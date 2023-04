Nem tréfa, gigabírság lehet a vége: mégsem olyan egyszerű a fúrt kutat legalizálni

Elvileg ingyenes az eddig nem regisztrált fúrt és ásott kutak bejelentése. Árnyalja a képet, hogy számos kivétel van, és az ezzel foglalkozó szakemberek szerint is lehetnek költségek egy ilyen eljáráskor - írta az Infostart.

Továbbra is díjmentesen lehet üzemeltetni a korábban létesített és bejelentési kötelezettségnek eleget tevő kutakat – közölte március végén Nagy István. Az agrárminiszter szavai látszólag nyugtatók, hiszen tízezrek telkén, tulajdonán lehetnek olyan fúrt és ásott kutak, amelyekről a hivatalok jelenleg nem tudnak. Sőt, eddig nem is kellett tudjanak, csakhogy lejár az a moratórium, amely után egy magánember akár 300 ezer forintos bírságot is kaphat - írta az Infostart.

Elvileg ingyenes az eddig nem regisztrált fúrt és ásott kutak bejelentése, a jogkövető eljárás pedig bizony pénzbe kerülhet. A lap megkereste az egyik legkomolyabb kútfúró vállalkozást is, hogy igazítsák el őket, mintha rajtuk keresztül legalizálnánk a másfél évtizede működő, Budapest környéki, pár méter mélyről vizet biztosító kutunkat.

Árnyalja a képet az is, hogy számos kivétel van, és az ezzel foglalkozó szakemberek szerint is lehetnek költségek egy ilyen eljáráskor. A kúthoz szükséges dokumentáció elkészítésének a díját a vállalkozó határozza meg, így nagy a szórás árak tekintetében.

A cikk szerint a lakossági (jegyzői hatáskörbe) eső kutaknál jellemzően alacsonyabb ez az összeg. Amit általában ezek a díjak tartalmaznak: munkadíj, kiszállási költség, postai díjak, a vállalkozót terhelő adók.

A piacon jelenleg átlagosan 50-200 ezer forint között mozog egy kút dokumentálása.

Ami valóban fontos, és erre kérdéseinkre adott válaszukban külön kitérnek: “a jegyzői hatáskörbe eső ásott és vert kutak esetében nem kell a szakember által kiállított tervdokumentáció, így ezeknek a kutaknak az engedélyeztetése díjmentes".

- írta a lap.

A lényeg, ha ide kattintasz, akkor a kulcsfontosságú adatlapot is megtalálod! (A cikk írásakor a holnap túlterheltség miatt elérhetetlen volt.)

A kút-tulajdonosoknak tehát december 31-ig van idejük lépni, addig kell a bejelentést megtenni. Ha valaki nem profi, de legalábbis amatőr kútfúró, és felelősségteljesen jár el, akkor az internetes információk alapján a kút engedélyeztetése nagyjából 50 ezer forintba kerülhet, de ez függ a kút és a dokumentáció paramétereitől is.

Ezt erősítették meg a boon.hu-nak is. A lapnak egy országosan dolgozó kútfúró beszélt. A portál a kút helyszíni ellenőrzésének menetét írja le. Diós József kútfúró, az Öcsikút Kútfúrás vezetője azt mondta: "a 30 méter mély magánszemély tulajdonában lévő kutakra általában mindig kiadják az engedélyt. Az ellenőrzés körülbelül egy óra hosszát tart és mindenféle régi házi kútra vonatkozik. Az ára 70 és 100 ezer forint között mozog."

A cikk szerint viszont jó hír, hogy a 31 évvel ezelőtt létesített kutakra mindezek az eljárások nem vonatkoznak. Pontosabban a kutak létesítése csak

az 1992-es évet követően lett engedélyköteles, a korábban létesülteknél az "engedély nélküliség” fogalma nem merül fel.

Címlapkép: Getty Images