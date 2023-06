Ezt sokan nem tudják a bolti csírákról, mikrozöldekről: jobban jársz, ha inkább otthon készíted

Rengetegen kezdtek házi kertészkedésbe a koronavírus járvány alatt, után is. Szinte sose volt még ilyen trendi paradicsomot nevelni a teraszon, fűszernövényeket az erkélyen vagy mikrozöldeket, csírákat termeszteni a konyhában. Utóbbi, mondhatjuk, hogy egyre inkább népszerűvé válik a magyarok körében, hiszen nem csak egyszerű őket termeszteni, szinte azonnal sikert érhetünk el velük, hiszen gyorsan növekedenek és hamar fogyaszthatók, de még egészségesek is. Na, de miért érdemes a mikrozöldeket és csírákat fogyasztani? Hogyan érdemes termeszteni őket? És miként látja piaci helyzetét a mikrozöldekre, csírákra fókuszáló magyar vállalkozás, a Legelde? Ennek jártunk most utána!

HelloVidék: Mikor és hogyan jött az ötlet a vállalkozásotok elindításában?

Schweitzer Anita: A vállalkozásunk nagyon fiatalnak számít. Pontosan 2021 őszén indult a Legeldle márka, de a története ennél valamivel korábban kezdődött. A vállalkozást ketten indítottuk a társammal, aki egyébként a párom is. Mi mindig is nyitottak voltunk az újdonságokra és a növények szeretete, gondozása sem állt tőlünk távol. A mikrozöldségezés már egy létező dolog volt előttünk is, de nagyon kevés helyen találkozhattunk a témával. Egészen véletlenül futottunk bele egy ilyen hirdetésbe, aminek a vége az lett, hogy kipróbáltuk. A folyamat azonnal nagyon megtetszett (ezen a ponton már tudtuk, hogy ezzel kezdeni fogunk valamit), de úgy éreztük, hogy az akkor itthon elérhető lehetőségek nagyon szegényesek, bőven lehetne mit újítani és hozzátenni. Rengeteg külföldi kutatómunka és tapasztalatszerzés után a fejünkben, majd papíron is összeállt a kép és nem is tétováztunk, belevágtunk!

HelloVidék: Miért pont mikrozöldek és csíráztatás?

Schweitzer Anita: Fontos leszögezni, hogy mi nem kész mikrozöldeket és csírákat árulunk, hanem a megfelelő eszközöket és magokat adjuk a hozzá való tudással együtt azoknak, akik szeretnének otthon termeszteni saját és családjuk részére. Az otthon termesztett mikrozöldek és csírák számos előnnyel járnak a bolti, készen kapottal szemben. Az egyik legfontosabb különbség az ára, ugyanis jóval olcsóbban tudunk magunknak termeszteni. A másik lényeges különbség pedig a frissesség. A konyhánkból azonnal elérhetőek, frissen vágva tehetjük a salátákba, szendvicsekbe, turmixokba vagy díszítésnek a főételekre.

A mikrozöldek és csírák termesztése mindenki számára elérhető, ráadásul nem szezonális, ugyanis télen is megteremnek. Nem kell hozzá kert, elég egy ablakpárkány és napok alatt friss és egészséges zöldekkel tarkíthatjuk az ételeinket. Szaktudás sem kell hozzá, csak napi mindössze 1 perc időráfordítás. Ezzel szemben a kerti növények világa bár csodálatos, de ugyanakkor egyáltalán nem egyszerű kezdőként belevágni a rendes zöldségtermesztésbe. Még ha van is helyünk hozzá és kapunk is segítséget, akkor is apróságokon múlhat a siker, és több hónap munkája mehet kárba. Nem akarok senkit sem eltántorítani a kertészkedéstől, nagyon is hasznos dolog, így aki csak teheti, termeljen magának zöldséget, viszont kezdőként érdemes lehet először például a mikrozöldekkel indítani. Nagyon egyszerű a termesztésük. Kis helyen, ablakpárkányon lehet növeszteni a parányi kis levélkéket, ráadásul nagyon gyorsan, 1 hét alatt megnőnek, így ha valamiért nem sikerült jól, hamar új adagot lehet készíteni.

HelloVidék: Hogyan magyaráznátok el egy laikusnak: mit jelent a csíráztatás, mit jelent az, hogy mikrozöld?

Schweitzer Anita: Feltűnhetett már az olvasónak, hogy ezt a két fogalmat eddig is igyekeztünk külön-külön említeni, ugyanis ezek nem egymás szinonimái. A mikrozöldség különbözik a csírától, pedig ugyanabból a magból indulnak el mindketten. Nézzük először is a növényfejlődés folyamatát leegyszerűsítve. A mag nedvesség hatására megduzzad és felreped. Kibújik a gyököcske ami egy gyökérkezdemény, ezt követi egy kis rügyecske. Ezt nevezzük csírázott állapotnak, ilyenkor fogyasztjuk csíraként a növényeket. Idáig nincsen szükségük fényre, csak vízre. Időben 2-4 napig tart fajtától függően a csírázás.

Ha tovább nézzük a folyamatot, akkor a gyökérkezdemény továbbfejlődik és elkezd megkapaszkodni, a rügyecske pedig kinyílik és megjelennek az első kis levelek, a sziklevelek. Ezzel egyidőben a növény szára is megnyúlik felfelé. A sziklevelek segítségével a fényt is elkezdi felhasználni a növény, hatására kizöldül. Ezt az állapotot nevezzük mikrozöldnek vagy mikrozöldségnek. Körülbelül 7 nap alatt jut idáig a növény, de a csírához képest jóval magasabb és terebélyesebb ekkor már.

Végeredményben sok különbség van a kettő állapot között annak ellenére, hogy csak pár nap különbség van köztük. A csírák ropogósabbak, zsengébbek, de ugyanakkor kisebbek is és kuszák, fakóak. Ízükben is eltérnek kissé. A mikrozöldek elérhetik a 10-15 cm-t is és nagyon szép színük lesz, leveleik formásak, nagyon dekoratívak tudnak lenni tálaláskor is.

Nagyon röviden elmondom itt azt is, hogy mindkettőnek megvan a maga előnye, de különböző módon érdemes termeszteni a csírákat és különböző módon a mikrozöldeket. Lehet, hogy szubjektív, de a mikrozöldek termesztését szoktam inkább javasolni kezdőknek. A legeldle.hu oldalon viszont nagyon részletesen írunk külön-külön a növesztési módszerekről és a csírák és mikrozöldek tulajdonságairól, előnyeiről. Ezek alapján mindenki könnyen tud választani magának, hogy melyik a szimpatikusabb. Egyébként sokan mindkettőt választják és nekiállnak csíráztatni és mikrozöldet termeszteni egyidőben. Ez pedig egyáltalán nem rossz dolog, mert a végeredmény megjelenésre és felhasználásra is eltérő tud lenni.

HelloVidék: Mennyire van piaca ennek Magyarországon?

Schweitzer Anita: Meglepően nagy kezdeti érdeklődés volt a termékeinkre és ez a mai napig felívelő. Úgy érezzük, hogy itthon az emberek csak most kezdik igazán felismerni azt, hogy az egészségükre érdemes odafigyelni, és ebben az egyik legfontosabb szerepe az étkezésnek van. Ehhez pedig nagyon sok nyers zöldséget kell az étrendünkbe vinni. Főleg télen nehéz biztosítani ezt az igényt, amikor ráadásul a plusz vitaminokra is szükségünk volna az immunrendszerünk támogatásához. Ezért tökéletes megoldás a mikrozöldségezés és a csíráztatás, mert az év bármely szakában, rövid idő alatt tudunk magunknak, a konyhában termeszteni friss, vitamindús zöldeket.

Külön érdekesség, hogy itthon a mostani idősebb generáció tagjai nagyon is aktívan csíráztattak fiatal korukban, ugyanis akkoriban is tudták már, hogy ez egy kiváló tápanyagforrás és a szegényebbek körében is elérhető volt. Ennek ellenére a középkorúak közül nagyon kevesen barátkoznak meg a témával, viszont a legfiatalabbak újra nyitottakká váltak és nagy érdeklődést mutatnak.

HelloVidék: Hogyan érintett titeket a járványhelyzet? Mi jelentette a legnagyobb problémát? Hogyan oldottátok meg?

Schweitzer Anita: A vállalkozásunk már az oltások időszakában indult. A járvány kirobbanásakor a tervezési fázisban jártunk és nagyon erősen motivált bennünket a helyzet. Köztudott, hogy a mikrozöldek és csírák többszörös vitamintartalommal rendelkeznek a kifejlett zöldségekhez képest, ezáltal nagyon hatékonyan tudják támogatni az immunrendszerünket. Ezen túl az otthoni növénytermesztés egy nagyon jó természetközeli hangulatot ad az embernek a bezártságban, legyen szó kijárási tilalomról, vagy csak egy szimpla rossz időről. Úgy gondoltuk, hogy nagy segítség lehet ez sokak számára. Az első tél után rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk és ennek nagyon örültünk, tovább motivált bennünket abban, hogy még több emberrel megismertessük ezeket a csodálatos tevékenységet.

HelloVidék: Voltak még mély pontok, mióta létezik a vállalkozás? Igényeltetek esetleg támogatásokat?

Schweitzer Anita: Nekünk talán az a nehézség, hogy teljesen a 0-ról építkezünk. Nagyon kis tőkével indultunk és a kereskedelmi tudásunkat is ezzel egyidőben kezdtük el gyűjteni. Így közel két év dinamikus fejlődés után is tele vagyunk megvalósításra váró projektekkel, amik bővülésről, termékfejlesztésekről szólnak, vagy a működésünk hatékonyságát javítanák. Támogatásokat eddig nem tudtunk igényelni, de folyamatosan figyeljük a lehetőségeket. Jól átgondolt üzleti tervünk van a jövőre nézve, de több olyan pontja is van, amit csak hosszútávon tudunk megvalósítani, pedig fontos lenne.

HelloVidék: Milyen termékeket lehet nálatok vásárolni, milyen áron mozognak ezek?

Schweitzer Anita: Mi nem árulunk sallangokat, csakis azokat és abból is a legjobbakat, amik a mikrozöldség termesztéséhez vagy a csíráztatáshoz szükségesek. Amire nagyon büszkék vagyunk az a magkínálatunk, amit folyamatosan bővítünk. Nagyon sok fajta mag található meg nálunk amiből csíráztatni és mikrozöldezni is tudnak a vásárlóink. Ezek a magok biztos forrásból származnak, tanusított élelmiszerek, melyek rendszeres laborvizsgálaton esnek át, ahol megbizonyosodnak arról, hogy a szigorú európai szabályoknak megfelelően biztonsággal fogyaszthatók. GMO mentesek, továbbá vizsgálják még a csíraképességüket is, így azzal sem lesz gond, hogy sok nem fog kikelni.

HelloVidék: Hogy érdemes egy kezdő, vállalkozó szellemű „házi kertésznek" nekikezdeni a csíráztatásnak, vagy a mikrozöldek termesztéséhez? Milyen eszközökre van szükség? Melyik az egyszerűbb?

Schweitzer Anita: Hogy mikrozöld vagy csíra? Mindkettő egyformán egyszerű. Viszont máshogy kell mindkettőnek nekiállni. Egy kicsit érdemes utánaolvasni a leírásainkban és utána kialakul a kép, hogy csíráztatni vagy mikrozöldezni szeretnének e inkább, vagy akár mindkettőt. Ha a csíráztatás mellett voksol valaki, akkor egy csíráztató befőttesüveget kell vásárolnia, vagy egy csíráztató tálat. A csíráztatás kategórián belül lévő magok közül választhat vagy önálló fajtát, vagy kész magkeveréket. Semmi másra nem lesz szükség hozzá, csak tiszta vízre. Ha valaki mikrozöldezni szeretne inkább, akkor egy mikrozöldséghez való tálcát kell vásárolnia, amihez kell fedőlapot is venni, illetve egy permetezőflakont, amivel a vizet kell majd a magokra juttatni. Fontos, hogy a mikrozöldek nagyobbra nőnek a csírákhoz képest, a gyökereik meg kell tudjanak kapaszkodni és a stabilabb vízellátás is fontos. Éppen ezért szükséges egy termesztőközeg, amikre a magokat rá kell szórni, hogy azon kezdjenek el csírázni. Ez nálunk a kenderrost, ami egy 100%-ban természetes, növényi anyag. A gyökerek meg tudnak benne kapaszkodni és tartja a nedvességet is. Ebből mi kész, méretre vágott lapkákat árulunk, amit a mikrozöldséghez való tálcába kell beletenni, majd rászórni a magokat és már mehet is a mikrokertészkedés! Egyszerű a használata és nem koszolja össze a konyhát. Megtalálható nálunk egy összeállítás is, ami a mikrozöldség kezdőkészlet. Ebben minden megtalálható, ami a mikrozöldezéshez kelleni fog, ráadásul 18 adagnyit tettünk a dobozba.

HelloVidék: Mire használható a kész csíra és mikrozöld? Miért érdemes fogyasztani ezeket a „zöldeket"?

Schweitzer Anita: A mikrozöldek és csírák egyaránt bővelkednek vitaminokban és ásványi anyagokban. Sok esetben több tízszerese az ezekben található vitaminmennyiség a kifejlett zöldségekhez képest. Emellett növényi fehérjeforrások és természetesen rostban is gazdagok. Némelyekben olyan különösen jótékony vegyületek is megtalálhatók, mint például a szulforafán vagy az omega-3 zsírsavak és a klorofill.

Leginkább elterjedt módja a fogyasztásuknak az, hogy salátákba tesszük vagy a szendvicseket, hidegtálakat tesszük tartalmassá és dobjuk fel velük. Ezeken túl használhatjuk némelyik csírát főzéshez, sütéshez is, például serpenyőben való, vajon történő pirítás után a zöldborsó mikrozöldje még izgalmasabb köretté tehető. Bármilyen ételt feldobhatunk velük, legyen az leves, főzelék, sült vagy akár desszert is, bizonyos édeskés ízű fajták esetén. Remek elkészítési módja ha koncentráltan szeretnénk bevinni a tápanyagokat, hogy turmixhoz adunk hozzá csírákat vagy mikrozöldeket.

HelloVidék: Milyen sikereket értetek el, amikre büszkék vagytok?

Schweitzer Anita: Rengeteget kísérletezünk és termesztünk mi is mikrozöldeket és csírákat azért, mert nagyon szeretjük, illetve most már egy sokkal fontosabb szemponttá vált, hogy a vásárlóinknak tökéletes tudást és termékeket tudjunk átadni. Fontos erényünknek tartjuk azt, hogy bárkinek szívesen segítünk ha kérdése van és ezt szeretjük is kihangsúlyozni. Számunkra mindenki nagyon fontos, aki a téma iránt érdeklődik. Elérhetőek vagyunk telefonon, emailben, facebookon, sőt, utóbbinál létrehoztunk egy csoportot is, ahol a mikrozöldezők és csíráztatók egymással is tapasztalatot tudnak cserélni, segíthetik egymást.

Nagyon fontosnak tartjuk a klímaváltozás kérdését, ezért a mi szintünkön megteszünk mindent, amit csak tudunk. A magokat mi csomagoljuk a saját üzemünkben, így egy nagyon egyszerű, biztonságos és 100%-ban újrahasznosított papírtasakot tudunk használni termékcsomagolásnak, ezzel éves szinten több tízezer műanyagtasaktól kíméljük meg környezetünket.

Az összes termékünket Európán belülről szerezzük, nagyobb részét pedig Magyarországról. A rövid szállítási útvonal kisebb károsanyagkibocsájtással is jár, emellett a szigorú európai szabályozások a jó minőséget is tudják garantálni. A rendelések kartondobozba való csomagolásakor sem használunk műanyagot.

HelloVidék: HelloVidék: Milyen nagy terveitek vannak az évre, vagy az elkövetkezendő időszakra?

Schweitzer Anita: Nagyon izgalmas a kérdés és rengeteget tudnék mesélni, de nem tehetem, hogy konkrét dolgokat áruljak el, mert minden csak tervezés fázisban áll jelenleg. Biztosan lesznek új fajta magok a kínálatunkban, köztük ritkábban fellelhető érdekességek is. Jelenleg pedig fejlesztés alatt állnak csíráztató és mikrozöldségező eszközök is, amiket mi magunk tervezünk. Ezek is hamarosan bemutatkoznak majd! Fontos újdonság, hogy egyre több helyen lehet majd találkozni velünk. Kisebb és nagyobb boltok polcain is meg fognak jelenni a termékeink.

