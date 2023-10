Súlyos betegség lehet a tökfaragás vége: még véletlenül se főzd meg a lehulló darabokat

Egyre népszerűbb hazánkban az őszi-téli hónapok nagy kedvence, a sütőtök. A különleges és rendkívül egészséges szuperzöldségből számtalan ételt és italt készíthetünk és a pénztárcánkban sem kell túl mélyre nyúlnunk. Most annak jártunk utána, hol terem leginkább hazánkban, mennyibe kerül a piacokon. Illetve, miért ne keverjük össze a sokak által ismert Halloween tökkel.

Napjainkban a sütőtök egyre inkább beépült az ősszel, télen rendelkezésre álló zöldségek sorába. Fogyasztása növekszik, egyre több ételreceptben jelenik meg. A sütőtök kifejezéssel azokat a tökféléket illetik Magyarországon, amelyeket főképpen sütve fogyasztanak. A sütőtököket téli töknek is nevezik, ami kapcsolatban áll étkezési célú felhasználásukkal: a sütőtökök hosszú tenyészidejű növények, és teljes (vagyis biológiai, és nem gazdasági) érettségükben takarítják be őket ősszel, eltarthatóságuk miatt pedig télen is alkalmasak fogyasztásra. Ebben az értelemben tehát a sütőtök nem egyetlen tökfaj elnevezése, hanem gyűjtőnév.

Egyre inkább népszerű őszi csemege, évről évre egyre többet fogyasztunk belőle. A területalapú támogatási adatok szerint 2021-ben Magyarországon mintegy 1500-1700 hektáron termesztették ezt az őszi zöldségfélét. Szabolcs-Szatmár-Bereg és Csongrád megyében terem a legtöbb, 300 hektár felett van a termőterülete, de Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Borsod megye sem panaszkodhat, itt is 100 hektár fölötti területen növekszik ez a zöldség. A nagydobosi sütőtök manapság a köznyelvben gyűjtőnévként szerepel, ide sorolnak minden szürke színű tököt, amit fajta múltbeli ismertsége és minősége magyaráz.

A sütőtök ára az Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci Árinformációs Rendszerének adatai szerint a vidéki fogyasztói piacokon 300-400 Ft/kg áron vásárolhatók meg.

A vidéki nagybani piacokon pedig 150-210 Ft/kg áron szerezhető be.

A sütőtök piacra jutása és a jó minőségű szürke sütőtök felhelyezése a hazai magas minőségű élelmiszerek palettájára nem kis feladat. A sütőtök különleges élettani hatásokkal és ízvilággal rendelkező növény, mely népszerűsítése, és táplálkozásban elfoglalt méltó helyének kivívása csakis együttműködéssel oldható meg. A folyamatosan bővülő piacot ellátni csakis a termelés és értékesítés kiszervezésével lehet, melyhez olyan partnerkapcsolat szükséges, ahol közös a cél, az üzleti lehetőség és az infrastruktúra is, ami biztosítja a dinamikus piacbővülést és a fogyasztók kiszolgálását.

Na de milyen fajták léteznek? Nagydobosi: az óriástök (Cucurbita maxima) egyik fajtája; alakja lapított gömb, héja szürkés színű, húsa narancssárga, tömege 4-8 kg.



Kiszombori: az óriástök (Cucurbita maxima) egyik fajtája; alakja enyhén nyújtott gömb, héja fehéresszürke, húsa narancssárga, tömege 4-6 kg.



Orange: a pézsmatök (Cucurbita moschata) egyik fajtája, amit kanadai sütőtöknek vagy sonkatöknek is neveznek; alakja megnyúlt körte, héja sötét narancssárga színű, húsa narancssárga, tömege 2-4 kg. Nem tárolható el hosszú ideig, így frissen fogyasztva, vagy esetleg feldolgozva használható fel. A Szarvasi Öntözési Kutatóintézet (ma Szarvasi Halászati Kutatóintézet) nemesítette ki, s 1989-ben került a magyarországi fajtajegyzékbe

Most akkor ez a tök, nem az a tök?

Végül, de nem utolsó sorban szót kell ejtenünk a Halloween tökről is, melynek népszerűsége évről évre nő hazánkban, bár ezt nem a zöldség fogyasztása, hanem az angolszász ünnep indokolja. A Halloweenra használt tök héja élénk narancssárga, nagyon mutatós, és igen jól faragható, ezért könnyen lámpást készíthetünk belőle. Többféle tököt is használnak erre a célra, van, amelyik ehető, bár íze jellegtelen, de van olyan is, melynek húsa enyhén mérgező hatású. Ez utóbbi dísztök miatt adott ki a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) figyelmeztetést.

A dekorációs célra szánt dísztökök toxikus vegyületeket tartalmaznak, ezért a fogyasztásuk már kis mennyiségben is erősen kellemetlen tüneteket okoz

– írja honlapján a Nébih.

A tökfélék családjába számos – összesen mintegy 900 – faj tartozik. Köztük vannak a dekorációra használatos dísztökök is, melyek emberi fogyasztásra alkalmatlanok. A bennük található kukurbitacin nevű méreganyagok rendkívül keserűek, hőrezisztensek, fogyasztásuk már kis mennyiségben (néhány falat vagy kiskanál) is olyan tüneteket okoz, mint:

gyomorgörcs

hányás

hasmenés

kiszáradás

Esetenként a kereskedők nem különítik el egyértelműen az ehető tökféléket a dísztököktől, ezért fontos, hogy a vásárlók meggyőződjenek az étkezési célra vásárolt termék fogyaszthatóságáról.

Mennyibe kerül a faragni való tök?

A nagyobb üzletláncok polcain már találunk faragni való tököt. Ezek ára a következőképp alakul:

A Tesco online kínálatában a kifejezetten Halloween tök 549 Ft/kg áron kapható.

A ALDI akciós újságjában 499 Ft/kg áron szerepel.

Az áruházak között legolcsóbban az Auchan online áruházából vásárolhatunk: Halloween sütőtököt 298 Ft/kg áron szerezhetjük be a faragni való tököt.

Ha mindenképp szeretnénk idén is tököt faragni, mert a gyerekekkel, családtagokkal ez egy kellemes kikapcsolódás lehet, akkor érdemes nyitott szemmel járni, hiszen fillérekért beszerezhetjük a nagy, sárga zöldésget.

