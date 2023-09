Újra és újra elönti a fekália a biatorbágyi patakot, de sebaj: rákötnek két új iparterületet + Videó

Még a Belügyminisztérium szerint is túlterhelt a pátyi szennyvíztisztító, ám ezt a tényt sem az önkormányzat, sem az üzemeltető cég nem hajlandó elismerni. Sőt, a közelmúltban úgy döntöttek, hogy két új logisztikai központot is rákötnek a rendszerre, amely korábban már többször elöntötte barna trutyival a Füzes-patakot - írta cikkében a 24.hu.

A 24.hu a tavasszal egyszer már foglalkozott a Füzes-patakban rendszeresen végigvonuló szennyezések ügyével. Biatorbágy központi, parkosított részén, a viadukt alatt, játszóterek mellett folyó patak szembeötlő szennyhullámai akkoriban komoly lakossági felháborodást váltottak ki. A üggyel foglakozó pátyi és biatorbágyi civilek már márciusban felhívták a figyelmet arra, hogy az önkormányzat és az üzemeltető ahelyett, hogy magát a túlterhelést próbálnák megszüntetni, mindig valamilyen elszigetelt jelenségre, váratlan meghibásodásra hivatkoznak, ha a dokumentált szennyezésekre kell magyarázatot adniuk.

Csak fokozódhat a probléma

Hamarosan két új ipari park szennyvízét is befogadja majd a pátyi víztisztítómű, pedig a telep már jó ideje túlterhelt, és rendszeresen elönti barna trutyival a Füzes-patakot is, ami aztán Biatorbágy központján keresztül végigvonul az agglomerációs területen a Benta-patakon keresztül egészen a Dunáig. A szennyvíztisztító túlterheltségéről a Belügyminisztériumnak is tudomása van. Ez néhány hete derült ki, amikor Rétvári Bence államtitkár egy parlamenti kérdésre válaszolva egyértelműen azt állította, hogy a létesítmény kapacitásproblémák miatt nem tud megfelelően működni - írta a 24.hu.

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a lapnak azt írta, hogy az illetékes fővárosi igazgatóság:

hatósági határozatban, jogszabályban, továbbá hatósági kötelezésben foglaltak be nem tartása miatt indított több alkalommal hivatalból eljárást a pátyi szennyvíztelepet érintően, az elmúlt években öt alkalommal, 75 ezer forinttól 1 millió 80 ezer forint összegig terjedő bírság kiszabására intézkedett.

Súlyos megállapításokat tett a tisztítómű állapotáról a biatorbágyi önkormányzat által megbízott igazságügyi szakértő is. A friss mérési adatokra támaszkodó, májusi keltezésű dokumentum tényként rögzítette, hogy a pátyi telep a megnövekedett lakosságszám miatt évek óta nagyobb szennyvíz- és ezzel együtt nagyobb, olykor többszörös szennyezőanyag-mennyiséggel próbál megbirkózni, mint amire tervezték, és amikor kiugró terhelés érkezik a csatornákba, a telep nem képes biztosítani az előírt tisztítási szintet.

Az üzem nem felel meg a követelményeknek, állította a szakértő hozzátéve, hogy kizárólag egy nagyobb kapacitású telep mentesítheti a környéket az ismétlődő környezetkárosításoktól.

Egészen más képet fest azonban a telepről a tulajdonos, a pátyi önkormányzat. A helyi lakosoknak szánt tájékoztatójában Székely László polgármester azt állította:

minden rendben van a működéssel. Legalábbis jelenleg.

Nyár eleje óta „a káros anyagok kibocsátásának határértékét nem túllépve”, „megfelelően” működik a szennyvíztisztító, írta a polgármester a város honlapján a napokban megjelent közleményben, amelyben az is szerepel, hogy:

a képviselő-testület (…) annak tudatában döntött, hogy a Daköv Kft. szerint ezt a plusz kapacitást még a jelentős felújításon átesett és megfelelően működő jelenlegi telep elbírja.

A helyzet azonban ennél tényleg jóval bonyolultabb. A biatorbágyiak által felkért igazságügyi szakértő, Verrasztó Zoltán szerint is nagy a baj, aminek felelőse is van:

nem kétséges, hogy a kialakult helyzetért, a bekövetkezett környezet- és természetkárosításért az elsőrendű felelős a szennyvíztisztító üzemeltetője (…), hiszen már több évvel ezelőtt meg kellett volna tiltsák az újabb bekötéseket. Ebben a pátyi önkormányzatnak is van közvetett felelőssége.

Ez derül ki a katasztrófavédelem válaszából is, amit a 24.hu-nak megküldtek

