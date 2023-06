Szörnyen önbizalom hiányosak a vidéki nők: nem csoda, hogy sokan nem viszik semmire

Botka-Ilyés Szilvi anyukaként kezdte vállalkozását, és több különböző üzleti ötletet is kipróbált, mire megtalálta az igazi szenvedélyét: a női vállalkozók mentorálását. Ma ő a BossLadies Üzleti közösség alapítója és tulajdonosa, ahol több ezer női vállalkozó keresi a kapcsolódást. A programjain abban segít a női vállalkozónak, hogy elérjék üzleti céljaikat, és megvalósítsák álmaikat. Felkerestük, hogy megtudjuk tőle, milyen kihívásokkal néznek szembe a nők, akik saját vállalkozás indításában gondolkodnak.

HelloVidék: Mivel foglalkozol? Hogyan váltál vállalkozóvá?

Botka-Ilyés Szilvia: Én egy olyan családban nőttem fel, ahol szitokszó volt a vállalkozás. Habár, mindig valami többre vágytam, mégis az alkalmazotti lét biztonságát kerestem. Két kisfiam születése után azonban azt tapasztaltam, hogy egyáltalán nincsenek részmunkaidős állások vagy home-office lehetőségek. (Akkor ez még nem volt ennyire divat.) Mondhatni, hogy egy kényszerhelyzet volt, de nem volt akkor más választásom. Az elejétől kezdve rengeteget fejlesztettem magam, és elkezdtem nagyon élvezni a dolgot. Volt virtuális-asszisztens vállalkozásom, amit ügynökséggé alakítottam, aztán lehorgonyoztam a marketing és a szövegírás, social média mellett, mert ezek álltak igazán közel a szívemhez, volt webshopunk is a férjemmel. Rájöttem, hogy abban nagyon jó vagyok, hogy valamit a nulláról felhúzzak, ugyanakkor sajnos hamar megunom őket, és újra új dologba (vállalkozásba) kezdek. Ezekre a tapasztalatokra építve, eleinte hobbiból, elkezdtem másoknak segíteni. Egyrészt, ez mindig megadta az újdonság varázsát, amit kerestem, hiszen ahány vállalkozás, annyi sors, szakma, egyéni elakadás stb. Másrészt, a küldetésemmé vált, hogy segítsem ezeket a nőket az üzleti- és magánéleti céljaik elérésében. Ma már csak női vállalkozók fejlesztésével foglalkozom. Abban segítem őket, hogy egy olyan élhető, örömteli vállalkozásuk legyen, ami az anyagi függetlenség mellett azt is megadja számukra, hogy nőként is kiteljesedjenek.

Hogyan egyeztető össze a vállalkozói lét a családdal?

Bevallom, így sem könnyű. Nekünk például nincs segítségünk a hétköznapokban, tehát a szüneteket, betegségeket, mindennapos ovi-suli járatokat kettőnknek kell megoldani. Sokszor beszélgetünk róla a férjemmel, hogy vajon hogy tudnánk ezt megoldani, ha mindkettőnknek 8 órás állása lenne. Nagyon hálás vagyok, hogy én osztom be az időmet, okosan azért tudunk előre tervezni. Vállalkozóként például az évet nézzük, nem az adott hónapokat. Így a nyári szünet előtt és után mindig meghúzom, hogy július-augusztusban nyugiban itthon tudjak lenni a fiúkkal.

Részemről a legnagyobb kihívás, hogy lassítsak, és fogadjam el, hogy nem tudok két gyerek mellett 200%-on pörögni. Naponta jönnek az újabb és újabb hajmeresztő ötleteim, amiket alig várom, hogy megvalósítsak, ugyanakkor, ha élhető munka-magánélet egyensúlyt szeretnék, akkor vissza kell fognom magam. Számomra ez így van rendben.

Milyen út vezetett a BossLadies programhoz?

Szabadúszó marketingesként olyan életem lett, amit mindig elképzeltem. Megvalósult az a bizonyos egyensúly, amire vágytam: pénzügyi függetlenség és karrier úgy, hogy még maradt időm a családomra és önmagamra is. Egyre többen kerestek meg, hogy meséljem el, hogy csináltam. Elkezdtem tanácsadásokat tartani, majd megszületett az első női közösségem, ami akkor még csak vállalkozó édesanyáknak szólt. Ahogy egyre többen csatlakoztak hozzám, jöttek a kérdések, hogy miért csak anyukáknak, hiszen van rengeteg fiatal vagy nagymama korú vállalkozó. A BossLady számomra egy olyan szó, ami tökéletesen ötvözi azt, hogy lehetünk a karrierünkben kimagaslóan jó vezetők (Boss), mellette a magánéletben pedig igazán nők, akik nem csak a családjukra, hanem önmagukra is figyelnek. (Lady) Így született meg a BossLady közösség valamint a hozzá kapcsolódó programok.

Milyen kihívásokkal szembesülnek a vállalkozó nők a mai világban?

Kortól függetlenül az egyik legnagyobb kihívás az önbizalomhiány. Félnek, hogy nem elég jók, rengetegen maximalisták, és túlhajszolják magukat, hogy megfeleljenek az ügyfeleknek, a családnak, a párjuknak, mindenkinek is.

Ha szabad általánosítanom, akkor sajnos elenyésző azoknak a nőknek a száma, akik valódi támogatást kapnak otthonról. Az induláskor gyakran kinevetik őket, kapják a gúnyos megjegyzéseket. Közben pedig meg kell felelni a többi szerepben is. Kisgyermekes anyaként pedig a szünetek és betegségek megoldása is 90%-ban a nőkre hárul. Ez persze alkalmazottak esetében is így van, viszont egy induló vállalkozó átlagosan az első néhány évében nem keres még pénzt, ha nem dolgozik. Ez persze frusztrációt okoz, és nagyon nehéz ilyen nyomáskényszer mellett jól teljesíteni és haladni.

Milyen készségek fontosak egy sikeres vállalkozáshoz?

4 különböző vállalkozásomon teszteltem le az 5M módszertanomat, ami már számos mentoráltamnál is bevált. Ez az 5M pedig:

MOTIVÁCIÓ: Azaz legyen egy olyan üzleti- (és magánéleti) célod, amit tényleg a szíved minden szeretetével el AKARSZ érni, amiért érdemes felkelni.

MARKETING: Az üzleti célodhoz mérten készíts marketing STRATÉGIÁT. Ne az aktuális divattrendeket lovagold meg, hanem tervezd meg, a TE bizniszedben hogyan lesznek az érdeklődőkből vásárlók. (majd újravásárlók és ajánlók) Például egy webshop beindítása, egy egyszemélyes szolgáltatás ügyfelekkel feltöltése és egy előfizetéses rendszer egészen más eszközökért kiállt!

MINDSET: Ha valami nélkül nincs siker, akkor az biztosan EZ. Amíg egy alkalmazotti gondolkodásmóddal, a régi, korlátozó hitrendszereiddel próbálsz valami újat alkotni, addig csak az újabb és újabb köröket fogod futni ugyanazokkal a sémákkal.

MEGVALÓSÍTÁS: Hiába penge már a tudásod, ha nem ülteted gyakorlatba a hallottakat. Hány vállalkozót hallottam konferenciák után panaszkodni, hogy nem hallottak semmi újat…Ilyenkor csak egy kérdésem van: És csinálod is?

MENTORÁLÁS: Ne becsüld alá egy jó edző képességeit! Persze, biztos elvagy egyedül is, de a legjobb olimpikonok mellett is ott áll valaki, aki irányt mutat, aki segít a következő lépésben, aki kívülről, reálisan látja, hogy állsz most. Bónuszként pedig ilyenkor jön az adott mentor csapata, akikkel közösen támogatjátok egymást.

Milyen tanácsot adnál egy kezdő vállalkozó nőnek?

1. Indulás előtt mindenképpen alaposan tervezd meg, számolgass, hogy jön ki a matek. Folyamatosan vezesd a bevételeket, kiadásokat.

2. Kezdj el marketinget, értékesítést tanulni, mert hiába vagy szakértő valamiben vagy van egy remek terméked, ha nem tudod ÉRTÉKesíteni azt.

3. Ne sajnáld a pénzt önfejlesztésre és szakértők bevonására, mert hosszútávon ezek hozzák majd meg az eredményt. Keress olyan közösséget, ahol vállalkozók vannak, ahol tudod fejleszteni magad, ahol tudsz kérdezni, ha elakadtál vagy kérdésed lesz.

4. Emlékezz rá, hogy miért kezdted el, és ne élj vállalkozóként rosszabb életet, mint amennyi alkalmazottként járna. A vállalkozás van értünk és nem pedig fordítva.

5. Ne hasonlítgasd magad senki máshoz! Önmagaddal versenyzel!

Milyen eredményeket értek el eddig a mentoráltjaid?

Ezt azért nehéz konkretizálni, mert nálam leginkább a gondolkodásmód fejlesztése kap központi szerepet, ami nehezen mérhető. Azt elmondhatom, hogy sokkal nagyobb az önbizalmuk, jobban kiállnak magukért, konkrétan lépéseket tesznek a céljaik megvalósításáért, okosan osztják be az idejüket, és folyamatosan növelik a bevételeiket. Egyszóval, egyre inkább élvezik a vállalkozói szabadságot minden téren. Valakinek egyébként már saját kurzusa vagy mentorprogramja van, olyan is volt, aki saját előfizetéses clubot hozott létre, akivel megdupláztuk vagy tripláztuk az éves bevételét és olyan is, akivel egy teljesen új lábat indítottunk a meglévő mellé. Ők kitalálják, hogy mit szeretnének, én pedig segítek nekik, hogyan tudják elérni. :)

Címlapfotó: Botka-Ilyés Szilvi