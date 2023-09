Vállalkoznál 2023-ban? Most kiderül milyen pénzügyi lehetőségeid vannak

Komoly ipari/üzleti fejlesztések előtt áll Nyíregyháza: kérdés, hogy tudnak ezekből profitálni a helyi vállalkozások, milyen lehetőségeik vannak a fejlesztésekre, a forrásbevonásra. Nem véletlen, hogy a szabolcsi nagyvárosba érkezik a Portfolio országos szakmai rendezvénysorozata, szeptember 14-én.

Augusztusban jelentették be, hogy összesen 24 beruházás megvalósításáról döntött a kormány. Ezek között van a Nyíregyházi Ipari Parkhoz kapcsolódó négy közúti tervezési projekt is, amelyek közbeszerzési eljárása indul meg tervezetten 2023. harmadik negyedévben, sőt, lesznek vasúti fejlesztések is.

Szintén augusztusi hír, hogy lezárta a Nyíregyháza melletti sényői 63 MW-os nagy naperőmű beruházás mögötti 37,5 millió eurós projektfinanszírozási szerződést az osztrák Kommunalkredit intézettel az osztrák Green Source fejlesztő, illetve a szintén osztrák Core Value Capital magántőke társaság. A beruházás a tervek szerint 2024 elejére lesz üzemképes, azaz elindul majd a hálózatra betáplálás, miután a finanszírozási szerződés nyomán a projekt lényegében elkészült.

És ahogy azzal már többször is foglalkoztunk, a nyáron jelentették be, hogy a városban akkumulátorgyár épül óriási, 580 milliárd forintos beruházással.

Fontos kérdés, hogy milyen hatással lesznek ez a beruházások a város gazdaságára, és hogy tudnak a projektben részt venni a helyi vállalkozók, beszállítók - különösen egy olyan időszakban, amikor nem könnyű a forrásbevonás, a vállalati hitelfelvétel. Elemzők szerint a mérséklődésnek indult, de továbbra is extrém magas infláció még mindig szorítja vissza a fizetőképes keresletet, ezzel együtt a hamarosan pozitív tartományba lépő reálbérváltozás e tekintetben kedvező fordulatot hozhat. Ugyanakkor olyan tényezők, mint az uniós források elmaradása a beruházási aktivitás érdemi lassulását eredményezik. Mindemellett egyelőre a globális gazdaság fellendülése is várat magára.

Kristálygömbünk nekünk sincs, van viszont szándékunk arra, hogy sokrétű gazdasági tudás és tapasztalat összegyűjtésével, megosztásával adjunk új lendületet a kis- és középvállalkozásoknak a további fejlődéshez. Ez a szándék hívta életre idén ősszel is a Portfolio országos szakmai rendezvénysorozatát, amely szeptemberben és októberben

Nyíregyházára,

Pécsre

és Székesfehérvárra látogat el.

Első állomásunk tehát a nyírségi megyeszékhely lesz, szeptember 14-én: az ingyenes, fél napos délutáni eseményeken vállalatvezetők, pénzügyi, munkaerőpiaci, digitalizációs és energetikai szakértők, a szakpolitika és a finanszírozói oldal képviselői adnak áttekintést a helyi vállalkozások lehetőségeiről, a régió gazdasági kilátásairól és versenyképességéről.

Előadók lesznek - többek között -

Antal Ferenc, stratégiai tranzakciókért felelős helyettes államtitkár, Gazdaságfejlesztési Minisztérium;

Balogh Zoltán, általános alelnök, Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara;

Toldi Nikoletta, területi értékesítési vezető, MBH Bank Nyrt;

Kovács Ferenc polgármester, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala;

Madár István vezető elemző, Portfolio;

