Hivatalos: új gyorsforgalmik, autópályák épülnek vidéken: ez minden autóst érint

2024-ben és 2025-ben számos útfejlesztés fejeződik be a tervek szerint. Rengeteg felújítás folyik országszerte, de ezeket már nem a Magyar Közút, hanem a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. fogja elvégezni. A Magyar Közút Nonprofit Zrt., valamint a jogutód MKIF segítségével válogattuk össze a vidéket érintő, legújabb útfejlesztéseket és híreket, ami minden autós érint.

A legnagyobb hazai gyorsforgalmi útfelújítás április 12-én startolt el, azóta pedig javában folynak a munkálatok, hetente új helyen látnak az útépítéshez a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) munkatársai. Az M3 és az M7-es autópályán is folynak a munkálatok többek között. 2023-ban összesen 67 helyszínen dolgoznak. Munkálatok folynak az M1-es, az M15-ös, az M3-as, az M30-as, az M35-ös, az M4-es, az M7-es és az M8-as gyorsforgalmi utakon. A teljes szintrehozás három évig, 2025-ig tart, de egyéb fejlesztéseket is eszközölt kísérleti jelleggel az MKIF.

Az eddig elvégzett munkálatok során 200 ezer tonna aszfaltot használtunk fel. A felső kopórétegen túl, ahol szükséges volt, az alatta lévő kötőréteget is cseréltük. A legtöbb burkolat az M1-es, az M3-as és az M7-es autópályán újult meg, az eddig elvégzett munkák mintegy 4/5-e ezen a három sztrádán történt. Emellett az elmúlt négy hónapban megújult 36 híd és felüljáró is

- hangsúlyozta az MKIF.

Az MKIF Zrt. 2022. szeptemberében vette át 1237 km hazai gyorsforgalmi út üzemeltetését, fenntartását, fejlesztését. A gyorsforgalmi utak felújítása a tervek szerint idén 67 helyen történik meg, több tízmilliárd forint értékben. Ez természetesen terelésekkel, és forgalomkorlátozásokkal is jár.

Szeptemberben folytatódik a felújítás az M7-esen

Az iskolai szünidőt követően az M7-es autópálya igencsak leromlott állapotú, Budapest és Balaton közötti szakaszán is megindulhatnak a szintrehozási munkálatok. A magyar tengertől délre már most is egyszerre több helyszínen dolgoznak, ezt folytatják szeptembertől az északi irányban, mondta el Szimicsku László.

Aktuálisan sávzárás van érvényben az M4-en

2023.09.11-től két hétig burkolatfelújítás miatt forgalomterelésre, sávzárásra kell készülni az M4 autóút Vecsés – Üllő elkerülő szakaszán. A belső forgalmi sávot lezárják mindkét pályaoldal 25 és 28 km szelvényei között.

A nyári és az iskolakezdés miatti nagy forgalomban nem tudtunk dolgozni ezen a szakaszon, de a burkolatfelújítás tovább nem halasztható, azt még az őszi esős időszak előtt el kell végezni

- közölte az MKIF.

Az erre közlekedőknek a reggeli és délutáni csúcsidőszakokban torlódásra kell számítaniuk. Érdemes másik útvonalat választani, amely lehet:

Üllő felől a 4 sz. főút – Új Ecseri út – M4 autóút

Gyömrő felől Budapest irányába a 31. sz. főút – M0 autóút – M4 autóút

Budapest felől Gyömrő-Mende felé az M4 autóút – M0 autóút – 31 sz. főút

vagy Budapest felől Üllő felé az M0 csomópontban letérve kerülhető ki a munkaterület

Folytatódik a szintrehozás: a 38. hét munkálatai

Szeptember 18-24. között újabb munkálatok kezdődnek, a régiek folytatódnak. Munkavégzésre lehet számítani az M1, M3, M7 autópályákon és az M8, M30, M35, M4 gyorsforgalmi utakon. Sebesség- és forgalomkorlátozásra kell számítani a tereléseknél:

M3 2023.09.19. (a főváros felé tartó oldal) 128-132 km között

2023.09.19. (a főváros felé tartó oldal) 128-132 km között M30 2023. 09. 18. (a főváros felé tartó oldalon) 4-7 km között

2023. 09. 18. (a főváros felé tartó oldalon) 4-7 km között M35 2023. 09.19. az országhatár felé tartó oldalon 13-15 km között

2023. 09.19. az országhatár felé tartó oldalon 13-15 km között M35 2023. 09. 21. a főváros felé tartó oldalon 34-35 km között

2023. 09. 21. a főváros felé tartó oldalon 34-35 km között M35 2023. 09. 22. az országhatár felé tartó oldalon 13-15 km

2023. 09. 22. az országhatár felé tartó oldalon 13-15 km M7 2023. 09. 21. a főváros felé tartó oldalon 130-as km

2023. 09. 21. a főváros felé tartó oldalon 130-as km M7 2023. 09. 22. az országhatár felé tartó oldalon 137-143 km között (Balatonboglári csomópont zárásával)

2023. 09. 22. az országhatár felé tartó oldalon 137-143 km között (Balatonboglári csomópont zárásával) M8 2023. 09. 19. a főváros felé tartó oldalon 78-82 km között

24 nagyszabású közútépítési projektet készítenek elő

24 országos nagyszabású közútépítési projekt előkészítése indul el, számolt be róla július 31-án este a Magyar Közlöny. A közzétett kormányhatározat szerint Lázár János építési és közlekedési miniszter számos, kifejezetten fontos projekt előkészítésének megkezdéséhez, illetve folytatásához szükséges közbeszerzési eljárások elindítását kapta feladatul.

Mindehhez a költségvetés 47,5 milliárd forintos keretet biztosít az alábbi ütemezés szerint

2024-ben 12,5 milliárd,

2025-ben 19,3 milliárd

2026-ban 9,9 milliárd

2027-ben 5,8 milliárd forintot szánnak a feladatokra.

Hamarosan folytatódnak a munkálatok az M6-os autópályán

Rendszeresen tudósítunk az M6 autópálya országhatárig tartó meghosszabbításáról. A Bóly és Ivándárda (országhatár) közötti 20 kilométeres szakasz 26,6 méteres koronaszélességgel, középen fizikai elválasztással és burkolt leállósávval 130 km/óra tervezési sebességgel készül.

A projekt az Építési és Közlekedési Minisztérium (mint a NIF Zrt. jogutódja) megbízásából a Duna Aszfalt Zrt. és a STRABAG Építő Kft. konzorciumának kivitelezésében nettó 88,6 milliárd forintos szerződéses értéken valósul meg.

A fejlesztés célja a Duna menti és a mohácsi térség közlekedésének javítása mellett az Észak- és Dél-Európa közötti tranzitforgalom biztonságos és gyors kiszolgálása. A hiányzó szakasz megépítésével teljeskörűen megvalósul az Adriai- és Balti-tenger térsége közötti közúti kapcsolatot biztosító TEN-T folyosó magyarországi nyomvonala.

Rövidesen kezdődik a forgalomtechnikai elemek kivitelezése

A munkák aktuális állásáról Boldizsár Gábor, a Duna Aszfalt Zrt. főépítésvezetője adott tájékoztatást a magyarepitok.hu részére.

Augusztusban elkészült a főpálya kopóréteg építése. A még hiányzó aszfalt kopórétegek – Villányi csomópont, tengelysúlymérő-állomás (TSM) ágai, üzemi lehajtók − építése szeptember közepére befejeződik. Folyamatban van a TSM mérlegház és szociális épületeinek kivitelezése, valamint a víztisztító technológia összeszerelése, melynek próbaüzeme szeptember végén kezdődik.

A szakember elmondta azt is, hogy három országos közúti korrekciós szakasz − 5704. jelű út és keresztező híd, 5702. jelű út és keresztező híd, Lippói körforgalom − műszaki átadása és ideiglenes forgalomba helyezése megtörtént, így ott már az új szakaszokon halad a forgalom.

Megújul több pihenő is idén

A Polgári Pihenő (M3) felújításával néhány napja elkezdték az autópályák melletti pihenőhelyek rendbetételét. Idén 8 pihenő újul meg (az M3-on, M35-ön, M7-en), kívül és belül is. Cseréljük a gépészetet, a belső burkolatokat, a szanitereket, az ajtókat, a tetőket, megújulnak a külső homlokzatok is. Újak lesznek a pihenők bútorai is és ahol szükséges a régi burkolat helyére is új aszfalt kerül a parkolókban és a pihenők útjain.

A pihenőhelyek felújításához a külső, zöld környezet megújítása is kapcsolódik. A felújítások folyamatosak lesznek, csak az idei munkálatokra több száz millió forintot fordít az MKIF Zrt..

Balesetekre, torlódásokra itt számíthatunk most

Az M1-es autópályán, a lébényi szakaszon, a 128-as és a 136-os km között új terelést építenek ki, jelenleg csak a leállósáv járható. A Hegyeshalom felé vezető oldalon a torlódás közel 8 km-es.

Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán, Újhartyán térségében a burkolatot javítják. A 41-es és az 50-es km között az aktuális munkaterületnél csak egy sáv járható, a torlódás meghaladta a 10 km-t.

Felborult egy kamion, Szekszárd és Kakasd között a 6-os főúton a 145-ös km-nél. A főúton félpályás forgalomkorlátozás mellett lehet közlekedni.

A 43-as főúton, Szeged térségében baleset történt. A 6-os km-nél csak a fél útpálya járható.

A 44-es főúton, Gyula térségében, a román határ előtt feltorlódott a kilépésre várakozó kamionsor. A rendőrség a 140-es km-nél a forgalmat önkormányzati utakra tereli, a 142-es km-nél lehet visszatérni a főútra.

A 441-es főúton, Nagykőrösnél egy személyautó árokba hajtott. A 20-as km-nél félpályán halad a forgalom.

A magyar-román határszakaszon, az M43-as autópályán a Csanádpalota határátlépő előtt, az erős tranzitforgalom miatt 3 km-es a kilépő kamionsor.

A 42-es főúton, Berettyóújfalu térségében, a 28-as km-nél, a Keleti-főcsatorna hídján javítják a dilatációs szerkezetet. A félpályás lezárásnál jelzőlámpa szabályozza a forgalmat.

Az M5-ös autópályán, a Budapest felé vezető oldalon, a 22-es km-nél lévő M0-s autóúti csomópontban, a kihajtó ágon burkolatfelújítást végeznek, csak egy sáv járható, napközben torlódásra készüljenek!

A Duna magyar-szlovák határszakaszán, a Neszmély és Dunaradvány között közlekedő komp leállt műszaki okok miatt.

