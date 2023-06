Robbanás előtt az elektromos kisáruszállítók piaca

Az elektromos személyautók térnyerése megállíthatatlannak tűnik Európában, az elektromos kisárúszállítókról és egyéb termelőeszközökről azonban kevesebb szó esik, annak ellenére, hogy az ACEA legfrissebb adatai szerint tavaly gyakorlatilag megduplázódott az újonnan eladott elektromos kisteherautók aránya a teljes eladáson belül. Egyelőre sem a számuk, sem az arányuk nem éri el az elektromos személygépkocsik részesedését, de óriási perspektíva áll előttük, hiszen a városi áruszállítás pont az a terület, ahol az elektromos hajtás jelenlegi kényelmetlenségei a legkevésbé jelentkeznek. Nem csak a fenntartási és üzemeltetési költségek, hanem az ESG szempontok szempontjából sem mindegy egy cég számára, hogy milyen autókból áll a flottája, ráadásul olyan integrált flottamenedzsment megoldásokkal, mint a Ford Pro még további idő- és költségmegtakarítás érhető el, és még vonzóbbá teheti az elektromos kisárúszállítást.

A tavalyi évben 5,3 százalékra növekedett az európai elektromos furgonok értékesítése a teljes állományon belül, amely közel duplája az egy évvel korábbi értéknek. A szám ugyan még elmarad a személygépjárművek 23 százalékos arányától (BEV+PHEV) azonban esetükben is megfigyelhető volt, hogy az elmúlt években szinte évről-évre duplázódott az arányuk az összes eladáson belül.

Ez minden bizonnyal ez a kishaszonjárműveknél is be fog következni.

Jelenleg ugyan a teljes értékesítés 86 százalékát továbbra is dízel meghajtású kistehergépjárművek adják, azonban az elszálló üzemanyagköltségek egyre több vállalatot fordíthatnak az alternatív hajtások felé.

Az elektromos autók térnyerésének egyre inkább gátat szab a nyilvános töltőkapacitás és infrastruktúra fejletlensége. Ez nem csak Magyarországon, hanem számos más európai országban is gondot okoz, elég csak arra gondolni, hogy az összes Európában található autótöltő fele csupán 2 országban, Németországban és Hollandiában koncentrálódik. A töltők jó része ráadásul a nagyvárosokban érhető el, amely a hosszabb belföldi vagy nemzetközi árufuvarozás szempontjából kevésbé szerencsés, a városi használat mellett viszont kifejezetten előnyös. Akkor különösen, ha az elektromos furgonokat nem nyilvános helyen, hanem a cég telephelyén kialakított töltőkön töltik. Itt ráadásul még lehetőség is adódik helyben napelemekkel áramot termelni, még tovább csökkentve a költségeket.

Nem greenwashing

A vállalatok számára ráadásul egyre fontosabb a fenntartható működés, nem csak a márkareputáció, hanem konkrét gazdasági előnyök miatt is.

Egyrészt egyre elterjedtebbek azok a hitelprogramok, amelyeknél kedvezőbb elbírálásban és kedvezőbb feltételekben részesül az a vállalat, amely az ESG szempontrendszer szerint jól teljesít, illetve egyre több, a saját fenntarthatóságát kiemelten kezelő nagyvállalat az alvállalkozóitól is megköveteli a környezetbarát működést.

Mivel a nagy céges flották jellemzően lízingkonstrukcióban kerülnek a vállalatokhoz, így a finanszírozási környezet is meghatározó az üzleti eredmények szempontjából. Ez a logisztikai iparágra különösen igaz lehet, ezért új ügyfélszerződések vagy a korábbi kontraktusok megerősítése lehet a zöldflottát működtető cégek jutalma.

Az általánosan megemelkedett kamatkörnyezet azonban jelentősen megdrágította a flottacseréket is, nem egy nagyvállalat van ma a piacon, aki – látva a megemelkedett költségeket – inkább kivár az új gépjárművek beszerzésével. Elektromos autókra azonban több bank és lízingcég is nyújt kedvezményes finanszírozást, illetve jelentős adókedvezmények is igénybevehetők zöldautók üzemeltetésével, még versenyképesebbé téve az alternatív meghajtású járműveket.

Amerikában már nagyot megy

A Ford a tavalyi évben vezette be az USA-ban az e-Transit-ot, amelyből rögtön 6500 darab gazdára is talált, ez az összes Transit értékesítés 7 százalékát jelenti. A modell már bevezetésének évében Amerika legnépszerűbb elektromos furgonja lett.

Ha hihetünk a jóslatoknak, akkor ez nem is véletlen: a márka becslései szerint az autó karbantartási és javítási költségei 40 százalékkal alacsonyabbak lesznek, mint az azonos teljesítményű és kapacitású dízelmotoros modellek esetében.

A gyártó jó előre felkészül az elektromos modellek népszerűségének növekedésére, a Ford Pro Service egész Európát lefedő műhelyhálózata felkészült az elektromos autók fogadására; az autó megjelenésének időpontjában 1500 európai EV-tanúsítvánnyal rendelkező márkaszerviz és több mint 4500 hivatalos szervizpartner várja az E-Transitokat. Magyarországon 24 Transit Centrum, és 24 BEV szakszerviz áll az ügyfelek rendelkezésére. - tudta meg a Hellóvidék a Ford Magyarországtól.

A flottaüzemeltetők olyan integrált megoldásra vágynak, amely a maximális hatékonyság érdekében lefedi a flottakezelés minden területét – ahelyett, hogy minden feladatra külön-külön szolgáltatásokat rendelnének meg, amelyek kezelése erőforrás- és időigényes. Nem elég pusztán az üzemanyagon spórolni, az üzemeltetés más területein is nagy hatékonyságnövekedést lehet elérni. A Ford Pro, vagyis a márka új, globális üzletága kifejezetten azért jött létre, hogy bármilyen méretű vállalat számára megoldásokat kínáljon a termelékenység fokozásához.

Az integrált megoldások egyesítik a haszonjárművek számára fejlesztett szoftveres, töltési, szerviz- és finanszírozási lehetőségeket, egyetlen átfogó platformot kínálva az ügyfeleknek flottáik üzemeltetéséhez, megkönnyítve az áttérést a hálózatba kapcsolt, elektromos hajtású járművek használatára.

Hálózatba kapcsolt digitális ökoszisztémát kínál, amely valós idejű adatok alapján hatékony, felhasználóbarát, a termelékenységet növelő platformokon egyesíti a járművekkel, a telematikával, a töltéssel és a szervizeléssel kapcsolatos feladatokat.

Ha van töltő, van elektromos autó is.

Az elektromos hajtású járművekre való zökkenőmentes átállás elősegítésére a márka egy teljesen integrált, vállalkozásközpontú töltési rendszert kínál a flottákhoz, amely képes meghatározni a leghatékonyabb töltési metódusokat, és hosszú távú, a jövőben is biztosan használható megoldásokat kínál az európai vállalkozások számára.

Mivel reális élethelyzet, hogy a sofőr otthon tölti az autót, ezért elérhető az otthoni, fali töltődobozok beszereléséhez, költségszámlázásához és adminisztrációjához is egyszerű megoldást.

És bár a legtöbb flottaüzemeltető csak végső megoldásként használja a nyilvános töltőállomásokat ahhoz, hogy járműveiket munka közben feltöltsék, az egyszerűség és a rugalmasság érdekében a márka Európa szerte több mint 300 ezer, Magyarországon több, mint 600 töltőponthoz biztosít hozzáférést, a számlázást pedig központosítva kezeli.

Az autó nem állhat!

Az állásidő a flottamenedzserek rémálma; az üzemanyag és az amortizáció után ez jelenti a harmadik legmagasabb költségtételt a flották könyvelésében. A Ford Pro Service a járműadatok és a széles szervizhálózat összekötésével maximális üzemidőt biztosít, hogy segítsen mozgásban tartani az ügyfelek járműveit.

A hivatalos szervízeken kívül a mobilszervíz szolgáltatás elindítása is folyamatban van, magyarországi bevezetése 2024 elején várható.

A mobil szervizkocsik a javítások és a szervizmunkák 70 százalékát a helyszínen is képesek megoldani (még más márkájú autók esetében is), vagyis a lehető legkényelmesebb és legproduktívabb megoldást jelentik, hiszen így nem kell időt és pénzt áldozni arra, hogy a flottaautók a szakszervizben álljanak.

A rendelkezésre állás javítását szoftveres megoldás is segíti, a FORDLiive, ami valós idejű járműadatok alapján a márkaszervizek és a márka szakértői gyorsan meghatározhatják az esetleges hibákat és a szükséges javítást, hogy már előre rendelkezésre álljon a szükséges alkatrész és szaktudás, így a járműveknek kevesebb időt kell a szervizben tölteniük.

A rendszer 2021 márciusa óta működik, és azóta közel 125 ezer napnyi állásidőt spórolt meg az ügyfeleknek, akár 60 százalékkal is javítva a rendelkezésre állást.

Minden flottás ügyfél egy évre ingyenes Ford Pro Telematics előfizetést kap, ha hálózatba kapcsolható haszongépjárművet vásárol. Ez a szoftver a jármű adatokat hasznos információkká és figyelmeztetésekké alakítja, amelyek célja a flottakezelés egyszerűsítése; ilyen például a járművek valós idejű helymeghatározása, a járműállapot-figyelmeztetés vagy a járművezetők figyelemmel követése a megfelelőség és a vezetők képzésének támogatása érdekében.

A tisztán elektromos hajtású haszonjárművekre áttérő flották számára plusz funkciók is rendelkezésre állnak, amelyek közt szerepel például a feltöltés aktuális állása, a járműspecifikus töltöttségi állapot és a töltéssel még megtehető távolság, az alacsony töltöttségi szintre figyelmeztető funkció, egyénileg beállítható küszöbértékekkel.

A rendszer még az autók vezetőfülkéjének előklimatizálását is elvégzi, már a műszak kezdete előtt felmelegítve vagy lehűtve a kabint, így időt takarít meg, és az optimális hatótávolság érdekében spórol az akkumulátorban tárolt energiával.

A szoftvert az üzemeltetők a flottájukban futó, más márkájú járműveket is bevonhatják rendszerbe; ehhez mindössze egy plug-in eszközre lesz szükségük, amit csatlakoztatni kell más gyártmányú járművükhöz. Az öt vagy kevesebb járműből álló flották tulajdonosai és üzemeltetői az ingyenes okostelefon-alkalmazás segítségével javíthatnak a működés hatékonyságán akkor is, ha nem alkalmaznak főállású flottamenedzsert.

Címlapkép: Ford

A cikk megjelenését a Ford Magyarország támogatta.