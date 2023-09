Egy hónapja feléltük a tartalékokat: így takarékoskodhatunk a mindennapokban

Már egy hónapja 2024-et írunk – már ami a Föld erőforrásainak felhasználását illeti. Augusztus 2-án volt ugyanis a globális túlfogyasztás napja. Ez jól rámutat arra, hogy az újrahasznosítás önmagában nem oldja meg az erőforrások túlzott felhasználását és a keletkező hulladék csökkentését. A megoldást sokkal inkább az angol elnevezésekből csak 5R-nek hívott, a vásárlás teljes folyamatát lefedő megközelítés jelenti. Ezekhez ráadásul rendkívül érdekes és innovatív megoldások is születnek, így bárki tehet egy kicsit többet a környezetért. A start it @K&H inkubátorprogram mutat néhány ötletet, hogyan.

Magyarországon ennél is aggasztóbb a helyzet, ugyanis a fejlett országokhoz hasonlóan mi is hamarabb, már május 30-án kimerítettük az éves keretet. Ahhoz, hogy ezen javítani tudjunk, nem elég újrahasznosításban gondolkodni, a fogyasztás minden lépését magába foglaló, az angol refuse, reduce, reuse, recycle, rot szavak miatt 5R-nek hívott szemléletre van szükség.

De mit is jelent ez?

elutasítani a felesleges vásárlást: kerüld az impulzusvásárlást, és mindig gondold át, hogy valóban szükséged van-e az adott termékre, vagy inkább a vásárlás élményét akarod átélni

kerüld az impulzusvásárlást, és mindig gondold át, hogy valóban szükséged van-e az adott termékre, vagy inkább a vásárlás élményét akarod átélni csökkenteni az erőforrások felhasználását: tudatosan, azaz minél kevesebbet, közelebbről, tartósabb és környezetbarátabb anyagokból készülve, minél kevesebb csomagolással válassz

tudatosan, azaz minél kevesebbet, közelebbről, tartósabb és környezetbarátabb anyagokból készülve, minél kevesebb csomagolással válassz újrafelhasználni a már meglévő tárgyainkat: új vásárlás helyett gondolkodj a régi megjavításában, hogy minél tovább eredeti funkciójában tudd használni az, amit már egyszer megvettél

új vásárlás helyett gondolkodj a régi megjavításában, hogy minél tovább eredeti funkciójában tudd használni az, amit már egyszer megvettél újrahasznosítani a hulladékot: a szelektált hulladékgyűjtés mellett próbáld felhasználni a keletkezett hulladékot

a szelektált hulladékgyűjtés mellett próbáld felhasználni a keletkezett hulladékot komposztálni a szerves anyagokat: az étel- és növénymaradványok komposztálásával visszajuttathatod a természetbe a fontos tápanyagokat

Minderre a startupok innovatív, sok esetben szórakoztató, közösségépítő megoldásokat fejlesztenek. Így bárki tehet a környezetért, akkor is, ha az otthoni gazdálkodás távol áll tőle és inkább a technológia vagy a koncertélmények hozzák lázba

- emelte ki Németh Balázs, a K&H innovációs vezetője.

A start it @K&H inkubátor csapatai már számos innovatív megoldással rukkoltak elő a túlfogyasztás csökkentésére. Ilyen például többek között a Redivivum Technology, amely mesterséges intelligencia segítségével automatizálja a használt ruhák válogatását. A Beeco platformja a városlakóknak segít abban, hogy hol és hogyan tudnak rész venni a fenntarthatóbb jövőt segítő kezdeményezésekben. A ONE CUP repohár automatákat gyárt és kölcsönöz a mozik, éttermek, fesztiválok számára. A Munch pedig arra nyújt lehetőséget, hogy kedvezményesen megvásároljuk az éttermek, pékségek, boltok el nem adott, de még fogyasztható ételeit.

A K&H-nál – amellett, hogy az inkubátorprogrammal támogatjuk és segítjük a fejlődésben ezeket a csapatokat – már második éve a szeptember a fenntarthatóság hónapja számunkra, amikor is minél több formában felhívjuk a figyelmet a téma fontosságára. Tavaly épületeinkben lekapcsoltuk a díszfényeket, így az energiamegtakarítás mellett a fényszennyezést is csökkenteni tudtuk. Ezen kívül a digitális fizetések után saját bevételeinkből, tranzakciónként 10 forintot különítettünk el a K&H hűsítő ligetek kezdeményezésünkre, amikor is 100 oktatási intézménybe 555 fát és 1110 cserjét ültetettünk el a 10 millió Fa alapítvány szakmai segítségével

- tette hozzá a szakértő.

