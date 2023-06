Kiakadtak a helyiek: elzárták előlük a Balatont, élménypark épül a tavon; mi lesz ennek a vége?!

Egy a balatonvilágosi strand közelében kiépített vízi élménypark gerjesztett konfliktust a helyi üdülőtulajdonosok, a beruházó, valamint az engedélyeket kiadó önkormányzat között. A vízipark még nem működik, de már most is érdeksérelemmel jár, és a civilek attól tartanak, hogy ha beindul, még komolyabb problémákkal kell szembenézniük, számol be a Telex.

A balatonvilágosi községi strand közelében lakók múlt pénteken arra lettek figyelmesek, hogy egy uszályról cölöpöket vernek le a tómederbe nem messze tőlük, majd egy bójasort is kihúztak úgy száz méterre az ingatlanjuk előtt. Az egyikük beúszott a munkásokhoz, akkor derült ki számára, hogy a vízipark elzárt pályáját építik ki. Erről semmilyen tájékoztatást nem kaptak előzetesen az ott lakók, és a véleményüket sem kérték ki róla.

Az egyik érintett üdülőtulajdonos, Czermann Dániel a munkák láttán a Balatoni Vízügyi Kirendeltségen próbált érdeklődni, hogy mi folyik a világosi strand közelében, de elérhetetlen volt az ügyfélszolgálat, csak emailes kapcsolatfelvételre volt lehetősége.

A bójasor egy 19 500 négyzetméteres területet jelöl ki, nagyjából két és fél focipályányit, és ezen belül zajlanak majd az élménypark különböző aktivitásai. Az ígéretek szerint lehet majd ott SUP-ot bérelni, elektromos vízipisztolyozni, de ami a legjobban aggasztja a helyieket, az a motorcsónakot igénylő vízibanánozás. Egy pályához már egy nagyjából 100 négyzetméteres stéget is felállítottak, ami egyrészt starthelyként szolgál majd, de lesz rajta büfé és bérelhető baldachinos ágyak is. A parttól úgy száz méterre található stéghez egy katamaránnal viszik majd be a vendégeket, akik a vízibanánozáshoz mentőmellényt és sisakot is kapnak.

Most már maga a bójasor is problémát jelent, hiszen elvileg nem lehet rajta sem keresztülúszni, sem keresztülhajózni, így az érintett ingatlantulajdonosok csak akkor tudnak beljebb menni, ha megkerülik az egész pályát. A helyi horgászegyesület is hasonló gondokkal küzd, a csónaktárolójuk a strand mellett van, ők is csak nagy kerülővel tudnak kimenni a nyílt vízre. A bójasor vége, mivel nem teljesen párhuzamos a parttal, a papíron kijelölt száz méternél már jóval közelebb van, így a partról való horgászatot is korlátozza, többek szerint dobótávolságban van.

A vízparti lakosok tartanak attól, hogy ha beindul a motorcsónakozás, nagy lesz a zaj, emiatt pedig csökkenhet az ingatlanjuk értéke. Az Aligai Fürdőegyesület (AFE) kommunikációs referense, Horváth Bence szerint a magasparton is több ezer ember hallhatja majd a zúgást, ami a tó élővilágára is hathat.

Úgy vélik, hogy a február 27-ei képviselőtestületi ülésen a beruházók megtévesztették a testületet, csak bizonyos elemeit domborították ki a végül megszavazott projektnek. Az egyesület szerint a helyiek véleményét is ki kellett volna előzetesen kérni, és azt sem értik, hogy a 7000 négyzetméterről szóló előterjesztés után hogyan kaphatott végül 19 500 négyzetméternyi vízfelületet a vállalkozó.

Horváth azt mondta, ahogy apadni fog a víz a nyár előrehaladtával, baleset- és életveszélyes is lehet majd a vízibanánozás, a sekély vízben lehetnek sérülések a védőfelszerelés ellenére is.

Több helyi lakos az élménypark építése láttán megkereste a projektet támogató Takács Károly polgármestert, akit hiába kértek, nem mutatta meg nekik az engedélyeket. Czermann Dánielék azt is kérdezték, hogy nem kevés-e az 1,3 millió forintos bérleti díj, amiről ők először úgy tudták, hogy havonta ennyi, és nem évente, de erre sem kaptak egyértelmű választ.

Szabó Bence a Numberone Sziget nevet kapó élménypark beruházója megkeresésre azt közölte, hogy évente 55 napos üzemeltetésre kaptak engedélyt, egy kicsi, ötfős zárt pályán. Szerinte nem kell tartani zajhatástól.

Jetski, benzines motorcsónak, stb. nem üzemel majd, ez nem is volt cél. A szigetet megközelíteni elektromos katamaránnal lehet. Az elektromos hajók a lehető leghalkabb módon üzemelnek majd. Ahogyan az elektromos autó is, a hajó is igen halk egy hagyományos meghajtású csónakhoz képest.

Szabó azt írta, az ötlet, hogy Európában elsőként elektromos hajóval oldják meg a vízibanán üzemeltetését, két Balaton-szerető és -rajongó magyar fiatalembertől származik, és éppen a környezettudatosság miatt választották ezt a módot.

A Balatonon eddig ilyen szolgáltatás sehol nem volt, ezért teljesen önerőből, körülbelül egy év munkájával és sok utánajárással lett most az ötletből valóság. A biztonsági és egyéb jogszabályi előírásokat, megkereséseket, szakhatósági engedélyeket is törvényesen intézte a cég. Azon balatonvilágosiak, akikkel a munka során kapcsolatba került a cég, mind örültek az ötletnek, és nem mutattak ellenérzéséket azzal szemben

- írta a beruházó, aki megjegyezte azt is, hogy 15-18 fő fogja üzemeltetni az élményparkot, és többen közülük helyi lakosok.

Az élménypark 10 és 19 óra között működik majd, a reményei szerint másokat nem sértve. Úgy véli, hogy nagy tömegek nem várhatóak, egyszerre 70 főt tud befogadni a mesterséges szigetük. A szolgáltatások várhatóan július 1-jén indulnak be. Azt is közölte, hogy a pálya területét leghamarabb a jövő évi szezonban módosíthatják. Oda most beúszni és behajózni tilos és veszélyes.

