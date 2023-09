Atyaég! Komoly bajban a magyar egyetemisták: munka nélkül sokaknak felkopna az álla

Egy felmérés szerint az egyetemisták kétötödét ma már nem tudják anyagilag támogatni a szüleik, ők ha ennek ellenére mégis továbbtanulnak, dolgozni mennek a tanulás mellett. Számukra jó hír, hogy ma már szinte biztosan el tudnak helyezkedni, havonta akár 120-160 ezer forintot is megkereshetnek heti 20 órában, egyes helyeken ennek akár a dupláját is - írta a Pénzcentrum.

Sokan kényszerből, mások azonban tudatosan, a tapasztalatszerzés miatt vállalnak diákként munkát. Akinek elsősorban a pénzre van szüksége, az ma már találhat diákként is kifejezetten jól fizető állásokat, aki pedig a tapasztalatra hajt, az később sokkal simábban csusszanhat át a munka világában – hiszen a cégek nagyra értékelik releváns tapasztalatot - írta mai cikkében a Pénzcentrum.

De nem csak egyéni, nemzetgazdasági szempontból is egyre fontosabbak a diákmunkások, Dénes Rajmund Roland, a Munkaerő-kölcsönzők Országos Szövetségének elnöke szerint óriási szükség van rájuk.

A meglátásom az, hogy nemcsak Magyarországnak lenne nagyon nagy szüksége diákmunkásokra, hanem egész Európának, sőt, az egész világnak, ám egyedül itthon kezelik ezt a kérdést speciális diákszövetkezeti keretek között. Ezen kívül pedig ugye ne felejtsük el, hogy 25 év alatti munkavállalók adómentességet élveznek. A diákokra szüksége van a piacnak nem csak aktuálisan, de mint a jövő munkavállalójaként, hiszen a diákmunka egyfajta átmenet a tanulás és a felnőtt élet között, ami nagyban megkönnyíti az átjárást majd. Ez még abban az esetben is így van, ha a fiatal nem pont a szakterületén helyezkedik el, hiszen akkor is lesz tapasztalata, felelősséget vállal, ami óriási előny azokhoz képest, akik felsőoktatási tanulmányaik alatt nem dolgoztak egy percet sem. Arról nem is beszélve, hogy mennyire fontos az első munkaerőpiaci impulzus, a sokrétű tapasztalat, hogy később könnyebben megtalálja, mi az, ami számára boldogságot tud nyújtani

- nyilatkozta a szakember a lapnak. Ezenkívül a megkeresett jövedelemből a diák fogyaszt, vásárol, mely kedvező a gazdaságnak is, illetve amennyiben adózik is a munkája után, az államnak is származik belőle bevétele.

Adómentesség 25 év alatt 2022. január 1-jétől a 25 év alatti fiataloknak bizonyos mértékig és a törvényben meghatározott jövedelmeik után nem kell személyi jövedelemadót fizetniük. A kormányzat ezzel is ösztönzi a fiatalok munkába állását. Ennek elsődleges oka az erős munkaerőhiány idehaza: mivel egyre nehezebb újabb munkaerőt bevonni az aktív korosztályból, igyekeznek mozgósítani a teljes munkaerőtartalékot - áll az Oeconomus elemzésében.

A cikk folytatása a Pénzcentrumon olvasható, ITT!

Címlapkép: Getty Images