Vadiúj képzést indít a Magyar Suzuki: bárki jelentkezhet, komoly díjazást kapnak a tanulók

Szeptembertől megkezdődik a duális képzés a Magyar Suzuki új oktatócentrumában, amelyet ünnepélyes megnyitón adtak át a gyár területén. A Bottyán János Technikum elektronikai technikus tanulói az elméleti alapok mellett, a legmodernebb eszközökkel felszerelt oktatási központban gyakorlati ismereteiket is fejleszthetik.

A most átadott Suzuki Oktatási Centrumban tantermet és tanműhelyt is kialakítottak. A diákok biztonságos, modern eszközökkel felszerelt környezetben válhatnak a jövő szakembereivé. Projektfeladatok elvégzése mellett olyan szakmai tárgyakat sajátíthatnak el a suzukis mentoroktól, mint a programozás alapjai, a PLC programozás és a számítógépes szimuláció. A tanulók már a képzési idő alatt megismerik a gyártóvállalat működését, annak technológiáit, a munkahelyi elvárásokat, miközben piacképes tudást szereznek az oktatóiktól. Az iskola elvégzése után akár munkalehetőséget is kaphatnak a Magyar Suzukinál. A tanulók a duális képzés ideje alatt hallgatói díjazásban, valamint béren kívüli juttatásokban részesülnek.

„A régió egyik legnagyobb foglalkoztatójaként kiemelt figyelmet fordítunk a jövő generációjának felkarolására. A Magyar Suzukinál több olyan speciális tevékenységi körrel járó terület van, amelyre nem létezik oktatás sem hazánkban, sem világviszonylatban. Az Oktatási Centrum és ezzel együtt a suzukis duális képzés elsődleges célja, hogy kineveljük a jövő szakembereit. Az új technológiák, a digitalizáció és a folyamatosan változó igények olyan kihívásokat és lehetőségeket hoznak magukkal, amelyekre a diákoknak és a munkatársainknak egyaránt fel kell készülniük” – fogalmazott Dr. Fejesné Gyurján Ildikó, a Magyar Suzuki Zrt. HR-ért, pénzügyekért és informatikáért felelős operatív igazgatója.

