Ítéletidő csapott le vasárnap: úszott a vízben az alföldi nagyváros + videó

HelloVidék 2023.06.12. 09:02 Megosztom

Mintha dézsából öntötték volna, úgy szakadt az eső Hódmezővásárhelyen tegnap, ráadásul több helyről is jelezték, hogy borsónyi jég is hullott, nem is kevés - adta hírül írta a Démagyar. A lap egyik olvasója, Dobsa István pedig videóra vette, hogy nézett ki a József Attila utca a hirtelen lezúdult nagy mennyiségű csapadék után.