Dúl az árháború a kereskedésekben: ezek most a legolcsóbb elektromos autók itthon

Az elszálló üzemanyagárak miatt egyre többen keresik az alternatív közlekedési módokat. Így az sem meglepő, hogy az Energiaügyi Minisztérium legutóbbi közlése szerint júliusban átlépte a 76 ezret a zöld rendszámmal rendelkező járművek száma Magyarországon, melyek több mint fele tisztán elektromos személyautó - az adatok szerint több mint 40 ezer ilyen van az országban, derül ki a Pénzcentrum írásából.

Jelenleg a legolcsóbb új elektromos autó Magyarországon a Smart EQ Fortwo, ami legkevesebb 7440 000 forintba kerül, májusi összeállításunkban is ugyanennyi volt, sőt a tavalyi évben is. A kis Smartban egy 17,6 kWh-s akksi van, amivel 155-160 kilométeres hatótávot ígérnek, viszont csak ketten férnek el benne. A hatótáv mellett az is a városi használatra predesztinálja, hogy 130 a maximális sebessége, írja a Pénzcentrum.

A második helyen a Dacia Spring áll, ami ma legkevesebb 8 799 000 forintért rendelhető meg, májusban is ugyanennyibe került. 230 km-es hatótávolsággal rendelkezik a hivatalos adatok szerint, az akkuja 27,4 kWh-s. Ez már 4 személyes modell, és a csomagtere is valamivel nagyobb a Smarténál. 2022-es gyűjtésünkben még a Spring volt a legolcsóbb elektromos autó itthon, akkor legkevesebb 6 849 000 forintba került.

Májushoz képest 1,7 millióval megdrágult a Volkswagen e-UP!, ami most 11 737 294 forinttól (azaz 30 670,50 eurótól, a forintosított ár a napi árfolyam függvénye) rendelhető meg. Májusban még valamivel több mint 10,5 millió forintért hozzá lehetett jutni. Itt kell megjegyezni, hogy májusban volt 369 forint is az euró, mot pedig bőven 380 felett jár az árfolyam. Visszatérve magára az autóra: egy töltéssel 260 kilométert tud elmenni, az alapárban acélfelni van benne, kék fényezés. Még a megemelt árával is harmadik a listán.

Negyedik helyre vitorlázott egy bőkezű árcsökkentés után a Nissan Leaf, amely most legkevesebb 12 495 000 forintba kerül (készletkisöprő akció van éppen a márkánál). Májusban még nem akciósan 13 490 000 forintot kértek érte legkevesebb. Ennyi pénzért a legalapabb Visia felszereltséggel lehet megvásárolni az autót, 39 kWh-s akkupakkal, a hatótávja 270 kilométeres, és jóval tágasabb, mint a listán előtte szereplő autók. 2022 elején 12 190 000 forintért volt kapható.

Címlapkép: Getty Images