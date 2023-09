Durva díjemelést kapnak a nyakukba a hazai ingatlantulajok: sokat bukhat, aki nem fizet

A lakásbiztosítás sokak számára fontos védelem az otthonuk miatt, de nem mindenki tudja, hogyan válassza ki a legmegfelelőbbet. Vajon milyen tévhitek és buktatók léteznek a lakásbiztosításokkal kapcsolatban, és hogyan lehet elkerülni őket? Van-e a különbség a főváros és a vidék biztosítási áraiban? Felkerestük a K&H Biztosítót, a Generali Biztosító Zrt-t és az Uniqa Biztosítót, hogy tanácsokat adjanak, mire érdemes figyelni a szerződés megkötésekor, valamint milyen tényezők befolyásolják a díjat, és hogyan lehet megtalálni a legkedvezőbb ajánlatot.

HelloVidék: Melyek a leggyakoribb tévhitek és buktatók a lakásbiztosításokkal kapcsolatban, amellyel találkoznak?

K&H Biztosító: Gyakori tévhit, hogy a lakásbiztosítás drága, nincs olyan értékünk, ami miatt szükség lenne rá, illetve számos esetben találkozunk azzal is, hogy ügyfeleink úgy gondolják, hogy a biztosítás az ingatlan vételárát, vagy éppen a hitel összegét fedezi.

Generali Biztosító Zrt: Az egyik leggyakoribb tévhitnek azt látjuk, hogy nagyon sokan úgy hiszik, a lakásbiztosításuk mindenre kiterjed, és minden alkalommal minden káreseményre fizet a biztosító. Azt azonban fontos tudni, hogy a biztosítási feltétel rendelkezik a biztosítható vagyontárgyak és biztosítható veszélynemek csoportjairól, így a lakásbiztosítási szerződésünk megkötésekor ezeket érdemes megismerni. Nagyon gyakori tévhit az is, hogy sokan úgy gondolják, a biztosító a már korábban, a szerződéskötés előtt bekövetkezett károkat is meg fogja téríteni. Ám, ha egy viharkárt, vagy akár csak egy üvegtörést követően kötjük meg a lakásbiztosításunkat, akkor a fedezet erre már nem fog kiterjedni, a biztosító elutasítja a kárigényt.

Uniqa Biztosító: Az egyik legnagyobb probléma az alulbiztosítottság. Ha ingatlanunk a biztosítás megkötésekor alacsonyabb értéken lett biztosítva, mint amennyit jelenleg ér és valamilyen kárunk keletkezik, akkor a biztosító csak a biztosításban meghatározott összeg alapján tudja megtéríteni a kárunkat. Például, ha ingatlanunk 100 M FT-ot ér, mi azonban a biztosítás megkötésekor 50 M FT-ot jelöltünk meg értéknek, akkor ez 50%-os alulbiztosítottságot jelent. Ez kár esetén azt jelenti, ha mi bejelentünk például 1 M FT kárt a biztosító csak az 50%-át fogja számunkra megtéríteni, ami 500 000 FT. Egyéb esetben is szóba kerülhet az alulbiztosítás, amennyiben például nagy mértékű felújításon esett át ingatlanunk és ezt elfelejtettük jelezni a biztosítónak. Vagy ha nem indexáljuk

(értékkövetjük) ingatlanunk értékét évente a biztosítás évfordulójakor

a zálogjog megszűnése nem jelenti a lakásbiztosítás megszűnését is

a lakásbiztosítások jellemzően nem All risk típusúak, hanem nevesített biztosítási eseményekre vonatkoznak

HelloVidék: Mire érdemes lakásbiztosítás megkötésekor figyelni?

K&H Biztosító: A legfontosabb, amit kiemelnénk, hogy a biztosítási összegnek fedeznie kell épület esetén annak újjáépítési értékét (nem a vételárát!), ingóság esetén pedig azok újrabeszerzési értékét. Készíthetünk egy listát a számunkra kritikus káreseményekről (például ablaktörés, betörés stb.), amelyeket mindenképpen szeretnénk, hogy a biztosító fedezzen. Érdemes megnézni a biztosító által kínált kiegészítő fedezeteket is. Amennyiben társasházban lakunk, érdeklődjünk utána, van-e a társasháznak biztosítása, és ha igen, az mire az terjed ki, és milyen összeghatárig. Továbbá, fontos, hogy tisztában legyünk a kárrendezés menetével, hogy ha bármi történik, tudjuk hol és hogyan tehetjük meg a kárbejelentést.

Generali Biztosító Zrt: Nagyon fontos és szükséges odafigyelni arra, hogy az otthonunkat még véletlenül se hagyjuk biztosítási fedezet nélkül. Ha pedig társasházban élünk, érdemes utána járni, hogy biztosítva van-e az épület. Ha igen, akkor elég csak ingóságbiztosítást kötni a lakásra. Így elkerüljük az épület dupla biztosítását. Az épület újraépítési értékének helyes meghatározása kiemelten fontos – ehhez a biztosítók segítséget nyújtanak. Ami még tipikus hiba, és ráadásul komoly következményekkel is járhat, az, hogy a szerződés megkötése után úgy érezzük, minden rendben van, biztosítva vagyunk. Pedig időnként nagyon is érdemes aktualizálni a szerződést, hogy elkerüljük az alulbiztosítottságot. Itt jellemzően két dolgot kell figyelembe venni. Az egyik, hogy történt-e olyan változás az ingatlanon vagy az ingóságban, amitől megnőtt annak az értéke - pl napelemet helyeztek fel a tetőre, a padlástér be lett építve, hozzáépítettek az ingatlanhoz, - illetve, érkezett-e új családtag az otthonunkba, akire ki kell terjeszteni a biztosítást. A másik, amire figyelni kell, az az infláció követése. A biztosítás a kárt a szerződésben foglalt biztosítási összegig fedezi. Mit jelent ez? Ha például leég a ház, és teljesen újra kell építeni, akkor, ha nem aktualizáljuk a biztosítási összeget, előfordulhat, hogy még akkor sem lesz elég a kárra kifizetett szolgáltatás összege, ha egyébként elfogadtuk a biztosító által évente felajánlott értékkövetést. Ez ugyanis nem egyenlő a biztosításunk aktualizálásával.

Uniqa Biztosító: Figyelni kell az alapterület pontosságára, minden biztosítandó vagyontárgy szerepeljen az ajánlaton, valamint a biztosítási összegek megfelelőek legyenek (pl: soha ne a piaci értéket vegyük alapül egy épületnél)

HelloVidék: Milyen tényezők befolyásolják a lakásbiztosítás díját, és hogyan lehet megtalálni a legkedvezőbb ajánlatot?

K&H Biztosító: A lakásbiztosítás díját számos tényező befolyásolhatja, ezért érdemes megismerni a biztosítók által kínált kedvezményrendszereket. Például a díjfizetés gyakorisága alapján az éves, és banki díjfizetésre jár általában a legnagyobb kedvezmény, de biztosítónkként további kedvezményeket is el lehet érni, mint például ha több biztosítást kötünk ugyanazon biztosítónál, vagy akár kedvezmény online kötés esetén.

Generali Biztosító Zrt: A lakásbiztosítás díját több paraméter is árnyalja, ilyenek például a kockázatok bővítése, magasabb szolgáltatási csomagok, több kiegészítő asszisztencia szolgáltatás választása. De többek között az elhelyezkedés, az építési év, a lakók száma szintén díjat befolyásoló tényező.

Uniqa Biztosító: Érdemes utánanézni, hogy a választott lakásbiztosítási termékben milyen biztosítási eseményekre szolgáltat a Biztosító. Ezen kívül biztosítási összegek mértéke, a díjfizetési szokások, tartam időszak vállalása, illetve az elektronikus kommunikáció választása is befolyásolhatja a díjat.

Mi is az a kárinfláció és mik a veszélyei? Legyenek bármilyenek is a fogyasztási szokásaink, az elmúlt két évben egészen biztosan a saját bőrünkön éreztük a világviszonylatban is magasnak számító hazai infláció áldatlan hatásait. Csakhogy a szóban forgó időszakban a pénzromlás az élet olyan területein is jelentős volt, mellyel az emberek többsége csak elvétve kerül kapcsolatba. Többségünk jóval ritkábban újítja fel a lakását vagy még ritkábban építkezik, mint megy be a sarki üzletbe, ám ettől függetlenül ezeket a területeket sem hagyta érintetlenül az infláció. Sőt, a felsoroltakon keresztül maguk a károk is képesek inflálódni, ez pedig már egy olyan jelenség, amely bármely ingatlantulajdonost, illetve bármely lakásbiztosítással rendelkezőt érinthet. Egy korábbi közleményében a MABISZ arra is felhívta a figyelmet, hogy így a viszonylag kisebb károsodások helyreállítására is a korábbi éveknél magasabb összegeket kell szánni – vagyis egyre erősebben érződik a kárinfláció jelensége. Ebben a helyzetben különösen fontos, hogy ne váljunk alulbiztosítottakká. És, hogy mekkora ez a többlet, amit most a legtöbb biztosításnál be kellene fizetni újrakötéskor? Nos, nem kevesebb, mint 15-20 százalék. A pontos részletekről pedig a Pénzcentrumon olvashatsz bővebben!

HelloVidék: Milyen okok miatt változhat a lakásbiztosítás díja a főváros és a vidék között? Vannak-e különbségek? Milyen tényezőket érdemes figyelembe venni a szerződés megkötésekor?

K&H Biztosító: A különböző káresemények bekövetkezésének esélye és az előfordulási gyakorisága eltérőek a főváros és vidék tekintetében, ami a biztosítási díjban is eredményezhet különbségeket. További eltérések lehetnek a biztosítók tarifáiban a társasházak és a családi házakra vonatkozóan is. A szerződés megkötésekor nagyon fontos, hogy minden vagyontárgyunk fedezetbe kerüljön, illetve a számunkra releváns kockázatokat – ahogy a második kérdésnél is utaltunk rá - tartalmazza a biztosítás.

Generali Biztosító Zrt: Míg a fővárosban a lakóépületeket tekintve a társasházi állomány a jellemző a régi bérházak, panelek, új építésű lakóparkok miatt, addig vidéken inkább a családi házak vannak többségben. A lakások viszont a tapasztalataink szerint kisebb mértékben kitettek a viharokkal összefüggő kockázatoknak, de sok esetben mutatkozik eltérés a betöréses lopás, vezetékes vízkárok, asszisztencia, közvetett villámcsapás, jégkárok, tető és pince beázás terén is. A szerződés megkötéskor érdemes figyelembe venni, hogy a biztosító kedvezménnyel jutalmazhatja a hosszabb távú elköteleződést. Eszerint például a 3 évre kötött szerződés esetében kedvezményt nyújthat, viszont a 3 éven belüli felmondás esetén ezt a kedvezményt vissza kell fizetni.

Uniqa Biztosító: A legjellemzőbb és leggyakoribb károk az időjárással és az épület műszaki állapotával függnek össze. Ahol ritkább az épületek sűrűsége, vagy gyengébb, rosszabb minőségű épületek vannak ott egy időjárás okozta kár bekövetkezésének valószínűsége nagyobb. Vidéken jellemzőbbek a családi házak, míg városi, nagyvárosi környezetben a többlakásos épületek, ami szintén befolyásolja, hogy hány és milyen mértékű kár keletkezhet az adott térségben.

HelloVidék: Hogyan érdemes vidéken biztosítót választani? Milyen szempontokat érdemes megfontolni pl. ügyfélszolgálat elérhetősége, országos irodahálózat stb?

K&H Biztosító: A számunkra legmegfelelőbb biztosító kiválasztásánál – bárhol is lakunk, Budapesten vagy vidéken - a számunkra releváns kockázatokat lefedő biztosítás díján felül egyéb szempontokat is érdemes megfontolnunk, például:

van-e a biztosítónak a nap 24 órájában elérhető online ügyintéző felülete, ahol az ügyintézés gyors, egyszerű és papírmentesen, legyen az dokumentumkezelés, kárbejelentés vagy a kárrendezés folyamata,

köthető-e biztosítás teljesen online vagy pár kattintással mobilon,

van-e a közelünkben a biztosítónak képviselete, képviselője, aki – különösen, ha vidéken lakunk vagy éppen nem preferáljuk az online ügyintézést – személyesen segítségünkre áll,

lényeges szempont lehet a korábbi pozitív tapasztalat, például az ügyfélkiszolgálás és kárrendezés minősége,

vagy akár a biztosító által kínált további biztosítások – például élet-, vés nyugdíjbiztosítások -, amelyekre nekünk, vagy családunknak szüksége lehet.

Generali Biztosító Zrt: A biztosítók egyre inkább a környezettudatos, digitális e-kommunikációt részesítik előnyben, erre akár kedvezményeket is adhatnak. Folyamatosan nő az email-es, ügyfélbox-os, applikációs megoldások száma, így a szükséges dokumentumok, számlák, kötvények elektronikusan megtekinthetőek, befizethetőek. A kárbejelentések is megtehetőek online, sőt, egyes biztosítóknál a videós kárrendezés saját mobiltelefonnal is megoldható. Az ügyfélszolgálat, a helyi iroda így egyre kevesebb jelentőséggel bír. Ha viszont mindenképpen élőszavas kommunikáció szükséges, arra a biztosítók telecentere nyújt lehetőséget, illetve a konkrét személyes tanácsadók is elérhetőek.

Uniqa Biztosító: a Biztosító kiválasztásnál fontos, hogy meglegyen a bizalom az ügyfél részéről, megfelelő biztosítási eseményekre nyújtson szolgáltatást, könnyen és gyorsan elérhető legyen akár több kommunikációs csatornán is. Fontos tisztában lenni azzal, hogy lakásbiztosításnál nem csak az ár számít, hiszen jellemzően legnagyobb értékű vagyonunkat, a lakásunkat/házunkat biztosítjuk. Minden esetben érdemes utánanézni, hogy egy esetleges káreseménynél mit fedez az adott biztosítás, milyen szolgáltatásokat nyújt pontosan.

Címlapkép: Getty Images

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)