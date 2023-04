Milliós fizetést ígérnek a balatoni munkáltatók: hatalmas a munkaerőhiány, rengeteg az üres álláshely

Idén sem ússza meg a Balaton munkaerőhiány nélkül a szezont, és hogy ez végre változzon, teljesen új szemléletre lenne szükség. A sok százezres "álomfizetések" továbbra is elérhetők, de annak is megvan az ára: irgalmatlanul sokat kell érte dolgozni, a fiatalok pedig egyre kevésbé választanak ilyen sérülékeny ágazatot - írja a Pénzcentrum. De vajon mennyire lesz durva a melóshiány, lesz-e elég ember, aki a lángost vagy a hekket elkészíti májustól szeptemberig? Ennek jártu utána a portál.

Már elkezdték toborozni a munkaerőt a Balatonnál működő, jellemzően a turizmusból és vendéglátásból élő cégek a nyári szezonra - ez derült ki a Turizmus Konjunktúra Index friss jelentéséből. Ahogy a Pénzcentrum írja, a munkaerő toborzása áprilisban már 11 pontos növekedésben lesz, vagyis aki igazán jó helyet, vagy akár csak az eddig megszokottat szeretné, az jobb lesz, ha igyekszik lecsapni a legjobb vagy akár a legtöbbet ígérő helyekre. De ennek ellenére is kíváncsiak voltak arra, hogy vajon lesz-e elég ember a magyar tenger partján a nyáron, vagy ismét találkozhatunk azzal, hogy augusztusra már konganak az ürességtől a konyhák vagy a lángossütő bódék?

A Balatonnál munkaerőhiány mindig van, és ez az idén sem lesz másként. A szezonalitásnak, amely hamarosan meg is kezdődik, mindig van egy munkaerőfelhajtó hatása, ugyanis a szezonális munkáknál a helyzet az, hogy akik odamennek, azoknak máshol van más munkahelyük, vagyis hiányzik onnan, ahonnan éppen elmegy. Afelé kellene mennünk, hogy olyan atipikus foglalkoztatottakat alkalmazzunk, akik csak szezonálisan vehetők fel – és például Ausztriában 30%-os az ilyen dolgozók aránya, akik csak így dolgoznak, mert így a „főállásuktól” nem szakadnak el közben

- mondta Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke. Hozzátette: valóban megállja a helyét, hogy milliókat lehet keresni akár egy szezon alatt, csak sokan akkor jönnek rá, mennyit kell ezért dolgozni, amikor már ott vannak - és nem mindenkinek fekszik ez a tempó.

Most is lehet majd sok százezer forintot keresni a Balatonnál, csak azt vagyunk hajlamosak elfelejteni, hogy ezekben a tipikusnak mondható szezonális munkakörökben meg is kell érte dolgozni: 10-12, nem egy esetben több munkaórát is jelent ez naponta, amit azért nem bír mindenki. Megfizetik, és meg is fizetnék a vállalkozók azokat a vendéglátóiparban, akik ezt végig képesek csinálni, de nehéz találni ilyen dolgozót, és egyre nehezebb is lesz. Aki azt mondja, hogy a semmiért kapják ezek az idénymunkások ezeket a valóban komoly béreket, az nem dogozott még ilyen munkahelyen, vagyis azért kevés fogalma van róla

- tette hozzá az elnök.

