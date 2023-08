Orbán Viktor: ez most a legfontosabb teendő, a nyaralás idén nem mindenkinek fér bele

Orbán Viktor miniszterelnök szerint az első, legfontosabb teendő a munkahelyek megvédése, amiben egyébként Magyarország nem áll rosszul - mondta el a Kossuth Rádióban.

Orbán Viktor szerint az első, legfontosabb teendő a munkahelyek megvédése, amiben egyébként Magyarország nem áll rosszul - mondta el a Kossuth Rádióban. Második helyen az infláció letörése áll: ez a miniszterelnök szerint mostanra már kezelhetővé vált, és szerinte nem alaptalan az az elképzelés, hogy hamarosan, valamikor október és december között 10 százalék alá csökkenthető, írja a Pénzcentrum.

A miniszterelnök azt is elmondta, hogy néhány kulcsminisztere számára ilyen nehéz gazdasági helyzetben a nyaralás sem engedhető meg.

Az infláció letörése után a "növekedésért való küzdelem" következik, ugyanis gazdasági növekedés nélkül nem lehetséges béreket sem emelni.

Orbán Viktor szerint a következő évben 5-6 százalékra kell csökkenteni az inflációt minimum. Ha ez sikerül, akkor csökkenhetnek a hitelkamatok is, így pedig már visszaállhat Magyarország arra a pályára, amin a koronavírus előtt haladt.

A miniszterelnök azt is elárulta, hogy az atlétikai világbajnoksághoz hasonló rendezvényeken a vezetők meghívják a barátaikat, amik így találkozók sorozatát jelentik. Elmondása szerint Magyarországra fog érkezni a katari emír mellett a török és a szerb elnök is. A katari emír érkezésével kapcsolatban azt is megemlítette, hogy a látogatást bejelentések követik majd.

Az interjú végén Orbán Viktor a magyar haderő fejlesztéséről is beszélt. Ezzel kapcsolatban elmondta, arra sosem lesz pénzünk, hogy a legmodernebb technikákat megvegyük, és elengedhetetlen a magyar hadiipar fejlesztése, ebben azonban mindenképpen együtt kell működnünk másokkal.

Ez általában a németekkel szokott menni

- mondta.

