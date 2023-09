Még nem sok helyen, de működik a legális kápétrükk: komoly pénzt spórolhat, aki itt vásárol

Két hónap telt el azóta, hogy július 1-től életbe lépett a havi kétszeri, ingyenes cash-back készpénzfelvételt lehetővé tevő rendelet. Az új szabályozás értelmében a legfeljebb 150 ezer forintos, ingyenes ATM-es készpénzfelvétel egészült ki a szintén ingyenes, maximum 40 ezer forintos cash-back készpénzfelvétellel. A rendelet életbe lépése utáni napokban megírtuk, hogy a hazai boltláncok közül egyedül a Penny az, ahol igénybe vehetjük az új szolgáltatást, míg más láncok vagy „keresték a megoldást”, vagy pedig kerek perec kijelentették, hogy nem fogják azt bevezetni. Most, két hónappal később annak járt utána a Pénzcentrum, hogy történt-e változás a szolgáltatás helyzetével kapcsolatban.

A hazai üzletláncok részéről hűvös fogadtatásra talált a kormány által havi két alkalommal, legfeljebb összesen 40 ezer forintig ingyenesen lehetővé tett cash-back készpénzfelvételi szolgáltatás bevezetése júliusban. A Pennynél már korábban is elérhető volt ez a szolgáltatás, írja a Pénzcentrum.

A Tesco, az Aldi és a Lidl akkor úgy nyilatkozott, hogy még vizsgálják a lehetőséget, illetve dolgoznak a megoldáson, míg a Spar és az Auchan kerek perec kijelentették, hogy nem tervezik a szolgáltatás bevezetését. De vajon történt-e előrelépés az elmúlt két hónap alatt?

Nem sok minden változott

A Lidl elárulta, hogy nem történt érdemi előrelépés a kérdéssel kapcsolatban, a szolgáltatás továbbra sem érhető el a lánc áruházaiban. Az Alditól azt a választ kapták, hogy továbbra is vizsgálják a szolgáltatás bevezetésének lehetőségeit:

A vállalat jelenleg is vizsgálja a cashback rendszerekkel kapcsolatos lehetőségeket, döntés még nem született arról, hogy bevezeti-e bármelyik megoldást, ha igen, mikor kerülne erre sor.

Egyelőre a Tescónál sem történt érdemi előrelépés, ők azonban elárulták, hogy zajlik a szolgáltatással kapcsolatos fejlesztés:

Első körben a bankkártyás terminál tulajdonosának kell lehetővé tennie ezt a szolgáltatást, jelenleg az ezzel kapcsolatos fejlesztés zajlik. Tájékoztatásuk szerint az idei év utolsó negyedévében várható érdemi előrelépés. A kereskedők csak ezután tudják összehangolni a szolgáltatást a saját rendszereikkel. Így továbbra is csak annyit tudunk mondani, hogy vizsgáljuk a bevezetés lehetőségét.

Továbbra is csak a Pennynél vehetünk fel készpénzt

Alapvetően tehát nem történt változás: továbbra is a Penny az egyetlen üzletlánc, melynek üzleteiben élhetünk a cash-back készpénzfelvétel lehetőségével. Ők azonban már jóval korábban, 2017-ben bevezették a szolgáltatást, mely mostanra a lánc összes üzletében elérhető. Az üzletlánc azonban júliusban elárulta nekünk, hogy a vásárlók viszonylag ritkán veszik igénybe a készpénzfelvételi lehetőséget, vélhetően azért, mert a többségük nem is tud arról. Éppen ezért többek között arra voltunk kíváncsiak, hogy az utóbbi két hónapban esetleg nőtt-e a szolgáltatás iránti kereslet most, hogy az gyakran bekerült a hírekbe.

Az elmúlt két hónapban azt tapasztaltuk, hogy növekszik az érdeklődés a bolti készpénzfelvétel iránt. Mivel azonban jelen pillanatban korlátozott az elfogadhatóság a bankok részéről, ezért azok a vásárlók, akik élni kívánnak ezzel a lehetőséggel, nem tudják szélesebb körben használni a cashback-funkciót

- árulta el Kazatsay Eszter, a PENNY magyarországi kommunikációs vezetője.

Címlapkép: Getty Images