Ez történhet a Balatonnál: kész a tervezet, így szabályoznák a helyi építkezéseket

HelloVidék 2023.06.16. 09:36 Megosztom

Elkészült a magyar építészetről szóló törvény tervezete, mely egy új szabályozási rendszert vezetne be a balatoni építkezésekre vonatkozóan is. Az Építési és Közlekedési Minisztérium építészeti államtitkára, Lánszki Regő külön balatoni főépítészi tisztségről és vízparti szabályozási tervről is beszámolt, írja a welovebalaton.hu.

A kérdés az, hogy hogyan tudjuk támogatni a régió gazdasági egységét és fellendülését, és ezzel egy időben hogyan tudjuk megőrizni az értékeket – mind a vízpartokat, a zöld területeinket, az épített örökségünket – hiszen azt gondolom, hogy ezen védelem nélkül nincs tervezhető értékmentés és -fejlesztés a balatoni régióban sem - mondta Lánszki Regő, az Építési és Közlekedési Minisztérium építészeti államtitkára az Inforádióban. Elkészítették a magyar építészetről szóló törvény tervezetét, mely egy új szabályozási rendszert vezetne be, alapvetően az értékmentésre koncentrálva (egész Magyarországra vonatkozóan). Főépítészt a Balatonra A főépítész munkáját a Balatonon is egy balatoni tájépítész fogja kötelezően segíteni. Lánszki Regő elmondta azt is, hogy a vízparti szabályozási tervet és a térség településfejlesztési tervét is elkészítik, mind a strandokra, a parti sétányokra és a vízpart megközelítésére vonatkozóan. Például biztosítani kell majd az adott partszakasz legkevesebb 30 százalékán egy legalább 5 m szélességű közhasználatú parti sétányt. A magam részéről nagyon sajnálom, hogy az elmúlt évtizedekben szinte kizárólag beépítési paraméterekkel próbáltak operálni, és nem jutott elég hangsúly a minőségre és a hitelességre. Mi az új szabályokkal és az új rendszerrel ezt igyekszünk majd orvosolni – tette hozzá Lánszki Regő. A törvénytervezetet még a nyáron vagy legkésőbb ősszel terjesztik be a parlament elé. A törvény az idei év második felében vagy legkésőbb 2024 januárjában léphet hatályba. A Balaton-felvidéken külön védett övezetet határoznak meg, és külön főépítészi tisztséget is létrehoznak. Nem lehet majd építeni semmit a jövőben, pusztán csak a szabályok betartása mellett. Kifejezetten fontos szerepe lesz a helyi főépítészeknek, kapcsolódó tervtanácsoknak és az önkormányzatnak is - hangzott el az interjúban. Címlapkép: Getty Images