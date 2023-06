Egyre többen költik így a pénzüket: hatalmas változás jöhet a magyar kereskedelemben?

Pénzcentrum 2023.06.14. 08:35 Megosztom

A koronavírus járvány időszakának a kiskereskedelem szintjén a legnagyobb nyertese az online kereskedelem volt. Az orosz-ukrán háború hatásait persze utána ez a szektor sem tudta teljesen megkerülne, ennek ellenére viszont az utóbbi az online jelenlét a hazai kereskedők számára is szinte megkerülhetetlenné vált. A logisztikai szolgáltatásokat kínáló DODO kereskedelmi igazgatója, Peter Menky szerint, bár a 2020-as boomhoz hasonló fordulat a belátható jövőben már nem várható, hazánkban és a komplett régióban is folytatódni fog az e-kereskedelem, és azon belül is különösen az online piacterek növekedése. A Pénzcentrumnak adott interjújában ezen kívül a szakértő azt is elárulta, minimum mekkora költséggel kell számolnia egy hazai KKV-nak, ha be szeretne törni az online térbe.

A szakember a portálnak elmondta, az e-kereskedelem mozgatórugója az online webáruházak vásárlóközpontú szemlélete: minél szélesebb a kínálat és jobb a szolgáltatás minősége, annál szívesebben vásárolnak az emberek online. A múltban a vásárlás egyfajta mindennapos szokás volt. A járvány azonban többeket arra késztetett, hogy online kezdjenek vásárolni. A fogyasztók szépen lassan rájöttek, hogy a webshopok használata nem nehéz, hozzászoktak és alkalmazkodtak, s ez a vevői bázis növekedésén is megfigyelhető. Ráadásul az emberek olyan termékeket is elkezdtek online megrendelni, amelyeket korábban csak személyesen vásároltak meg, ez pedig tovább fokozta a keresletet. Hozzátette, az e-kereskedelem térnyerése folyamatos. Jelenleg a trend azt mutatja, hogy az online piacterek fejlődési üteme túlszárnyalja az e-kereskedelem egészének növekedését. Ázsiában már nagy népszerűségnek örvend a „közösségi vásárlás”, vagyis a közösségi oldalakon történő vásárlás – ez az irány várhatóan Európában is megjelenik a következő években, természetesen nem ugyanakkora mértékben, de számolhatunk vele. A nagyobb e-kereskedelmi szereplőknek érdemes az egyesült államokbeli vagy ázsiai trendeket tanulmányoznia, és olyan új kereskedelmi csatornákat keresnie, mint a piacterek vagy a közösségi vásárlás. Bevételeiket új források bevonásával is növelhetik, többek közt olyan hozzáadott szolgáltatásokkal, mint a kiterjesztett garancia, a nulla százalékos hitel, vagy az indoklás nélküli visszaküldés lehetősége. Azzal nem lehet melléfogni, ha a kereskedő a vásárlókra összpontosít, és őket célozza a szolgáltatásban eszközölt fejlesztésekkel. A vevő az ilyen plusz élmények miatt marad hűséges, és nem pártol át egyszeri akciók miatt a konkurenciához. Mint mondta, Magyarországon hasonló trendek figyelhetők meg az e-kereskedelem terén, mint a régió más országaiban, Lengyelországban, Csehországban vagy Szlovákiában. A mintázat ugyanaz – a járvány fellendülést, a 2022-es év pedig kétszámjegyű visszaesést hozott. A GDP-ben látható arányokat tekintve Magyarországon az e-kereskedelem 3,5 százalék körüli részesedéssel bír, amely átlagosnak tekinthető. A legfejlettebb európai országoknál ez az arány 7-11 százalék közötti, a legrosszabb érték pedig 1 százalék alatt van. Hozhat valami a közeljövőben a járvány alattihoz hasonló boomot ezen a területen? Amennyiben nem történik valamilyen váratlan esemény, akkor nem számíthatunk hasonlóra. Személy szerint egyenletes fejlődést várok, amelynek ütemét a makrogazdaság alakulása befolyásolja. Az infláció mérséklődésével és a gazdaság stabilizálódásával az emberek egyre kevésbé aggódnak majd, a háztartások költései ösztönözni fogják a keresletet, mindez pedig garantáltan pozitív hatással lesz az e-kereskedelemre - mondta Peter Menky. Címlapkép: Getty Images JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 2 millió forintot igényelnél, 60 hónapos futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 45 318 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 13,6 %), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank 45 639 forintos törlesztőt (THM 13,95%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!