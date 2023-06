Ilyen házakat vesznek a drága hitelek miatt a kispénzű magyarok: megéri belevágni?

Egyre többen részesítik előnyben az olcsóbb, zártkerti ingatlanokat Magyarországon, mivel egyre nehezebb saját lakáshoz jutni - ennek fő oka, hogy manapság brutális kamattal lehet lakáshitelt felvenni. A Pénzcentrum által megkérdezett ingatlanpiaci szakértők arról beszéltek, hogy a zártkerti ingatlanokat akár 50-70 százalékkal is olcsóbban megvehetjül, mint egy hasonló méretű építési telket például. De nem feltétlenül a filléres ingatlanok terepe ez: a Balatonnál például több mint félmilliárd forintért is árulnak zártkerti besorolású területeket, amelyeken adott esetben luxusvillák állnak.

A magas hitelkamatok továbbra is megnehezítik a saját ingatlanhoz jutást, így többen kénytelenek lejjebb adni a megvásárlandó ingatlanokkal szemben támasztott igényeikből és alacsonyabb költségvetésből megoldani a lakhatást - fogalmazott a Pénzcentrum megkeresésére Benedikt Károly, a Duna House PR és elemzési vezetője. Azok, kiknek kevesebb összeg áll rendelkezésre az otthonteremtéshez és előnyben részesítik a természet közelségét, és az ezzel járó csendet és nyugalmat, azok előszeretettel választják a zártkerti ingatlanokat.

A rezsicsökkentés eltörlése, a kiugró infláció és a hitelkamatok emelkedése átrajzolta az ingatlanpiacot, olyan vásárlók is megjelentek a zártkertek iránt érdeklődők között, akik eladták belterületi otthonaikat, végtörlesztették a hitelüket és a fennmaradó összegből vásároltak maguknak másik otthont

- példálózott, majd pedig arról beszélt, hogy a belterületen fekvő hasonló adottságokkal rendelkező családi házak jellemzően drágábbak, mint a külterületen elhelyezkedő társaik, azonban ahogy a belterületi ingatlanok meredek áremelkedése megállt, úgy a zártkertek tekintetében is az árak stagnálását tapasztalják a Duna House szakértői.

Áresésre nem érdemes várni, a tulajdonosok körében az árcsökkentés továbbra sem jellemző, inkább engednek komoly érdeklődés esetén a vevői alkunak. Megfizethetőségük miatt jelenleg erős a kereslet a zártkertekre, de a megfizethető árkategóriájú családi házakra is van érdeklődés. Inkább az ár befolyásolja az ügyfeleket, az elhelyezkedés tekintetében készek kompromisszumot hozni

- tette hozzá.

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője a zártkertek kapcsán pedig kifejtette, ezek az ingatlanok jellemzően azok körében népszerűek, akik az átlagosnál olcsóbb, jelentős zöldterülettel rendelkező ingatlant szeretnének vásárolni. Adataik szerint jelenleg több mint 4000 ilyen ingatlanhirdetésből válogathatnak a zártkert-vadászok.

Hozzá kell tenni azonban, hogy ezekre az ingatlanokra speciális szabályok vonatkoznak a beépíthetőség és hitelezhetőség szempontjából is. A zártkertek ugyanis jellemzően olyan külterületi telkek, amelyet ugyan be lehet építeni, de a beépíthetőség felső határa tipikusan 3 százalék. Ráadásul ide lakcímkártyát is sokszor csak bajosan lehet szerezni, ami számos nehézséggel járhat. 2017. december 31. vízválasztó volt a zártkert-tulajdonosok életében, mert ezeket az ingatlanokat díjmentesen lehetett átminősíteni művelés alól kivont területté minősíteni

- emlékeztetett a szakértő, aki szerint ennek azért van jelentősége, mert ha a zártkerti ingatlan nem művelés alól kivont terület, akkor ott a tulajdonosnak hasznosítási kötelezettsége van. Ez azt jelenti, hogy a termőföldön a művelési ágának megfelelően kell termelni, ha ezt a tulajdonos elmulasztja, akkor akár földvédelmi bírságot is kiszabhatnak rá. A művelés alól kivont területté átminősített zártkertek adásvétele ráadásul sokkal egyszerűbb, mert minden más esetben ugyanazok a szabályok vonatkoznak rá, mintha termőföldet szeretne értékesíteni.

Címlapkép: Getty Images