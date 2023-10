Áll a bál a balatonparti településen: nem kérnek a civilek a vitorláskikötőből

A civilek harmadszor is megtámadták a balatonföldvári vitorláskikötő engedélyét. Korábban a polgármester egy személyben döntött arról, hogy egy 175 hajó befogadására alkalmas kikötőt épít, amelyhez csaknem 900 milliós állami dotációt is kapott.

Bízunk benne, a bíróság továbbra is olyan korrekten áll majd a kérdéshez, mint a korábbi két alkalommal - mondta Herényi Károly a Népszavának. A Mosolygó Balatonföldvár egyesület elnöke, miután a civil szervezet harmadszor is megtámadta a veszprémi kormányhivatalnak a balatonföldvári Nyugati strandon épülő vitorláskikötőt engedélyező határozatát.

A lap emlékeztetett arra, hogy a veszprémi kormányhivatal annak ellenére adott harmadszor is zöld utat a beruházásnak, hogy két korábbi hasonló tartalmú határozatot – amelyek szerint a projekt minden jogszabálynak megfelel – a pécsi bíróság megsemmisített. Második alkalommal a taláros testület arra is felszólította a veszprémi kormányhivatalt, hogy döntésénél vegye figyelembe a jogerős bírósági döntést, és szóvá tette azt is, hogy a hivatali eljárás során sérültek a beruházással szemben peres úton is fellépő civilek jogai.

A verdiktre hivatkozva július elején a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság is visszavonta az épülő vitorláskikötő vízjogi létesítési, tehát valójában építési engedélyét. Ennek ellenére, miután az építkezést támogató fideszes polgármester, Holovits Huba vezetésével a képviselő-testület módosította a helyi építési szabályzatot (hész), kihagyva belőle, hogy „a meglévő strandok területe más célra nem vehető igénybe”, a kormányhivatal ismét engedélyezte az építkezést.

Mint arról a Népszava a kezdetektől beszámolt, a földvári Nyugati strandon a Balabo Kft. a kormánypárti többségű önkormányzat teljes körű támogatásával – a koronavírus-járvány nyomán kapott jogosítványait kihasználva a polgármester egy személyben döntött a pályáztatásról és az engedélyeztetésről. A cég a bírósági ítéletek ellenére az idei főszezon kezdetéig folyamatosan dolgozott a területen, s így elkészültek a mólószárak, melyek közül a hosszabb közel 400 méter hosszan nyúlik be a tóba. Elvileg a cég a főszezon végével folytatta volna a munkálatokat, ám jelenleg áll az építkezés, ami Herényi Károly szerint jól jel: vagy anyagi problémák miatt nem folytatták egyelőre a beruházás vagy a jogi hátteret érzi aggályosnak a beruházó.

Címlapkép: Getty Images