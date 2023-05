Győri vállalkozók, figyelem! Jön a Portfolio és a KAVOSZ ingyenes konferenciája!

Nincsenek könnyű helyzetben a magyar vállalkozások: a turbulens gazdasági és geopolitikai helyzetben folyamatosan újabb és újabb kihívásokkal kell szembenézniük. A válság kezelése, a gazdaság újraindítása, a vállalkozások védelme és fejlesztése közös felelősségünk és érdekünk – ez a szándék hívta életre idén is a Portfolio és a KAVOSZ országos gazdasági rendezvény sorozatát, melynek következő állomása május 9-én Győrben lesz.

A gazdasági makrokörnyezet nem sok jót ígér az elkövetkezendő időszakban, egymás után két negyedévben mínuszos lett az ország GDP teljesítménye, az infláció negyedszázados csúcsra futott, a külső egyensúly is durván leromlott. Magyarország ráadásul leginkább kitett az energiaválságban is, és még a költségvetési kiköltekezésben és jegybanki stimulálásban is élen jártunk, amire a forint kontrollálatlan gyengülésbe kezdett, és az infláció is elszabadult.

Bár a külföldi működő tőke nagy ütemben érkezik az országba, a fejlesztési lehetőségeket a szomszédos országokhoz képest nem kellőképpen használják ki a kkv-k, ez pedig elkerülhetetlen lenne a felzárkózáshoz. Szakértők szerint lemaradásunk van a digitalizáció területén, magasabb termelékenység, nagyobb hozzáadott érték szükséges.

A foglalkoztatás 75%-át, a GDP 55%-át hozza a kkv-szektor: ezért fontos, hogy nemzetstratégia szempontjából kiemelt területként tekintsenek rájuk. A magyar vállalkozások 70%-a nyilatkozott úgy, hogy az infláció lehetetlenné teszi azt, hogy hosszú távra tervezzenek.

Ez a szándék hívta életre idén is a Portfolio és a KAVOSZ országos gazdasági rendezvény sorozatát, melynek következő állomása Győr.

Az ingyenes szakmai rendezvényen a célunk, hogy átfogó képet adjunk a hazai gazdasági helyzetről és összegyűjtsük azokat a pénzügyi és fejlesztési lehetőségeket, amelyek segíthetik a kis- és középvállalkozásokat az újraindulásban és kiutat jelenthetnek a válságból.

