Elképesztő, mennyit kaszáltak ezeken a vidéki strandokon idén nyáron

Kimondottan jó nyári szezont zárt a legtöbb somogyi fürdőhely. Igalban a 2018-as rekordévet is meghaladta a látogatók száma az elmúlt három hónapban, és az újranyitott csokonyavisontai fürdőben is rengetegen fordultak meg a nyáron

Százezernél is több látogatót vonzott az Igali Gyógyfürdő nyáron. Gellért Attila, a létesítmény marketingvezetője szerint szinte minden második hétvégére szerveztek valamilyen programot, melyek rekordlátogatottsággal zárultak - írja a Sonline.

A vendégek összesen 13 medencébe menekülhettek el a nyári hőség elől. Az igali vendégek mintegy 75 százaléka belföldi volt, és a korábbi évekhez hasonlóan most is több holland és német vendég töltött el napokat a fürdőben. Gellért Attila hozzátette, ősszel is szerveznek programokat, október 7-én az OktóberFesttel készülnek.

A csokonyavisontai fürdőben is elégedetten zárták le az idei nyári szezont. Hajtó Péter, a Csokonya Thermál társtulajdonosa a portálnak elmondta, ahhoz képest, hogy tavaly decemberben nyitottak újra, és eleinte még csak néhány tucatnyi vendég tért be hozzájuk, remek nyarat tudhatnak maguk mögött.

Júniusban, júliusban és augusztusban összesen mintegy 25 ezer vendég fordult meg náluk. Számításaik szerint az idén bőven meghaladják az 50 ezer látogatót, ami óriási eredménynek számít majd.

A vendégeink szinte mindig elégedetten távoztak a fürdőből. Néhány észrevételt kaptunk mindössze tőlük, amit köszönünk, és természetesen hasznosítunk, mert így előbb elérhetjük a célunkat, és a fürdő újra a régi fényében ragyoghat

– fogalmazott a Csokonya Thermál társtulajdonosa.

Hajtó Péter arról is beszélt, a csokonyavisontai termálvíz nemzetközi hírű, és nemcsak a fürdő alapja, hanem egy olyan gyógyászati termék, amelyet a turizmus, a gyógyítás, a sport egyaránt jól tud hasznosítani. Hozzátette, hamarosan nekiállnak kialakítani Magyarország második legnagyobb gyógyvizes tavát, ahol a vendégek kültéren, tavi minőségben és környezetben élvezhetik a fürdő előnyeit.

Címlapkép: Getty Images