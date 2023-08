Te tudod, mi mindenre képes egy autonóm robot? Ezen az expón ez is kiderül!

Negyedik alkalommal rendezik meg az ÖKO Expo Kiállítást és Konferenciát, melynek Hajdúnánás–Kendereskert ad otthont, 2023. szeptember 8-9-én. A kiállítás fő célja, hogy az ökológiai gazdálkodásban érintett valamennyi szereplő – termelők, feldolgozók, kereskedők, szolgáltatók, tudományos szakemberek, szaktanácsadók – számára megjelenési, találkozási és tudásátadási lehetőséget biztosítson. Idén a rendezvény egyik kiemelt eleme lesz a gyakorlati gép- és fajtabemutató.

Az ÖKO Expo Kiállítás és Konferencia a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a Kelet-Magyarországi Biokultúra Egyesület és stratégiai partnereik közös szervezésében jön létre. A kiállítás mindkét napján szakmai programok széles választéka várja az ökológiai gazdálkodásban érdekelt, abban elkötelezett gazdálkodókat.

A rendezvény szervezői számára mindig is fontos volt, hogy a napjainkban elérhető tudást, technológiákat a gyakorlatban is megismerhessék az érdeklődő szakemberek; ennek érdekében demonstrációs terület – melynek előkészítése javában zajlik – is rendelkezésre áll majd.

Ezen az ökológiai gazdálkodásban használható legmodernebb eszközöket mutatják be, a klasszikus gyomfésűk, küllőskapák, kultivátorok mellett több autonóm robotot is. A demóterület nemcsak a programban jelölt időpontokban, hanem a kiállítás két napja alatt folyamatosan várja az érdeklődőket.

A zöldtrágyázás, illetve a takarónövényekkel kapcsolatos kérdések egyre inkább foglalkoztatják a gazdálkodókat, hiszen a talajra és növényre gyakorolt jótékony hatása mellett az uniós Közös Agrárpolitika idéntől életbe lépett új támogatási rendszere is hangsúlyt fektet a témára. Több mint 20 fajta többkomponensű keveréket tekinthetnek meg a résztvevők az expón, és természetesen kapnak hozzájuk kapcsolódó szaktanácsadást.

Akik ebben a szellemiségben tevékenykednek, tudják, hogy az ökológiai gazdálkodás olyan gazdálkodási és élelmiszer-előállító rendszer, amely korlátozza a szintetikus növényvédő szerek, műtrágyák, valamint a mesterséges hozamfokozók használatát. Mindemellett kiemelten figyel a korszerű állatjóléti elvárásokra, a természeti környezet megóvására és a fenntarthatóságra. Az elmúlt években hazánkban jelentősen nőtt az ökológiai művelésbe vont ellenőrzött terület és az ökológiai gazdálkodást folytató gazdaságok száma. Míg a '90-es évek elején 8000 hektáron termeltek biotermékeket, addig a 2000-es években az ökológiai gazdálkodásba bevont terület több mint 147 000 hektárra növekedett.

Majd 2012 és 2019 között több mint kétszeresére (132%-kal), 5,71%-ra emelkedett a hazai ökológiai ellenőrzés alá tartozó területek részaránya, ezzel Magyarország érte el a harmadik legnagyobb léptékű fejlődést az uniós tagállamok közül. Tavaly hazánkban mintegy 300 ezer hektáron folytattak ellenőrzött ökológiai gazdálkodást, aminek szerepe egyre fontosabbá válik a jövőben. Ezen adatok is jól mutatják az ökológiai gazdálkodás jelentőségét, ahogy az önfenntartásét is, valamint a környezeti fenntarthatóság fontosságát a hazai mezőgazdaságban.

A rendezvényre a belépés ingyenes, azonban előzetes regisztrációhoz kötött, amire a https://www.nak.hu/okoexpo oldalon van lehetőség.

Címlapkép: Getty Images

