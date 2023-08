Egyre több magyar intézi így a bevásárlást vidéken: tényleg sokat spórolnak?

A webshopok ma már nemcsak a gazdaság, hanem az életünk egyre inkább meghatározó szereplői is. Vajon milyen kihívásokkal és lehetőségekkel találkoztak eddig a webshopok 2023-ban? Hogyan alakultak a forgalmak, a vásárlói szokások, az új technológiák és mennyire vált fontossá az ügyfélélmény? Három szakértőt kérdeztünk meg arról, hogy milyen az idei év a webshopok számára: Grúz András, egy ügynökségi sales manager, Nagy Gábor, egy vállalati vezető és Baranyai Zoltán marketing manager osztották meg velünk saját tapasztalataikat és véleményüket a webshopokkal kapcsolatos kérdésekben.

Grúz András, a Hypin Ügynökség Sales Managere szerint a tavalyi évben a webshopok növekedési fejlődése mérséklődött, alig egy számjegyű növekedés volt tapasztalható az országban bevételi-, és rendelési szinten a korábbi kétszámjegyű növekedéshez képest (2021-2022). 2023 évre a gazdasági tényezők miatt nem vártak rekord forgalmakat, azonban partnereik folyamatosan javuló tendenciát könyvelhetnek el a bevételek tekintetében. Amit észrevettek, hogy a kosár értékek csökkentek, de a rendelések száma növekedett. Ez arra enged következtetni, hogy a felhasználók egyre bátrabban állnak hozzá az online rendelési folyamatokhoz, de jobban meggondolják mire és mennyit költenek.

Ügyfeleiknél az általános tapasztalatok érvényesültek. Az év eleje nem indult rosszul, viszont a nyárnak és a gazdasági helyzetnek köszönhetően a növekedés megállt, sőt néhány helyen csökkenés volt tapasztalható. A nehezebb időszakokban akciókkal, mennyiségi kedvezményekkel, keresztértékesítéssel és nyereményjátékokkal próbálták kezelni a mérséklődő webshop forgalmat ügyfeleiknél. Illetve ami idén kiemelkedően működik marketing szempontból az a Tiktok, illetve az e-mail marketing. Minél többször és több platformon találkoznak a fogyasztók az adott partnerrel, annál nagyobb a bizalom és a vásárlási hajlandóság.

A vásárlói élmény mára már alapköve a megfelelő rendelésszámnak - erre a technológiai fejlődés is (akár említsük meg az AI alapú digitális segítségnyújtás előretörését a luxusmárkák tekintetében) rátesz még egy jelentős lapáttal. A forgalomra való várakozások a webshop tulajdonosok tekintetében összességében az év végére bizakodóak - aki tud haladni a korral, jó vásárlói élményt, gördülékeny fizetési útvonalat és megfelelő gyorsaságú ügyfélszolgálati lehetőséget biztosít gyors kiszállítás mellett, az bevételi oldalon is pozitívan zárhatja majd a 2023-as évet

- jelentette ki Grúz András.

Ahogy haladunk a korral előre, észrevették, hogy a vásárlók kerülik a reklámszagú anyagokat az interneten is. Elengedhetetlenné vált, hogy releváns, néhol szórakoztató és informatív online kommunikációt folytassanak az értékesítés támogatására. Ezért kiemelt fontossággal kell tekinteni a perszonalizációra és szegmentációra, illetve az örökzöld remarketing hirdetéseket sem szabad elfelejteni, amely mint minden évben, idén is a legnagyobb konverziós számot produkáló marketing eszköz.

A Hypin Ügynökség Sales managere optimistán tekint a webshopok kilátását illetően, de vajon mit gondol erről Nagy Gábor, a Nagy Gábor, a PNGN Kft tulajdonosa és ügyvezetője, aki ügynökségi oldal mellett a saját webáruházuk marketingjére is felügyel.

Nagy Gábor, a PNGN Kft tulajdonosa és ügyvezetője a kihívásokkal kapcsolatban elmondta, hogy, a növekvő verseny, az adatbiztonság, a GDPR és más adatvédelmi törvények, valamint az ügyfélszolgálati elvárások emelkedése voltak a főbb kérdések sok webshop számára. Egyre több lett az online vásárlás, így ki kellett alakítani az igényt ezen felületek felhasználói oldalát, amely vagy egy app elkészítése, vagy az online webáruház reszponzív nézetének kialakítását jelentette. Az egyik legnagyobb kihívás, hogy az árak terén hogyan maradjanak versenyképesek akár belföldi, akár külföldi viszonylatban, miközben az infláció nem kímélt egy vállalkozást sem az elmúlt másfél évben. Ahogy az online tér egyre telítettebb, hiszen egyre több vállalkozás van jelen online, az internetes platforomokon is egyre élesebb a verseny. Ez új technológiai és marketinges kihívásokat állít a cégek felé. Saját vállalatuk vonatkozásában is igyekszik ezeket optimalizálni, kihasználni és fejleszteni a módszereiket, működésüket ott, ahol csak lehet. Ennek a megújulási képességnek fontos szerepe van, hiszen a fejlődés folyamatosan gyorsul, és a tempót tartaniuk kell.

Ügynökségként azt tapasztalták, hogy egyre több megkeresés érkezett a webshopfejlesztésekre. Minden cég felismerte a COVID alatt, hogy érdemes a digitalizáció irányába fordulni, nem pedig homokba dugni a fejüket és várni a csodára.

A mai világban, ha nem vagy jelen online, akkor valójában kis túlzással, de nem is létezel. Hiszen gondolj bele, ha te érdeklődsz valamilyen szolgáltatás iránt, akkor hol keresed? Természetesen online, és ott szeretnél minden információt megszerezni

- fejtette ki gondolatait Nagy Gábor.

Viszont a téma másik aspektusa a saját webshopjuk. Itt a tapasztalat pedig pont az ellenkezőjét mutatja: a vásárlások nagyjából felére visszaestek. Természetesen ez annak is függvénye, hogy milyen maga a termék. Saját termékük évekig jól teljesített, viszont talán picit elfáradt a dolog, így egy teljes rebrandingen esnek át, amely sok újdonságot hordoz magában, ezzel nagy esélyt látnak arra, hogy újra fellendülhet a webshop. Semmiképp sem szeretnének az úton visszafordulni, mert már látták, hogy tud teljesíteni a termék és tudják, ha újítás van és innováció, akkor sikerek is. Esetükben egyébként nem egy esszenciális termékről van szó, inkább a fun kategória, így talán a vásárlási kedvet ez is vissza tudja szorítani. Sokan még mindig félnek egyrészt a kártya adatok megadásától, hiszen 2023-ban nem látott mennyiségű online csalásnak lehettünk fültanúi. Másrészt pedig inkább azon termékek lendültek fel, melyek elengedhetetlen kiegészítői a mindennapoknak, vagy amit meg tudnak mutatni a világnak, tartalmat tudnak belőle generálni.

A trendek alapján az infláció csökkenésével a további növekedésre lehet számítani. A piac reagál az új technológiákra, igényekre, ki-ki lassabban vagy gyorsabban, nyilván az innovációra adott reakció ideje egy vállalkozás sikerét is növelheti. A trendek sok esetben kéz a kézben járnak a lehetőségekkel. Az új technológiák, módszerek, trendek megjelenése tőlük is elvár valamilyen reakciót. Lehetőséget teremtenek a fejlődésre és az újabb sikerekre, persze, csak ha élnek velük és komolyan veszik őket. A trendek így iránytűként szolgálnak, utána pedig el lehet dönteni, hogy követik-e az irányt. Az emberek igényei minden esetben hasznos mutatóként szolgálnak, hiszen erre az igényre adott válaszuk a legtöbb esetben együtt jár az elért sikerrel is. Idén a korábbinál is hangsúlyosabbak lettek a kreatív és az embereket megszólító stratégiák. Egyre fontosabb az értékközpontúság, a releváns és emberközeli tartalmak, a versenytársaktól megkülönböztető, a tömegből kiemelő valami ‘plusz’ érték nyújtása. Azok a passzív marketing módszerek, amelyek akár öt éve még működtek, ma már nem igazán. Teret hódít egyre több közösségi platform, ezek algoritmusai pedig egyre inkább az aktív közösségi kommunikációt preferálják. Hasonló újdonság a mesterséges intelligencia térhódítása, amely észrevétlenül az élet egyre több területének válik a részévé, ezt pedig az online marketing során is igyekeznek megfelelően kiaknázni. Augmentált valóság (AR): sok webshop elkezdett AR funkciókat integrálni, hogy a vásárlók jobban "megtapasztalhassák" a termékeket online.

Nagy Gábor felhívta a figyelmet arra, hogy a webshopoknak folyamatosan alkalmazkodni kell a változó környezethez és ki kell használniuk az új trendeket és eszközöket, hogy megőrizzék vagy növeljék forgalmukat és vásárlóik elégedettségét. De vajon milyen tapasztalatai vannak a vállalati oldal képviselőjének? Nézzük Baranyai Zoltán, a Warnex-Global Magyarország Zrt marketing managerének tapasztalatait.

Baranyai Zoltán, a Warnex-Global Magyarország Zrt. marketing managere elárulta, hogy 2022-ben webshopjuk bevétele meghaladta az 1 milliárd forintot. A tavalyi év kiemelkedően erős volt a kormányzati intézkedések hatására, hiszen főleg kandallókat, kályhákat árulnak, de klímát is. Az idei évben nekik is el fog maradni a bevételük a tavalyi évtől. A visszaesés az online értékesítésben max 20% lesz, de ezt remélhetőleg az őszi-téli szezonban tudják faragni, akár 0-ra is kijöhetnek, bár már hónapok óta látszik, hogy az emberek megfontolják, mire költsenek, főleg, ha nagyobb/drágább termékeket választanak. Tapasztalataik szerint az alap marketingköltségek és a hirdetések árai is emelkedtek, főleg a Google-Facebook árak. A Facebookon egyre kevesebben vesznek, főleg impulzusvásárlók érkeznek onnan.

A kihívások között talán számunkra az egyik legnehezebb, hogy a megfelelő terméket sikerüljön ajánlaniuk százezer forint fölött is. A kiszállítás rendben van, de sokan még a kétszáz kilós kályháknál is elvárnák a másnapi szállítást. A másik, hogy egyre több és több marketing csatornát kell használnunk, a piacterektől kezdve az árösszehasonlító oldalakig, pop-upoktól kezdve az emailen át a push üzenetekig, Youtube, Tiktok, Insta, FB reels stb...és ezeket mind tesztelni, mérni kell, ha nem megy, akkor változtatni kell vagy nem használni

- mondta el Baranyai Zoltán. Az új dolgok/csatornák bevezetése a marketing mixbe az egyik legnehezebb feladat és az, hogy a releváns embereket elérjék. A hirdetésekhez is használnak automatizmust, ami kicsit könnyít a dolgon, de hamarosan ki kell szervezni ügynökségnek. Mivel mindenhol csökken a vásárlási kedv, webshopjuk esetében is nagy ingadozást látnak a kosárértékekben, napi, de akár heti szinten is. Főleg a hónap közepéig költenek az emberek nagy összegben, utána csak a kisebb termékeket veszik. Az ügyfélszolgálat jelentősége idén prioritást kapott, valamint a háttérben is folynak olyan munkák, amik a későbbiekben könnyíthetik a munkájukat, pl automatizmusok, automatikus termékfeedek stb, valamint a termékeik/beszállítóik számát is szeretnék növelni még a szezon előtt.

Megtudtuk, hogy a webshopok forgalma 2023-ban visszaesett a tavalyi rekordévhez képest, ami részben a gazdasági bizonytalanság, részben a vásárlói magatartás változása miatt következett be.

A webshopoknak alkalmazkodniuk kellett az új körülményekhez, és ki kellett használniuk az új trendeket és eszközöket, hogy megőrizzék vagy növeljék piaci részesedésüket, valamint vásárlóik elégedettségét. A szakértők a siker szempontjából kiemelték a vásárlói élmény, a technológiai fejlődés, a versenyképesség, a marketing mix és az innováció fontosságát. A webáruházak teljesítménye nagyban függ attól is, hogy milyen termékeket árulnak, és mennyire esszenciálisak vagy kiegészítők az életünkben. Bárhogy is alakul a piac, a szakértők optimistán tekintenek a webshopok jövőjére, és bíznak abban, hogy az őszi-téli szezonban javulni fog a forgalom.

Címlapkép: Getty Images