Erről minden ingázónak tudni kell: hogyan járnak majd munkába, iskolába ezeken a vasútvonalakon?

Kedden este megjelent a Magyar Közlöny új száma, melyben a kormány egy határozattal és egy rendelettel von vissza több, már korábban bejelentett fejlesztést. "A szomszédságában zajló háború idején a rezsicsökkentés megvédése és a honvédelmi célok teljesítése érdekében" - olvasható a Magyar Közlöny tegnapi esti számában az intézkedések visszavonásának indoklása.

Vasút fejlesztések terén a kiemelt gazdasági jelentőségű Új-Duna híd és a körvasúti megállók megépülése is a visszavont intézkedések között vannak, ilyen például a Rákos-Gyömrő vasúti vonalszakasz fejlesztése is. Továbbá kellemetlenebbül érheti a fővárosba tömegközlekedéssel utazókat az is, hogy az agglomeráció közlekedését elősegítő rendeletét is visszavonja a kormány. Így az elővárosi vasútállomások és megállóhelyek könnyebb megközelíthetősége is kárba vész, illetve a P+R és B+R parkolók fejlesztése sem fog megvalósulni. Ezenken kívül hatályon kívül helyezték a debreceni velodrom, a Hortobágyi Deportálások Emlékhelye és a Recski Nemzeti Emlékpark feljesztésére irányuló beruházások kiemelt státuszát. Valamint visszavonták a Gödön megkezdett Adatközpont-beruházás állami érdekű hasznosításáról szóló határozatot is.

