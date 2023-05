Erre érdemes lesz felkészülni: rengeteg munkahelyen tűnhet fel a mesterséges intelligencia

Az elmúlt hónapokban szélvészként terjedt el a világon a mesterséges intelligencia, azon belül is a ChatGPT, és a különféle, nyilvános robotok használata. Az pedig már most érezhető, hogy ez a technika gyökeresen meg fogja változtatni az életünket. De vajon tényleg veszélyt jelenthet ez az eszköz a munkánkra, társas kapcsolatainkra, vagy a testi épségünkre? Vagy szimplán plagizál-e valaki, aki a ChatGPT-vel iratja meg a szakdolgozatát? Ezekre a kérdésekre kereste a választ a Pénzcentrum, Gayer Zoltán szociológussal, a Budapesti Metropolitan Egyetem oktatójával.

Rengetegen lettek kíváncsiak arra, hogy milyen ütemben várható az, hogy a mesterséges intelligencia eljusson egy olyan szintre, hogy átalakuljon a munkaerőpiac, esetleg az emberek elveszítsék a munkájukat. Ahogy Gayer Zoltán mondta

már gyakorlatilag mi is, és a diákjaink is használják az AI-t rengeteg dologra úgy, hogy még csak pár hónappal ezelőtt jelent meg. Egy pillanat alatt ki lehetett ugyanis tapasztalni azt, hogy mi az a potenciál, ami benne van ebben az egészben. A ChatGPT esetében ennek a módja ugye az, hogy hogyan kérdezünk tőle.

Hozzátette, ahogyan a Google-be sem mindegy, hogy hogyan írjuk bele a kereséseinket, azaz milyen keresőszavakat használunk, vagy milyen mondatot, kulcsszavakat írunk be, adunk-e meg egyéb paramétereket, ugyanúgy itt is a kérdésekről van szó. Szóval tudnunk kell, hogy hogyan kérjünk tőle, hogy a megfelelő eredményhez igazodjon a dolog.

Az pedig már most látszik, hogy nem önmagában arról van szó, hogy felváltja az embert, hanem arról, hogyan tudjuk használni. Aztán persze, vannak olyan részei a tevékenységeknek, amiket egy az egyben ki tud váltani. De én inkább azt gondolom, hogy ez egy nagyon hatékony eszköz, amit sok mindenre lehet használni. Csak meg kell tapasztalni a korlátait, a benne rejlő lehetőségeket. Tehát alapvetően folyamatosan vált le embereket, dolgokat, ahogyan az összes technikai vívmány a történelemben. Ilyen például az, hogy az újságírásban a közösségi média megjelenése sok mindent megváltoztatott: nem önmagában szüntetett meg szerkesztőségeket, hanem átalakította őket. Azok pedig, akik nem tudták lekövetni a változást voltak kénytelenek bezárni, hiszen nem tudtak alkalmazkodni. Azt viszont önmagában nem lehet kijelenteni, hogy mikor vált le egy jelentős mennyiségű embert, hanem egy átalakulás alatt vagyunk

- magyarázta Gayer Zoltán.

Melyik szakmák lehetnek az elsők, amik átalakulnak, akár teljesen, vagy részlegesen emiatt? Az idősebb generációk ki is eshetnek a munkaerőpiacról? Ezekre és további érdekes kérdésekre is válaszolt a szakember, mely ide kattintva már olvasható is a Pénzcentrum cikkében.

Címlapkép: Getty Images