Megjelent az új rendelet: itt áll feketén-fehéren, ennyi nyugdíjemelést kapnak novemberben az idősek

Vége a találgatásoknak, mennyi pénzt kapnak 2023 novemberében a magyar nyugdíjasok. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a szeptember 28-i, csütörtöki Kormányinfó bejelentette a nyugdíjemelés pontos mértékét, ma pedig már megjelent az erről szóló rendelet a Magyar Közlönyben. Eszerint 2023 novemberétől 3,1 százalékkal emelkednek a nyugdíjak - írja cikkében a Pénzcentrum.

Fontos tisztázni, hogy alapesetben november háromféle juttatás érkezne: 1. az emelt nyugdíjösszeg, 2. a visszamenőleges nyugdíjkorrekció, és 3. a nyugdíjprémium. Először is: nyugdíjprémium idén nem lesz, mivel a GDP-növekedés 2023-ban garantáltan nem haladja meg a 3,5 százalékot ilyen gazdasági válság közepette. Így tehát a már megemelt nyugdíjösszeggel és a visszamenőleges egyösszegű kompenzációval lehet tehát számolni novemberben. Miután múlt héten csütörtökön megtörtént a hivatalos bejelentés, most pedig meg is jelent a rendelet a nyugdíjemelés mértékéről, már könnyedén kiszámítható, milyen összeg várható novemberben.

A novemberi emelt nyugdíj: Az emelt nyugdíjösszeg alapját a 2023-as évi, az év eleji emeléssel (15%-kal) megnövelt összege adja. Tehát abból az összegből is ki lehet számolni, mekkora lesz az emelt nyugdíj, ami a legutóbb érkezett a bankszámlára vagy a postán.

Egyösszegű kompenzáció visszamenőleg: Mivel év elején történt már egy 15 százalékos emelés, a jelenlegi összeget 3,1 százalékkal emelve kapjuk meg azt az összeget, amit akkor kaptak volna a nyugdíjasok, ha már év elején 18,5 százalékkal emelkedik a nyugdíj. Ami még fontos, hogy a visszamenőleges kompenzáció a novemberig eltelt 10 hónapra jár, illetve a 13. havi nyugdíj után is.

Nyugdíjprémium: Idén nem lesz nyugdíjprémium. Tavaly már csak csekély, 0,5 százalékos szorzó alapján fizettek prémiumot, a legtöbb nyugdíjasnak 10 ezer forintot.

A teljes cikket és a nyugdíjemelés kalkulátort a Pénzcentrum oldalán találjátok.

Címlapkép: Getty Images

