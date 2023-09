Gigaberuházás: itt nyílt meg az ország új építőanyag- és barkácsáruháza, mutatjuk a részleteket

2023.08.30-31-én ünnepélyes keretek között mutatták be a cég legfontosabb beszállítóinak és legnagyobb beruházó, valamint kivitelező partnereinek Gödön a Piramis Építőház Kft. ultramodern, 5000 négyzetméteres építőanyag- és barkácsáruházát. Juhász Attila, a beruházó cég ügyvezető igazgatója a megnyitón közölte, a komplexum egy olyan korszerű létesítmény lett, ahol a kivitelezőket és a lakosságot is teljeskörűen, minőségi módon ki tudják szolgálni. Dr. Tuzson Bence igazságügyi miniszter, a térség országgyűlési képviselője arról beszélt, a gödi építőanyag áruház minőségében nem hasonlítható egyetlen más hasonló típusú áruházhoz sem: egy kicsit több annál.

Napjaink legmagasabb műszaki elvárásainak megfelelő, hőszivattyús hűtő-fűtő berendezéssel és korszerű hővisszanyerős szellőzőrendszerrel is ellátott az az ötezer négyzetméter hasznos alapterülettel rendelkező gödi épület, mely a Piramis Építőház Kft. hazánkban egyedülálló építőanyag- és barkácsáruházának ad otthont.

A beszállítóknak és kivitelezőknek tartott kétnapos megnyitón Juhász Attila, a beruházó cég ügyvezető igazgatója elmondta, volt egy álma: elképzelte, milyennek kellene kinéznie hazánkban egy ideális építőanyag-kereskedésnek. 20-30 kiváló színvonalú áruházat nézett meg az elmúlt években Németországban, Lengyelországban és Ausztriában, melyekből tanulva és építkezve végül megszületett a gödi létesítmény.

Az építőanyag kereskedelem mellett ebben az épületben egy gyönyörű fürdőszobaszalont és egy 1000 m2-es barkácsáruházat is kialakítottunk, ez utóbbit én iparos centrumnak hívom, ami nem csak lakosságot is, hanem a kivitelezőket is kiszolgálja, Termékválasztékunkban erősen fókuszálunk a kivitelezőkre és a szakmai vásárlókra. Törekedtünk továbbá arra, hogy olyan prémium márkákat jelenítsünk meg a választékunkban, amelyek hosszú távon is jó, megbízható minőséget tudnak nyújtani az ügyfeleinknek. A soron következő hetekben terveink között szerepel, hogy az ország egyik legszebb mintakertjét is létre fogjuk hozni, amellyel nem kizárólag a termékeinket tudjuk minőségi környezetben bemutatni, hanem beépítési ötletekkel inspirálni is tudjuk a leendő vásárlóinkat

– sorolta.

Elmondta, reméli, hogy az építőipar a hullámvölgyből mielőbb kilábal majd. Elárulta hitvallását is, miszerint soha nem arra kell fókuszálni, amire nem tudunk hatással lenni, hanem arra, amin képesek vagyunk saját magunk is változtatni.

Számomra az egyik legfontosabb feladat, hogy az építőanyag-kereskedelemnek és ezen keresztül a teljes építőiparnak legyen létjogosultsága és az érdekeink érvényesítve legyenek országos szinten. Nem dőlünk hátra, nem nyugszunk bele abba, amit eddig elérünk

– fűzte hozzá.

Hozzátette, őszintén reméli, hogy a beruházással jó példát fognak mutatni a hazai építőanyag kereskedelmi vállalkozásoknak is, egyúttal köszönetet mondott a cég beszállítóinak, az épület kivitelezőinek és a vállalkozás munkatársainak egyaránt.

Arra fókuszálnak, amire hatással tudnak lenni

Tuzson Bence igazságügyi miniszter, a térség országgyűlési képviselője köszöntőjében emlékeztetett, a Piramis Építőház Kft. kétszáz embernek ad munkát, most pedig egy olyan áruházat építettek fel, amit nem hasonlítható össze egyetlen másik hazai építőanyag kereskedéssel sem.

Ez egy igazi magyar vállalkozás, ahol összetalálkozhat egymással nemcsak a hazai vevő és eladó, hanem az is, aki a termékeket gyártja. Az építőiparban különösen nagy jelentősége van annak, hogy az egyes termékek honnan származnak és képesnek kell lennünk arra, hogy egyre több építőipari terméket Magyarországon tudjunk gyártani. A magyar kormánynak erőteljes törekvése, hogy ezt ösztönözze

– jelentette ki.

Kammerer Zoltán, Göd polgármestere az eseményen lenyűgözőnek nevezte az új áruházat.

A gödi székhelyű Piramis Építőház Kft. hosszú évek óta az egyik legsikeresebb vállalkozás a régióban. Az utóbbi években folyamatosan élen járt a társadalmi szerepvállalásban is, számos fontos eseményt is támogatnak, ami számomra a legfontosabb. Juhász Attila több mint 100 szakmai díja mellett bizonyította azt is, hogy szívén viseli az itt élők sorsát

– fogalmazott a városvezető.

Koji László, az ÉVOSZ elnöke az esemény második napján megtartott beszédében elmondta, a beruházó cég nevét adó piramisok az ókori egyiptomiaknak a felemelkedés helyszíne volt, a császár úgy szeretett volna felemelkedni, ahogy a piramis mutatja, az átlagembereknek pedig a felemelkedés jelképe volt. Emlékeztetett, a gízai nagy piramis 3500 éven át a Föld legmagasabb építménye volt, és azt kívánta a Piramis Építőháznak is, hogy a legmagasabb csúcsra érjen el és hosszan ott is maradjon.

A mi szakmánkban különösen most új és újabb kihívások vannak. Egy ilyen építőanyag kereskedésnek is a legnagyobb kihívást nem csak a piaci helyzet, hanem az erős verseny és a konkurencia jelenti. Tudnunk kell együttműködni, egymástól tanulni. Nekünk, az egész építésgazdaságnak el kell hinni, hogy tudunk együtt dolgozni, mert abban még olyan kiaknázatlan tartalékok vannak, amelyet el sem tudunk képzelni

- mondta Koji László.

