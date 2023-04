Mi folyik itt? Még mindig sokkal olcsóbb tankolni a szomszédos országokban, mint nálunk

Hiába csökkent idén szinte folyamatosan a benzin ára, még mindig Magyarországon a legdrágább a környező országokhoz képest - hangzott el az RTL riportjában.

Csaknem ötödével kevesebb gázolaj, és 10 százalékkal kevesebb benzin fogyott az év első negyedévében Magyarországon, mint egy évvel ezelőtt. Ezt mutatják a nagy benzinkút-hálózatokat összefogó Magyar Ásványolaj Szövetség adatai. Szerintük a visszaesést elsősorban nem a magas árak okozták, hanem az, hogy tavaly az ársapkák miatt kiugróan sok üzemanyagot adtak el - közölték az RTL Klubbal.

Az árstop kivezetése óta egyébként gázolajból átlagosan 22%-kal kevesebb fogyott, benzinből pedig 10%-kal. Közben a prémium gázolaj forgalma a felére esett vissza.

A Magyar Ásványolaj Szövetség szerint a tavaly ársapka miatt sok külföldi is nálunk tankolt, ez a helyzet mostanra megváltozott. A kis, független kutak most olcsóbb árakkal próbálják visszacsalogatni a vevőiket, de míg korábban 50- 70 forint különbség is volt a legdrágább és a legolcsóbb kutak között, most kisebb az eltérés: 5-10 fontos eltérések tapasztalhatóak.

Az RTl-en az is elhangzott, hogy hiába csökken folyamatosan a benzin ára még mindig Magyarországon a legdrágább a szomszédos országokhoz képest. Ráadásul növekszik a különbség:

Romániában például 100 forinttal olcsóbb a benzin.

