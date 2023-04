Döbbenetes átverés, milliókat buktak a vevők: mi lesz a váci szellemlakóparkkal?

Csak összehordott téglák és teljesen kifosztott házcsonkok maradtak a váci nagy beruházás helyén. Milliókat buktak a vevők, pedig amíg reménykedtek, tolták a pénzt az építkezésbe - írta a Blikk.

Kétségbeesve fordult a Blikkhez több mint száz, hasonló helyzetben levő lakó nevében Antal Attila. A férfi és élettársa négy éve fizetett be két lakásra előleget a váci, Felsőtörökhegyi lakóparkban. Bár 2020-ban kellett volna átadni a lakásokat, mégis van, amelyiknek csak a puszta falai állnak. A tizenkét épületből kettő már kész, de lakhatási engedély azokra sincs. Munkavégzés fél éve nem volt az építési területen, őrzés sincs, többször be is törtek, s a már elkészült lakásokból elvitték a tolvajok a radiátorokat, csaptelepeket, minden mozdíthatót.

121-en vagyunk abban a csoportban, amelyik a befektető-kivitelező cégekhez köthető szellemlakóparkok károsultjait köti össze. Mindannyiunknak a Smith Company, illetve a Smith & Tóth Kft. építette volna fel a lakását. K. Attila és T. Gábor a tulajdonosok, akik elérhetetlenek. A kapcsolatot egy ügyvéddel tarthatjuk, ez is nagy szó, a cég előző jogásza a tulajdonosokkal együtt a leveleinkre sem válaszolt

– panaszolta Attila.

A Blikk riportjából kiderült, hogy a vevők nem tudják, mi van a pénzükkel, mi lesz a lakásokkal, a kivitelezők, akikkel a szerződést kötötték, elérhetetlenek. Ráadásul a szerződéskötések óta az infláció miatt romlott a forint, drágábbak lettek az alapanyagok, kilátástalan a helyzetük. Ott akarnak lakni, azon a telken, abban a lakóparkban, amelyre befizették a milliókat, de félő, erre még éveket kell várniuk, ha egyáltalán felépülnek a lakásaik.

Andrási Imre, a Blikk építésügyi szakértője szerint az, hogy a két cég több lakópark építésébe is belekezdett, ám ezekből egy sem épült fel, arra utal, piramisrendszerben próbáltak építkezni, vagyis az első ütem eladásaiból fedezni a következőt és így tovább. Ám valamiért az első sem készült még el, az utolsónál pedig még az alapokat sem kezdték el kiásni.

A Blikk megkereste azt az ügyvédet, aki jelenleg a lakás nélküli lakókkal a kapcsolatot tartja. Dr. H. Gábor elmondta, az ő megbízói nem a korábbi kivitelezők, hanem egy másik cég tulajdonosai, akik esetlegesen be tudják fejezni az építkezéseket, de először minden szerződést egyenként át kell világítani. Már minden vevővel beszélt, de időpontot nem tud mondani, mikor lehet az építkezések folytatásából valami, mindenesetre legalább van valami remény arra, hogy egyszer felépülnek a szellemlakóparkok.

