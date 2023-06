Mi lesz így a magyarok megtakarításaival? Elbukhat az új adóval, aki nem figyel

"Most egy nagyon más helyzet van, mint mondjuk az elmúlt tíz évben, amikor extrém alacsony inflációs környezet volt" - árulta el az inflációs krízissel kapcsolatban a Pénzcentrumnak Kelemen Tamás. Az MBH Bank Lakossági termékmenedzsment vezetője szerint épp ezért a jelenlegi környezetben fontos, hogy megőrizzük megtakarításaink értékállóságát. A befektetésekre júliustól kivetett adóterhek azonban újabb kihívások elé állították a lakosságot. A szakember a lapnak elárulta milyen lehetőségeik maradtak az állampapíron kívül.

Pénzcentrum: Közhelyes, de a jelenlegi környezetben gyakorlatilag bármiben jobb tartani a pénzünket, ami valamennyit is kamatozik, mint ülni a lakossági számlánkon, vagy készpénzben őrizgetni otthon. Sokaknál azonban ebben ki is merül a pénzügyi tudatosság (bár a felmérések alapján látni fejlődést, ezen a téren még elmaradásban van hazánk). Emellett elég szűknek mondható azoknak a befektetéseknek a köre, amelyekben bízik valamennyire a lakosság. Júliustól pedig komoly változás élesedik a kamatadó-szabályokban, a legtöbb lakossági befektetés kamatbevételét egy 13 százalékos szocho is fogja terhelni. Tovább fog szűkülni azon befektetési lehetőségek köre, amelyekbe mernek még fektetni, vagy nem várható ennyire drasztikus változás?

Kelemen Tamás: Az inflációt tekintve most nagyon más a helyzet, mint az elmúlt tíz évben, amikor extrém alacsony volt az inflációs környezet. Ekkor a lakosság szabadon, tehát számlán vagy készpénzben tartotta a pénzét, kevésbé beszélhettünk arról, hogy veszít az értékéből. Az elmúlt időszakban azonban ez igencsak fontossá vált, különösen akkor, ha szempont a megtakarított pénzünk vásárlóértéke, vagy akár gyarapítani szeretnénk azt. A kérdés második felét tekintve, teljesen egyetértek azzal, hogy van még teendőnk az edukáció terén, és azt is fontosnak tartom, hogy az emberek megismerjék a különböző befektetési lehetőségeket. Az pedig, hogy nem merünk kockázatosabb eszközökbe fektetni, összefügg az előzőekkel, mind az ismeretek hiánya, mind az, hogy eddig nem éreztük szükségét a nagyobb kockázatvállalásnak annak érdekében, hogy megőrizzük pénzünk értékét. A mostani változás jelentős, tehát mindenképp azt mondanám, hogy érdemes megállni és elgondolkozni.

Az interjú folytatása a Pénzcentrumon olvasható!

Címlapkép: Getty Images

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)