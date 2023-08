Így húzzák le a gyanútlan magyarokat a kánikulában: sokan bedőlnek, rengeteg pénzük bánja

A klíma nemcsak a nyári hőségben segít, hanem télen is hasznos lehet a fűtés kiegészítéseként. De milyen klímát érdemes választani, és mennyibe kerül? Milyen szempontokat kell figyelembe venni a klímaforgalmazás és -szerelés során? Miért esett vissza a klímaeladások száma az idei évben? Ezekre a kérdésekre kerestük a választ, és megkérdeztünk több szakembert is, akik a klímaforgalmazás és -szerelés területén tevékenykednek.

Forgalmazói oldalról felkerestük Tihanyi Csabát, a Tudatos Energia Tech Kft. ügyvezetőjét. Kiderült, hogy 27 éve foglalkozik klímák forgalmazásával és szerelésével, főleg lakossági ügyfeleknek. A tapasztalatai alapján elmondhatja, hogy az idei évben a klímaeladások jelentősen visszaestek, ami több okra is visszavezethető. Bár az időjárás elég meleg volt, mégis kevesebben döntöttek klímavásárlás mellett, mint korábban. A magyar emberek ugyanis hajlamosak csak akkor klímát venni, amikor már elviselhetetlen a hőség. Másrészt a kormány által bevezetett energiahatékonysági támogatás is befolyásolta a piacot. Sokan, akik jogosultak voltak a 3 milliós forintos vissza nem térítendő támogatásra, már tavaly megvették a klímájukat, így idén nem volt rájuk kereslet. Harmadrészt az általános gazdasági bizonytalanság is visszatartotta az embereket a klímavásárlástól, mert nem tudták, hogy mi lesz a jövőben.

A klímatípusok tekintetében nem tapasztalt nagy változást. A legnépszerűbbek még mindig a fűtésre optimalizált split klímák, amelyekkel télen is lehet fűteni. Kialakult egy középszintű kínálat ez a Gree, Midea, Fischer,Fisher, Aux klímák, amelyek gyakorlatilag ugyanannak a gyártónak a termékei és klónjai. Ezek viszik el a forgalomnak a 85 százalékát. A hőszivattyúk eladása is növekszik, mert ezek a legtakarékosabb fűtési módok. A „Tescós” gépeket nem ajánlja senkinek, és nem is foglalkozik velük. A prémium kategóriás klímák csak keveseknek elérhetőek, mert nagyon drágák.

A klímaárak tavaly tavasztól kezdve folyamatosan emelkedtek, és idén tavasszal érték el a legmagasabb szintet. Ennek oka az volt, hogy elsősorban a forint leértékelődése és az elszálló infláció miatt emelkedtek a beszerzési árak. Amikor azonban az idei szezonban a klímaeladások visszaestek, akkor a nagykereskedések kénytelenek voltak akciókat indítani, hogy fogyasszák a készleteiket. Az akciók azonban nem jelentettek nagy árcsökkenést, mert a nagykereskedések meg akarták tartani az emelkedett árszintet. A listárak csak kis mértékben csökkentek, és az akciók is csak bizonyos termékekre vonatkoztak. A kiskereskedők pedig nem mindig adták tovább az akciókat az ügyfeleknek, hanem megtartották a hasznukat.

A kivitelezői, szerelői oldalról több szakembert is megkérdeztünk tapasztalataikról. Elsőként Kandikó János klímaszerelő egyéni vállalkozó mondta el, hogy szerinte jónak mondható a kilátások, bár már rengeteg klímaszerelő van jelen a piacon. Jelenleg, a földgáz ára és az esetleges elérhetősége miatt, létrejött "félelem" okán a fűtős klímákat keresik. Olyan 25%- os drágulást gondol, de nem csak a gépekre, hanem a szerelési anyagokra is a tavalyihoz képest.

Következőként Németh Zoltán klímaszerelő, egyéni vállalkozó osztotta meg velünk tapasztalatait. Szerinte a tavalyi évhez képest nagyon gyenge a klímaforgalom. Körülbelül 50 százalékos visszaesés tapasztalható, de van, akinek még ennél is kevesebb. Beszélgetett több kollégával és szaktárssal, és ők is hasonló tapasztalatokról számoltak be. Több okot is meg tud nevezni erre a helyzetre. Az egyik az infláció, ami miatt nagyon megemelkedtek az árak. Ez visszaveti a vásárlási kedvet az átlagos vásárlóknál. A másik ok pedig a hideg nyár. Júliusban volt egy-két hét meleg, de aztán lehűlt az idő három hétre. Most már augusztus végén senki sem vesz klímát hűtésre, mert kibírja azt a pár napot vagy hetet. Ezek mellett még más tényezők is közrejátszanak, például hogy megszűnt a lakásfelújítási támogatás (max. 6 millióból 3-at kap vissza) a beigért split klíma állami támogatásoknak meg se híre se hamva. Nem beszélve a napelemes katyvaszról, ami szintén visszaveszi a hőszivattyús beruházásokat.

A klímaszerelésben nagy a verseny és sok a dilettáns. Ilyenkor jót tesz a szakmának, ha nincs annyi munka, mert talán kiszorulnak azok, akik csak szezonálisan ugranak be. Ők nem rendelkeznek kellő szaktudással és minőségi munkát sem végeznek. Sokszor megy mások után javítani vagy telepíteni. Balatonfőkajáron él, és itt dolgozik a Balaton keleti partján főleg. Nagyon sok az összetákolt trehány telepítés amin látszik, hogy messziről jöttek, nem volt felmérés, összecsapták, mert tovább kellett menni, vagy rájuk esteledett. Azt ajánlja mindenkinek, hogy 40-50 km-es körzetből hívjanak telepítőt, az nem fogja lerázni, ha gond van 35C°-ban.

A klímák fűtési képességéről tavaly még sokat kellett beszélnie az ügyfelekkel, mert nem tudták, hogy mire jó egy klíma. Régen csak olyan klímák voltak, amik csak hűtöttek, de ma már a legtöbben fűtésre is használnák. Ez a legfontosabb szempontjuk, amikor klímát akarnak venni. Persze örülnek, hogy nyáron is hűsíteni tudják a lakásukat, de most már inkább a fűtésre koncentrálnak. Ebben már elég jól tájékozottak.

Az ügyfelei nagyon figyelnek az árra is, és általában a legolcsóbb, téliesített klímákat keresik. Elfogadják, hogy nem alapkészüléket akarnak, hanem olyat, ami téliesítve van. Megmagyarázza nekik, hogy mi a különbség az alap és a téliesített klímaberendezések között, és hogy van még fűtésre optimalizált készülék is. Ez utóbbi túl drága nekik, úgyhogy tízből kilenc lemond róla. Maradnak a téliesített készülékeknél, amiket már elfogadnak. Elmondja nekik azt is, hogy ezek nem csúcsberendezések és nem arra valók, hogy csak velük fűtsenek. De vidéken általában van más fűtési lehetőségük is. Nem akarják lecserélni a fűtésüket, csak kiegészíteni vele az átmeneti időszakban. Erre ezek a klímaberendezések teljesen megfelelnek.

Személy szerint is klímákkal fűt otthon. Van más fűtése is, de télen 95 százalékban klímákkal fűt. Nagyjából tudja azt is, hogy mit bírnak és mit nem. Alap- vagy téliesített klímaberendezéseket használ, egyik se 6-700-800 ezer forintos készülék. Mindegyik ilyen alsó-közép kategóriás téliesített klíma. Az árak idén nem emelkedtek, így nem drágult a munkadíja. Ugyanannyit dolgozik és ugyanannyiért adja a klímákat, mint tavaly. A tavalyi évben volt egy drágulás a konténerárakra és minden másra. Feltehetően a háború miatt drágultak a berendezések, legalábbis erre hivatkoztak. Voltak olyan cégek, mint például a Gree, akik visszavettek az áraikból egy kicsit. Úgy gondolja tavaly túlzottan emelték az árakat, és most egy kicsit korrigáltak rajta. Nem mindenhol és nem minden klímánál történt ez így. A többiek nem emeltek annyit tavaly sem, így nem volt olyan aránytalan a drágulás. Azt gondolja, hogy idén nem volt drágulás klíma terén, ami szerencsés, mert a lakosság így se bírja már az áremeléseket.

Harmadikként Mészáros József klímaszerelő egyéni vállalkozótól megtudtuk, hogy sok nagytőkés klímás cég került elő az utóbbi 1-2 évben. A sávos kedvezményeknek köszönhetően a sokszáz milliókért készletet vásárló cégek jóval nagyobb kedvezményeket kapnak, mint azok, akik csak kis készletet tudnak tartogatni. Ezzel a nagyok lesöprik, tönkreteszik a kicsiket. Személy szerint számára a szezon borzalmasan gyengén alakult, egyszerűen csak azért, mert a nagy cégek áraival szemben nem tudott versenyezni. Sok esetben akkora a különbség, hogy telepítve is olcsóbban adják a készüléket, mint amennyiért meg tudja venni magát a klímaberendezést ugyanattól a nagykertől. A nagy cégeknek viszont van egy gyenge pontjuk. A munkaerő, mert sok esetben, siralmasan pocsék minőséget hagy maga után. Ehhez csapódnak a pékekből- és cukrászokból átképződött klímaszerelők is.

A szakma jelenleg hihetetlenül fel van hígulva tapasztalatlan, trehány szerelőkkel. Ha ezek eltűnnek, talán akkor lesz esély újra felzárkóztatni a becsületes, profi munkát kivitelező kisvállalkozásokat.

Ami a vásárlók igényeit illeti, személy szerint felháborítja, hogy a munkája és a készülék alku tárgya lett. Szinte mindig próbálják versenyeztetni. Valahol érthető is, de amikor 1000Ft lett a kenyér, akkor hol volt a sok alkukirály, hogy a boltban azt mondták volna, hogy ők csak 800-ért hajlandóak megvenni? Ráadásul, most, hogy megszűnt a sok támogatás, kiélezetten látszik, hogy az embereknek valójában nincs pénzük. A készülékeket illetően pedig hiányosak az információik, ezért többségében és laikusként, mindenben a legolcsóbbat keresik. Gyorsan rácsapnak az Emag-os és más webáruházas, silány készülékekre, majd csodálkoznak, ha nem találnak klímaszerelőt, aki adná a nevét ezekhez a hulladékokhoz.

...és hogy mennyivel nőttek az árak? A tavalyihoz képest olcsóbban kell dolgoznia és így sem mindig versenyképes. Eközben, a kiadások és az alapanyagárak sosem látott mértékben megugrottak. Van olyan hűtőközeg, amely br.11000Ft /kg helyett, idén már br.38.000Ft/kg.

Összességében, úgy gondolja, hogy nagyon rossz irány amerre halad ez a terület. Amíg a trógerek nem kopnak ki a szakmából, ez így is marad. Ha pedig nem szüntetik meg a sávos kedvezményeket a beszállítók, azzal megölik a kisvállalkozókat. A legrosszabb az, amikor egy klímás cég emberei hozzájutnak az alapanyagokhoz, majd munka után, "okosban" dobálják fel a készülékeket párezerért.... Azokkal sem lehet versenyezni.

Nyilván, az ügyfelet pont nem érdekli, hogy egy vállalkozásnak milyen terhei vannak. Azt választja, aki olcsóbb. Sok esetben még az érvényes garancia sem számít.. Vagy beírják a foglalkoztató cég f-gáz számát és tiszták a papírok.

Címlapkép: Getty Images