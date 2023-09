Orbán Viktor bejelentette: ha tovább emelkednek az üzemanyagárak, a kormány beavatkozik

Kezdetét vette kétnapos üléssel az Országgyűlés őszi ülésszaka, a napirend előtt pedig Orbán Viktor miniszterelnök is felszólalt. Elsőként arról beszélt: sikeresen rendezte meg Magyarország a budapesti atlétikai világbajnokságot, ezzel tanúbizonyságot adta, hogy világversenyek lebonyolítására is alkalmas. Gratulált a versenyzőknek, köszönetet mondott a szervezőknek. Beszélt az ország energiagazdálkodásáról, eddig meghozott inflációmérséklő intézkedésekről, és arról is, mi vár az őszi időszakban Magyarországra.

Ahogy a Pénzcentrum megírta, a tanácskozás nem sokkal 13 óra után kezdődött, és a szokásoknak megfelelően Orbán Viktor napirend előtt szólalt fel az őszi ülésszak első napján. A miniszterelnök beszélt a tavaszi ülésszak óta eltelt hónapok tapasztalatairól, majd arról, mi várható az őszi ülésszakban. A nyáron energetikai együttműködés jött létre Törökországgal, Azerbajdzsánnal és Katarral, hogy stabilizálják az energiagazdaságot. A miniszterelnök, bár elmondása szerint nem értenek egyet az orosz energiahordozók elutasításával, mert ez szerinte nem egyezik sem Európa, sem hazánk érdekeivel, most nincs a kormánynak ereje ebben meggátolni az EU-t. Így keresik azokat a kapcsolatot, amelyek biztonságot garantálhatnak a bizonytalan időkben. Ezért is erősítették az utóbbi időkben a közép-ázsiai kapcsolatokat - mondta el. Magyarország keleti külpolitikai stratégiája működik - mondta Orbán Viktor, hozzátéve, hogy feltöltötték a hazai gáztárolókat is. Ezen felül átvizsgálták az országos áramhálózatot, melynek eredménye biztató: az ország nagy részén a hálózat képes befogadni a lakossági energiát is. Azt is elmondta, hogy energetikailag önállóvá válhatunk. Magyarország a klímabajnok országok közé tartozik. A következő évtizedben Európa militarizálódik, újra militarizálódik - mondta, hozzátéve, hogy Magyarország biztonsága érdekében ehhez kell alkalmazkodni. Orbán Viktor szerint a honvédelmi intézkedések ezért váltak szükségessé, gőzerővel folytatják a toborzási programjukat is. Beszélt továbbá az ukrán gabonexport problémájáról is. Azt mondta, hogy sikerült elérni, hogy európai beszállítási tilalom lépjen érvénybe, ezt azonban az unió szeptemberben feloldotta. A vita a világkereskedelmi szervezet előtt van. Orbán Viktor beszélt arról is, milyen gazdasági döntéseket hoztak a nyár folyamán az infláció letörése érdekében. A kötelező akciókról, árfigyelő rendszer bevezetéséről beszélt, és hogy év végéig 10 százalék alá fog csökkeni az infláció. Azt ígérte, hogyha az üzemanyagárak túlságosan növelnék az inflációt, ismét be fognak avatkozni. Beszélt a megtakarítások állampapírba történő átcsatornázásáról is. Mi áll előttünk? Az orosz-ukrán háború folytatódni fog, a frontvonalak nem mozdulnak - mondta el Orbán Viktor, aki szerint a konfliktusnak továbbra sincs katonai megoldása. A migrációs vita Brüsszellel szintén folytatódni az ősszel és mélyül a miniszterelnök szerint. Az ősz nehéz lesz - mondta a migrációs kérdés kapcsán. Arról is beszélt, hogy az EU hazánkkal szemben támasztott elvárásainak nem fognak eleget tenni, mert azzal veszélybe kerülne a rezsicsökkentés rendszere. Nem fognak eleget tenni az extraprofitadók eltörlésének sem, és a kamatstopot sem tervezik még kivezetni. Ez csak akkor lehetséges, ha az infláció jelentősen csökken. Ez még nincs így, a kamatstop kivezetének nincs itt az ideje - mondta. A miniszterelnök kijelentette, hogy megszorításokról szó sem lehet: a munkahelyeket meg kell védeni, a nyugdíjasoknak ki kell fizetni az őket megillető inflációkövető nyugdíjemelést.