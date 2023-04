Ezen spórolnak leginkább a magyarok húsvétkor: vajon tényleg megéri?

Sokan változtatnak idén húsvéti ünneplési és vásárlási szokásaikon: például tavalyhoz képest kevesebben vendégelnek meg rokonokat, ismerősöket. Spórolni a legtöbben a húsvéti fogásokon terveznek, a játékokon, ajándékokon viszont jóval kevésbé - derül ki a GKID felnőtt korú hazai internetezőkre reprezentatív felméréséből, amely az eMAG megbízásából készült. Ugyanakkor az emberek közel kétharmada továbbra is tervez ünnepi beszerzést.

A legtöbben idén is a tavalyihoz is hasonlóan tervezik megünnepelni a húsvétot, ám tavalyhoz képest néhány jelentős eltérés is tapasztalható: idén 5 százalékkal alacsonyabb azoknak az aránya (20 százalék), akik ismerősöket, rokonokat terveznek otthonukban vendégül látni az ünnep alatt - derül ki a felmérésből.

A húsvéti szokások közül a legnépszerűbb a hagyományos húsvéti menü fogyasztása, a válaszadók 56 százaléka fog ezzel ünnepelni. Minden negyedik felhasználó készül tojásfestéssel, vagy kalács, sütemény készítésével, locsolkodásban pedig 31 százalékuk működik közre akár locsolóként, akár meglocsoltként. A hazai internetezők 15 százaléka szervez tojásvadászatot – minél több gyermek van egy családban, annál magasabb az így ünneplők aránya.

Legtöbbünknél otthoni sütés-főzéssel telik majd a húsvét

Az idei húsvétot saját bevallásuk szerint idén a legtöbben (33%) otthon, szűk családi körben ünneplik majd. A válaszadók mintegy negyede számára sütéssel-főzéssel, étkezéssel telnek ezek a napok, de ugyanekkora hányaduk tervez kirándulást, negyedük vendégségbe hív rokonokat, ismerősöket, míg csaknem minden ötödik válaszadó (19%) maga lesz vendég másnál. A válaszadók mindössze 7 százaléka tervez az ünnepre kulturális programot, ugyanennyien belföldi utazást, és csupán 2 százalék utazik külföldre.

Tavalyhoz képest idén kevesebben (26% helyett 20%) terveznek kirándulást, kevesebben utaznak el (7% helyett 5%), és a 2022-es 26 százalékhoz képest idén csupán a válaszadók 21 szándékozik sütés-főzéssel tölteni a húsvétot.

Ezeket a húsvéti ajándékokat rendelik leginkább online

A válaszadók közel kétharmada tervez külön húsvéti termékeket beszerezni, 35 százalékuk pedig online is tervez rendelni. Az online vásárlás mellett leginkább az alábbi érvek szólnak: nagyobb a választék (47%), könnyebb az árak összehasonlítása (37%), itt találni megfelelő terméket (37%).

Internetes áruházakból a legnagyobb arányban könyvet (43%), műszaki cikket (38%), játékot (35%) ruhát, cipőt (27%), sportszert (23%), valamint ajándékba szánt alkoholos italt (16%) terveznek rendelni húsvétra a hazai internetezők. Emellett a locsoláshoz vagy ajándékba szánt parfümök esetében is jelentős (14%) a kimondottan online vásárlást tervezők aránya.

Tartós élelmiszerre (például tormára, mustárra, üdítőre) a legtöbben (35%) bruttó 5-10 ezer forint közötti összeget terveznek költeni, friss élelmiszerre (sonka, tojás, zöldségek) viszont 10-20 ezer forintot szán a legtöbb (37%) válaszadó, takarító, tisztítószerre 5 ezer forint alatti összeg ráfordítása a legjellemzőbb (39%). Ajándékba szánt játékra a legtöbben (37%) 5-10 ezer forintot költenének, ahogy műszaki cikkre (30%) és könyvre (49%) is.

Saját adatai alapján az eMAG-nál húsvétkor a játékok, azon belül is főleg a LEGO-szettek, társasjátékok iránt emelkedik meg a kereslet, de ezekben a hetekben alkoholmentes italt, üdítőt, valamint tartós élelmiszert, tisztító- és mosószert is sokkal többen rendelnek online.

Ezen spórolnak a netezők idén húsvétkor

Ha az ünnepi vásárlás oldaláról nézzük, a legtöbben (23%) a húsvéti menüre terveznek kevesebbet költeni, a válaszadók 19 százaléka pedig ugyanannyit tervez költeni, és számít arra, hogy az árak emelkedése miatt kevesebb dolgot fog megvásárolni, mint tavaly ilyenkor. Ugyanakkor jelentős azoknak az aránya (13%), akik az áremelkedések miatt eleve magasabb húsvéti költéssel kalkulálnak.

Játékok, ajándékok beszerzésén jóval kevesebben (a felhasználók 9 százaléka) terveznek spórolni, ennél többen (12%) ugyanannyit költenének e célra, mint tavaly, 2 százalékuk pedig még annál többet is.

Címlapkép: Getty Images