Lesz még nyáron minimálbér-emelés? Reménykedhetnek a magyar dolgozók?

Pénzcentrum 2023.06.15. 08:32 Megosztom

Nincs egyeztetés a kormány és a versenyszféra között az évközi minimálbér emelésről, és nem is valószínű, hogy ez be fog következni - nyilatkozta a Pénzcentrumnak Gazsi Attila. A lap a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének elnökhelyettesével az EU-n kívülről érkező vendégmunkásokról is beszélgetett.

A legfrissebb adatok szerint 4,7 millió ember dolgozik Magyarországon, már-már teljes a foglalkoztatás, mindössze 3,9 százalékos volt áprilisban a munkanélküliség. Gazsi Attila, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének elnökhelyettese ennek kapcsán a Pénzcentrumnak elmondta, hogy a kamarai gazdasági évnyitón a miniszterelnök kijelentette, hogy 500 ezer új munkavállalóra lesz szükség a következő hét-nyolc évben. Ugye, ez a dinamikusan növekvő beruházási rátából adódik, nagyon jellemző lesz a feldolgozóipari kitettségünk, főleg autóipari beszállítások és elektronikai beruházások területén: jön a BMW autógyár a beszállítóival együtt, az elektromos autók dinamikus térnyerése miatt az akkumulátorgyárak is gombamód szaporodnak. Ezekhez mind-mind munkavállalóra lesz szükség, felmerülhet a kérdés, hogy "úr isten, honnan lesz még félmillió dolgozó, amikor 4 százalék körüli a munkanélküliség?!" Erre az a kormányzati álláspont, hogy első körben magyar munkavállalókból kell megoldani az igénynövekedést, másodsorban külhoni, magyar ajkú dolgozókból, harmadrészt pedig harmadik országbeli munkavállalókból. Én úgy látom, hogy a magyar piac önmagában elég feszes, és nem is látszik az a következő időszakban, hogy ebben óriási fordulat lehetne. - tette hozzá a szakember. Mint kifejtette, ezek a külföldi munkavállalók nem konkurenciái a magyaroknak, sőt, egy külföldi három magyarnak menti meg a munkahelyét azzal, hogy a munkaerőhiányos környezetben idejön dolgozni. A szakember szerint bár valóban tízezres nagyságrendben dolgoznak itthon külföldiek, de még mindig csak nagyon kis százalékát teszik kiz összes dolgozónak. Egyenlőre, derült ki az interjúból, nincs még egyeztetés a kormány és a versenyszféra között az évközi minimálbér emelésről, és nem is valószínű, hogy ez be fog következni. A Pénzcentrum interjúja Itt olvasható! Címlapkép: Getty Images TÍZEZREKET SPÓROLHATSZ BANKVÁLTÁSSAL! A bankszámla mindennapi életünk része. A munkabér, nyugdíj, ösztöndíj jellemzően bankszámlára érkezik. Segítségével kényelmesen intézhetjük a pénzügyeinket, akár otthonról is. Ahhoz azonban, hogy bankszámlád valóban azt nyújtsa, amire szükséged van, körültekintően kell választanod. Mielőtt kiválasztanád bankszámládat, nézz szét a Pénzcentrum megújult bankszámla kereső kalkulátorában! Állítsd be a személyes preferenciáidat, és versenyeztesd a pénzügyi szolgáltatókat, hiszen a megalapozott döntés a Te érdeked! Egy testre szabott bankszámlával a költségeken is rengeteget spórolhatsz! (x) Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!