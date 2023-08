Megszólalt Lakatos István: mégsem távozik a Cápák között című üzleti showműsorból?

"Szó sincs búcsúzásról, ez se bennem, se az RTL-ben nem merült fel. Az amerikai verzióban is jóval több mint 5 Cápa váltja egymást rendszeresen. A magyarországi producerek is erre készülnek" - fogalmazott a Pénzcentrumnak adott interjújában Lakatos István.

Én nem távozom a műsorból, hanem az őszi évadot kihagyom. Eddig minden évben egy évad volt, év végén voltak a stúdiófelvételek, és a következő év elejétől kerültek adásba. Most a nagy sikerre való tekintettel az RTL úgy döntött, hogy már szeptemberben újra műsorra tűzi a Cápák közöttet, és ez nekem túl sűrű volt már. A Bravogroupnál most 3 komoly akvizíciós projekt fut egyszerre, ezek nagyobb volumenű befektetések, úgyhogy most ezekre kell koncentrálnom

- nyilatkozta Lakatos István a portálnak.

A Bravogroup Holding vezérigazgatójával többek között a vállalat milliárdos akvizícióiról, a cápás projektek megtérülési potenciáljáról, a magyar gazdaság és az oktatás helyzetéről, a hazai akkumulátorgyárakról és a hozzájuk kötödő üzleti potenciálokról is beszélgetett a portál. A teljes interjú itt olvasható.

Címlapkép: Getty Images

