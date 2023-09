Küszöbön a totális nyugdíjkatasztrófa: mi húzhatná ki Magyaroszágot a gödörből?

Nem látszik, hogy mi húzhatná ki Magyarországot a gödörből, ugyanis a vágtató infláció és a magas kamatkörnyezet miatt a fogyasztás és a beruházások mértéke is visszaesett, noha éppen ezek pörgethetnék fel a gazdaságot - mondta a Pénzcentrumnak adott interjújában Dr. Pogátsa Zoltán közgazdász, szociológus.

A szakember szerint a kormányzat egyfajta csapdahelyzetbe került, ugyanis amint megpróbál orvosolni egy problémát, az azonnal továbbgyűrűzik egy másik területre. Úgy látja, hogy az eddigi, egyébként sok szempontból sikeres politika mostanra megrekedt, és számos területen egészen más irányban kéne elindulnunk ahhoz, hogy Magyarország egy sikeres és gazdasági értelemben a lehető leginkább független ország lehessen. Óriási kérdés a második félévben a nyugdíjak rendezése is:

Továbbra is óriási a hiány a költségvetésben, ezért várható, hogy a második félévben is lesznek további korrekciók. Ha ezek például adóemelések formájában öltenek testet, akkor azt egy az egyben áthárítják a cégek a lakosságra. Nem csak a szupermarketekre kell gondolni, hanem egészen más területeken is, például a biztosításoknál láttunk ilyet, de egy csomó más helyen is. Úgyhogy azt most konkrétan nem merném megjósolni, hogy lemegy-e az infláció 10 százalék alá vagy sem, de ugyanez a helyzet továbbra is. Az alap trend lefelé tartó, és ezen emelget a kormányzat a költségvetési stabilizációs lépéseivel

- tette hozzá a szakember.

Címlapkép: Getty Images