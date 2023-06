Aggasztó jóslat látott napvilágot: a hazai szakértő szerint ez lehet a horror inflációval

"Tavaly óta négyszeresére nőtt a megszűnő cégek száma Magyarországon" - árulta el a Pénzcentrumnak Üveges Judit, az Intrum értékesítési igazgatója. A szakember szerint ebből azt a tanulságot lehet leszűrni, hogy akik a bevételüket érdemben nem tudták növelni, viszont a költségeik megemelkedtek, azok jelentős része nem fogja, vagy csak nagyon nehezen tudja majd túlélni a jelenlegi gazdasági környezet nyújtotta kihívásokat. Hát, nem jó hír!

Üveges Judit, az Intrum értékesítési igazgatója a Pénzcentrumnak adott interjúban azt is elárulta, hogy az Intrumnál nem tartják valószínűnek, hogy az év végére elérhetjük a kormányzat által áhított egyszámjegyű inflációt. A szakértő szerint a 2024-es év is az ideihez hasonló lehet, abból az ördögi körből pedig, amibe a vállalkozások és a fogyasztók kerültek még évekbe telhet majd, mire kilábal az ország.

Úgy gondolom, hogy a lakosság és a vállalati szektor kilábalása nagyon nehéz lesz, hacsak az állam nem biztosít elérhető hitel lehetőségeket és olyan hitelformákat, amelyek segíthetik ezt a folyamatot. mi azt látjuk, hogy biztos, hogy lesznek olyan új hitelkonstrukciók, amik vagy a régi hitel kiváltásában segítenek, vagy a cégeknek az új hitelfelvételben adnak támogatást, mert így fogunk tudni csak ismét fejlődni. A kutatásainkból is nagyon jól látszik, hogy a fogyasztásra vonatkozó visszaesés alapvetően egyébként lassabb volt, ennek pedig az oka, hogy mindenki a meglévő megtakarítását éli föl, vagy élte föl. Ezek a megtakarítások pedig sajnos végesek. Ha nem történik változás, ami lehetővé teszi, hogy a lakosság újra likvid legyen és miután felélte a megtakarításait, továbbra is fizetni tudja a hitelét és a számláit, összes kiadását, akkor ez rendkívül nehéz helyzetbe hozhatja. A vállalkozások esetében is ugyanez a helyzet: ahhoz, hogy fenntartsák magukat és képesek legyenek további nyereséget termelni a költségeiken felül, elengedhetetlenek olyan programok és lehetőségek, amelyek segítik őket a hitelfelvételben

- fogalmazott többek között a szakértő.

A teljes interjú a Pénzcentrumon olvasható!

Címlapkép: Getty Images

