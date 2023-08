Fontos változás jöhet a magyar dolgozók életében: kiderült, mi lesz az évközi béremeléssel

Ahogy a Pénzcentrum írja, a kormányinfón, a kérdések között Gulyás Gergely kitért arra, hogy a kormány mindent megtesz azért, hogy még az idén legyen reálbéremelés, amiért az összes lehetséges eszközt bevetik. Ide pedig a már meglévő lépéseket, mint a SZÉP-kártyák keretének kibővítését is bele kell számolni. A miniszter elmondta, hogy külön bérelemés nincs tervben, legközelebb január 1-én lehetséges ilyen lépés. Ennek oka, hogy az állam csak egy foglalkoztató, a magánszektor béremeléseiről nem dönthetnek, csak támogatópolitikát vezethetnek be.

Gulyás Gergely miniszter a kormányinfó keretei között bejelentette, hogy siekresnek értékelték az augusztus 20-ai eseményeket: nézettségi rekordot döntött az érdeklődők száma, illetve a közvetítést figyelők száma egyaránt. Ezen kívül a miniszter kitért az orosz-kurán háborúra is, aminek kapcsán elmondta, hogy ha nem tesznek konkrét erőfeszítéseket a békére, akkor a háború el fog húzódni. Eddig több tízezer ember vesztette életét, így a kormány álláspontja változatlan: azonnali tűzszünetre és béketárgyalásokra van szó. Ez pedig azért is érdeke az uniónak, hogy mert a háború gazdaságilag is rossz hatással van, hiszen kihat a gazdasági növekedésre és az inflációra is. Ezt pedig a kormány infláció követő béremeléssel kívánja kompenzálni.

Továbbra is az a cél, hogy még az idén egyszámjegyű legyen az infláció, amit az előrejelzések szerint novemberre, de talán már októberre is elérhetünk

- emelte ki Gulyás Gergely.

Sikerült megőrízni a háborús helyzet ellenére is a munkahelyeket és újakat teremteni. A kormány továbbra is inflációkövető béremelést tervez, azért küzdenek, hogy még egy olyan inflációs évben is, amikor a pénzromlás mértéke nagyobb, mint az eddigiek ezt az elhatározást tartani tervezik.

Gabonatermék-behozatali tilalmat vezetnének be

Úgy döntött Magyarország, hogy lezárja a határait az ukrán gabona előtt. Éppen ezért a kormány kezdeményezte, hogy Brüsszel hosszabbítsa meg a tilalmat, amíg a tengeri és a vízi szállítmányozás nem áll helyre. Ha ezt nem teszi meg a Bizottság, akkor újra országos importkorlátozást vezethet be a magyar kormány.

Nem értünk egyet az Európai Bizottsággal, hogy nem kívánja meghosszabbítani az ukrán gabona behozatalára vonatkozó szeptember 15-ig tartó tilalmat. Így évente 3 millió olcsó, rosszabb minőségű gabona ömölhetne be a piacokra

– fogalmazott Gulyás Gergely.

Itt vannak az első 10 hét ellenőrzési adatai

Szentkirályi Alexandra elmondta, hogy a kötelező akciók kezdete őta összesen 722 üzletet ellenőríztek, amiből 70-ben találtak kifogást, amik kapcsán összesen 102 jogsértést találtak az ellenőrök. A leggyakoribb kifogás az volt a kormányszóvivő elmondása szerint, hogy nem tüntették fel az árcsökkentést, illetve 28 esetben nem volt elérhető az árcsökkentett termék.

Nem lehet csúszás a tanév kezdetében

A tárcavezető elmondta, hogy elvárják, hogy az oktatási kormányzat gondoskodjon arról, hogy minden intézményben zavartalanul induljon el a tanév.

Az országban mindenhol elegendő tanár van

- mondta el Gulyás Gergely, hozzátéve, hogy bár tanárhiány nincs, de azt ő is elésimeri, hogy egyes szakokon nehezebb tanárt taláni a betöltetlen álláshelyekre. Azaz nincs tanárhiány, csak kevés a tanár, de szerinte ez így van rendjén, miután 2001 óta a diákok száma is csökkent, így nincs szükség sok tanárra.

Címlapkép: Getty Images

