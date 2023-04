Hivatalos! Új gyorsforgalmi utak épülnek Magyarországon: rengeteg autóst érint

Tavaly és a következő három évben 60,8 milliárd forint fordítható komplex közútfelújításra és -fejlesztésre, míg 2023-ban és 2024-ben 8 milliárdból végeznek útfelújításokat. Idén nem bővül tovább a hazai gyorsforgalmi úthálózat, a folyamatban lévő beruházások 2024-ben és 2025-ben fejeződnek be a tervek szerint. Viszont rengeteg felújítás lesz országszerte, de ezeket már nem a Magyar Közút, hanem a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. fogja elvégezni. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) és a Magyar Közút Nonprofit Zrt., valamint a jogutód Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-nek (MKIF) segítségével válogattuk össze a vidéket érintő útfejlesztéseket.

120 kilométeren indultak újra az útfejlesztések

Országszerte közel 120 kilométeren, összesen több mint 41,4 milliárd forint értékben indultak újra az ősszel elkezdett teljeskörű burkolatfelújítások az állami kezelésű közúthálózaton. A beruházások többsége hazai, költségvetési forrásból újul meg.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium által felügyelt Magyar Közút Nonprofit Zrt. nemrég zárta le a 2022-23-as téli üzemeltetési időszakát, így megnyílt a lehetőség, hogy az útfelújítások legyenek újra a középpontban. A márciusban induló, illetve folytatódó felújítások közül a leghosszabb szakaszon, 16 kilométeren a Csongrád-Csanád vármegyei 4405-ös Derekegyház-Nagymágocs-Székkutas összekötő út újul meg, valamint a Békés és Csongrád-Csanád vármegyét is érintő 4406-os Orosháza-Szentes összekötő út 13,2 kilométeren. Mindkét szakasz felújítása a hazai finanszírozású Kiemelt Társadalmi Igények Program keretében valósulhat meg, a 4405-ös út több mint 12 milliárd forint, míg a 4406-os út több mint 9 milliárd forint értékben. A harmadik legnagyobb értékű beruházás 1,6 milliárd forintos árával a Bodrogkeresztúr-Tokaj összekötő út közel 6,4 kilométeres szakaszának felújítása, mely Bodrogkisfaludot, Bodrogkeresztúrt és Tokajt is érinti.

A folyamatban lévő útfelújítási projektek mellett a Magyar Közút az Építési és Közlekedési Minisztérium megbízásából további útfelújítási projektek és programok előkészítésén is dolgozik, hogy ha újabb források nyílnak meg, akkor a lehető leghamarabb indulhassanak el újabb, teljes körű felújítási munkák az állami közúthálózaton.

Az útfelújítások mellett a Magyar Közút a mérnökségein keresztül folyamatosan, előre meghatározott sorrend alapján végzi országszerte a kezelésébe tartozó szakaszokon a kátyúzási munkákat is, immár tartósabb melegaszfaltos technológiával.

A javítási, felújítási munkákkal érintett szakaszokon a Magyar Közút a közlekedőktől fokozott figyelmet és a kihelyezett forgalom- és sebességkorlátozások betartását kéri.

A valaha volt legnagyobb hazai gyorsforgalmi útfelújítás indul április 12-én

Az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. munkatársai az M3 és az M7-es autópályán kezdik az úgynevezett szintrehozási munkálatokat. 2023-ban összesen 67 helyszínen dolgoznak majd.

Munkálatok lesznek az M1-es, az M15-ös, az M3-as, az M30-as, az M35-ös, az M4-es, az M7-es és az M8-as gyorsforgalmi utakon.

Idén 297 km hosszan, 2 millió négyzetméteren cseréljük a régi, elöregedett, javításra szoruló burkolatot új aszfaltra, a felső kopó-, és ahol szükséges, az alatta lévő kötőréteget is. Ha indokolt, a mélyebb szerkezeti részeket is javítjuk. A tervek szerint, csak idén több mint 330 ezer tonna új aszfaltot terítünk le

- közölte a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF), a Magyar Állammal kötött szerződés alapján végzi a már megépült gyorsforgalmi úthálózat üzemeltetését és fenntartását, valamint az újonnan épülő szakaszok tervezését, fejlesztését, építését tavaly szeptembertől.

A teljes szintrehozás három évig, 2025-ig tart. Országszerte 200 híd, felüljáró újul meg, köztük négy nagyobb híd: a Rába (M1), az Oszlári Tisza híd (M3), a Köröshegyi völgyhíd (M7) és a Pentele híd (M8). 50-60 csomópontnál a vízelvezető rendszereket és az esetleges rézsűcsúszásokat is javítjuk. Emellett 30 pihenőt is felújítanak.

Javítják az épületek, mosdók tetőszerkezetét, cserélia gépészetet – ezekkel a felújításokkal növelik az üzembiztonságot és egyszerűsítik az üzemeltetést is. Ezekbe a pihenőkbe új bútorok kerülnek az elöregedett fa utcabútorok helyett. Fákat ültetnek és szelektív hulladékgyűjtőket is kihelyeznek a pihenőkbe, ahol szükséges, cserélik a vadvédő kerítést is az autópályák mindkét oldalán.

Igyekszünk a munkálatokat időben és térben úgy szervezni, hogy a lehető legkevesebb kellemetlenséggel járjanak. Az egész felújítást húsvét után indítjuk, az M7-en pedig a vakáció ideje alatt, a főváros és a Balaton között előre tervezett munkálatok nem lesznek.

Minden terelésről időben és folyamatosan tájékoztatást adunk a honlapunkon, Facebook-oldalunkon és az ÚTINFORM-on keresztül.

Épül az autópálya új szakasza Kecskemétnél

Kecskemét legnyugatibb városrésze nyer új útkapcsolatot az M5-ös autópályához. A Colas kivitelezésében hamarosan elkezdődnek a munkálatok: 2,2 km hosszan történik közútfejlesztés, ez részben új útszakasz kiépítését jelenti, írja a magyarepitok.hu.

Már folynak az előkészítő munkálatok Hetényegyháza térségében, amely által a megyeszékhely legnyugatibb városrésze és az M5-ös autópálya között épül ki közúti kapcsolat.

A Colas Zrt. kivitelezésében megvalósuló beruházásban mintegy 2,2 km hosszan történik közútfejlesztés: ez részben új útszakasz kiépítését, részben a meglévő aszfaltút 4 méterről 6 méterre történő szélesítését és megerősítését tartalmazza.

A kecskeméti önkormányzat közleménye szerint a fejlesztéssel érintett területen a régészeti feltárási és egyéb területelőkészítési feladatok már részben megvalósultak. Május közepéig a kivitelező szakaszosan veszi át a területet az építési/felújítási feladatokhoz, a munkák addig párhuzamosan folynak. A munkálatok várhatóan 2023. december 31-ig befejeződnek.

Egy új kerékpárút is létesül

A Hetényegyháza közvetlen autópálya kapcsolatát megteremtő projektben sor kerül egy új csomópont kiépítésére is a meglévő, jól járható önkormányzati burkolatlan út és a Helikon utca csatlakozásánál. A Helikon utca burkolatától a temetőig (az alábbi térképen zölddel jelölt terület), több mint 500 méter hosszúságban önálló, 1,5 méter széles közös gyalogút-kerékpárút létesül. Az út teljes szakaszán kétirányú forgalmi rend kerül bevezetésre, a csapadékvíz elvezetésére pedig kétoldali szikkasztó földárok épül.

A fejlesztés jelentőségeként a közlemény a város déli gazdasági övezetének egyszerűbb megközelíthetőségét jelöli meg, valamint az 5218-as számú Kecskemét-Kerekegyháza összekötőút tehermentesítését, amelyen Hetényegyháza is fekszik.

Az összegzésből az is kiderül, hogy a kecskeméti önkormányzat a TOP keretében 1,937 milliárd forintos vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert a projekt megvalósítására. A támogatás mértéke 100 százalékos.

Április 17-től kezdődik a forgalomkorlátozás a Vámosszabadi (Medve) hídon

Megújul a szlovákiai 13-as főút Nagymegyer és Medve települések közötti szakasza. Az eredeti tervek szerint április elején induló felújítást a szlovák szakemberek két héttel halasztják, így a munkálatok április 17-én, hétfőn 00:00 órakor kezdődnek. Az útépítés a magyar-szlovák határon lévő közúti híd lezárásával nem jár, azonban a Vámosszabadi határátkelőhely a személy- és autóbuszforgalom számára lesz csak elérhető. A 3,5 tonna feletti gépjárműveket Komárom felé terelik, számolt be a Magyar Közút.

A 3,5 tonna feletti gépjárművek a magyarországi oldalon a 14-es főút – 813-as főút – M19-es autóút – M1-es autópálya – 13-as főút útvonalon közlekedhetnek a felújítás ideje alatt. A kijelölt terelőutat sárga táblák jelzik majd. A tehergépjárművek kizárólag célforgalom esetében használhatják a 14-es főúton a 813-as főúti csomóponttól a Vámosszabadi határig tartó útszakaszt.

A munkálatok ideje alatt hosszabb menetidővel számolhatnak a közlekedők, valamint az M1-es autópálya forgalma is erősebb lehet, ezért ajánlott még indulás előtt tájékozódniuk a korlátozáshoz, munkavégzéshez kapcsolódó aktuális forgalmi helyzetről a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Útinform szolgálatánál, a www.utinform.hu weboldalon, de érdemes navigációs, közösségi autós alkalmazást is használniuk, hogy az optimális útvonalukat megtervezhessék.

