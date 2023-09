Feltámadt hamvaiból a magyar autópiac: ezek most a legkeresettebb modellek

A DataHouse előzetes adatai szerint a hazai használtautó-piacon 72 500 személygépkocsi cserélt gazdát augusztusban, ami 2,9 százalékkal haladja meg a tavaly augusztusi szintet.

Míg 2023 első félévében az adásvételek száma gyakorlatilag végig elmaradt az előző év hasonló időszakának adataitól, az utóbbi két hónapban a piac már felülteljesítő volt tavalyhoz képest. Amennyiben azonban a fokozatosan emelkedő trend fennmarad év végéig, az első féléves elmaradás ellenére a belföldi személyautó-átírások száma éves szinten közel kerülhet a tavalyi 825 ezres rekordértékhez is – mutat rá Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója.

Az előző két hónap adatai akár egy trendforduló kezdetét is jelenthetik, ez azonban bizonyossá csak a következő hónapokban válhat. Továbbra is jelen vannak ugyanis a piacon az élénkülést akadályozó tényezők: a lakossági reálkeresetek szintje egyelőre nem tudott nőni a csak nehezen enyhülő infláció miatt, és a magas kamatok továbbra is visszafogják a részben hitelből finanszírozott vásárlásokat. Egyelőre a használtautó-import és újautó-eladások is beragadtak egy viszonylag alacsony, havi 9-9 ezres szinten, ami szintén visszafogja a hazai használtautó-piac aktivitását.

– közölte Halász Bertalan.

Az alsó-középkategóriás személyautók és a kisautók a legkapósabbak

A magyarországi használtautó-piacon leggyakrabban alsó-középkategóriás személyautók, illetve kisautók cserélnek gazdát, előbbieknek 29, utóbbiaknak 22 százalék volt az aránya az első három hónapban. Az alsóközépkategória legnépszerűbb modelljei az Opel Astra, a Ford Focus és a Volkswagen Golf. A kisautók listáját magasan a Suzuki Swift vezeti, amelyet az Opel Corsa és a Volkswagen Polo követnek. A leggyakoribb modellek között a felső-középkategória a Volkswagen Passattal, a BMW 3-as szériával, és a Skoda Octaviával képviselteti magát. A legtöbb ügyletre – az összes adásvétel 35,3 százalékára - a fővárosban és Pest megyében került sor.

Miközben a használtautó-piacon 2023 első nyolc hónapjában gazdát cserélő 548 300 személyautó mennyisége több mint 3 százalékkal maradt el az előző év hasonló időszakában regisztrált 565 800-as értéktől, az importált használt autók száma ugyanebben a periódusban 70 900 darab volt, ami közel 21 százalékkal múlja alul az egy évvel korábban mért 89 500-as értéket.

