Gyomorforgató: elképesztő, mit találtak a csongrádi horror-vágóhídon

Egy Csongrád-Csanád vármegyei vágóhídon és a hozzá tartozó húsüzletben tartott ellenőrzést a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih). A vágóhídon olyan súlyos higiéniai problémákat és nyomonkövetési hiányosságokat tártak fel az ellenőrök, hogy annak tevékenységét azonnali hatállyal felfüggesztették.

Az egységekben nagy mennyiségű jelöletlen élelmiszert is találtak: összesen több mint 4,3 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból a szakemberek. Súlyos higiéniai és dokumentációs hiányosságokkal is szembesültek a Nébih szakemberei egy Csongrád-Csanád vármegyei vágóhíd és az ahhoz tartozó húsbolt ellenőrzése során. A hatóság helyszínre érkezésekor, egy állatszállításra nem engedélyezett járművel, éppen egy rossz általános állapotban lévő, önerőből felállni képtelen szarvasmarhát szállítottak be a vágóhíd területére. Az állatszálláson további 26, a kötelező egyedi jelöléssel nem rendelkező sertést is találtak az ellenőrök, melyek származását nem tudták igazolni. Az egységben nyomonkövetési dokumentációt nem vezettek, a vágási és darabolási tevékenységről semmilyen nyilvántartással nem rendelkeztek. A vágóhídon fellelt valamennyi hús jelöletlen volt, valamint a tárolási körülmények sem feleltek meg az élelmiszerbiztonsági előírásoknak. Emellett a húsboltban 766 kg jelöletlen húst és húskészítményt fedtek fel a hatósági ellenőrök.

A tevékenységhez használt számos eszköz piszkos és rozsdás volt, a daraboló helyiségben a szalagfűrész lapjai és állványa korrodált, kezeletlen fából készült lapja pedig egyenetlen felszínű és szennyezett volt. Az üzemi helyiségekben higiénikus kézmosásra nem volt lehetőség. A hűtőkamra ajtókerete rozsdás, a padozata vérrel szennyezett, a helyiség falai és mennyezete koszosak voltak, valamint a vágóhíd egyéb helyiségeiben is általános volt a falak, a mennyezet és a padozat takarítatlansága. A vágóhíd rendezetlen, takarítatlan udvarán az egység tevékenységéhez nem kapcsolódó tárgyakat és szennyezett húsosládákat is tároltak. A Nébih a feltárt súlyos élelmiszerbiztonsági kockázatot jelentő hiányosságok és körülmények miatt az egység tevékenységét azonnali hatállyal felfüggesztette a hibák kijavításáig. A hatóság továbbá kivont a forgalomból több mint 4,3 tonna nem nyomonkövethető élelmiszert, valamint megtiltotta annak forgalomba hozatalát. Az eljárás és a bírság megállapítása folyamatban van.

Címlapkép: Getty Images