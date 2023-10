Erre kevesen számítottak: eldőlt a szegedi akkugyár sorsa

Botka László cáfolta, hogy akkumulátorgyár épülne Szegeden. A polgármester szerint a kínai akkugyár mellett semmilyen más vegyipari tevékenység sem fognak folytatni.

Az utóbbi napokban is felmerült, hogy az elektromos autókat gyártó kínai BYD érkezhet Szegedre, amelynek vezetőjével Orbán Viktor is tárgyalt múlt héten Kínában, és esetleg akkumulátorgyár épülne a városban. A pletykákat most közösségi oldalán cáfolta meg Szeged polgármestere - írja a Telex.

A polgármester bejegyzése szerint belekezdtek egy 300 hektáros ipari park kialakításába, amihez az önkormányzat évek óta kérte a kormány támogatását, „most végre sikerült elérni”. A terület felét már megvette Szeged városa, a többit is szeretnék megszerezni, Botka szerint „ha nem megy, kisajátítja az önkormányzatunk”.

Az elmúlt évben tárgyaltunk olyan világcégekkel, akik környezetbarát, fenntartható termékeket állítanak elő, a legszigorúbb környezetvédelmi előírások mellett

- fogalmaz bejegyzésében a polgármester, hozzátéve: sok személyes tárgyaláson vannak már.

Mint, ahogy a polgármester fogalmazott az ilyen beruházások esetében, üzleti érdekek miatt, érthető módon teljes »hírzárlatot« vár el a lehetséges befektető, aki több ezer új munkahelyet hozhat létre városunkban. Kérem megértő türelmüket, még nincs végleges döntés.

