Nem maradnak magukra a gazdák a pockok elleni harcban: megéri élni ezzel a lehetőséggel

Az őszi csapadékos időjárás mellett a Nébih legutóbbi döntése is segítheti az ország egyre nagyobb területén elszaporodó mezei pocok elleni védekezést. A hatóság – a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kérésére – megemelte az engedéllyel rendelkező, mezei pockok elleni védekezésre használt készítmények kihelyezhető mennyiségét.

Csillapodni látszik a pocokinvázió, a következő hetekben jelentősen csökkenhet a hazai termőföldeken egyre nagyobb kárt okozó mezei pockok száma – derül ki mindez a NAK közleményéből. Ahogyan arról korábban a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) is hírt adott, főképp az ország déli részén jelentősen felszaporodtak a mezei pockok, a rágcsálók komoly károkat okoztak a gazdáknak. Bár sokan a 2014-ben tapasztalt országos szintű inváziótól tartottak, idén remélhetőleg elkerülhető lesz a rágcsálók országos szintű pusztítása.

Engedélyezték a nagyobb dózist

Az esős időjárás segíti a mezei pockok elleni védekezést, a sok csapadék ugyanis csökkenti a populációt, emellett a kamara kérésére a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) engedélyezte az eddig használt készítmények dózisának megnövelését, ami hozzájárulhat az eredményes védekezéshez. A termelők ezentúl a korábban engedélyezettnél 20 százalékkal nagyobb mennyiséget juttathatnak ki a szóban forgó, engedéllyel rendelkező készítményekből. Az élővilág védelme érdekében ugyanakkor továbbra is tilos a fertőzött területek felületi kezelése, a védekezésre használt készítmény ezentúl is csak a mezei pockok járataiba juttatható be – előzetesen benyújtott regisztrációs kérelem után.

A déli vármegyékben jelenti a legnagyobb veszélyt a pocokfertőzés

A mezei pocok folyamatos rágásával számtalan növényt tönkretesz, ezért veszélyes károsítónak számít. A NAK nemrég felmérte a pocokfertőzéssel érintett területeket, az adatokból jól látható, hogy a fertőzés a déli vármegyékből fokozatosan terjed észak felé, a legnagyobb problémát azonban Békés, Csongrád és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében jelenti. Idén több tényező is kedvezett a mezei rágcsálók elszaporodásának. A hosszú ősz, az enyhe, száraz, csapadékszegény tél és a korai tavaszodás is kedvező feltételeket teremtett a pockoknak.

Címlapkép: Getty Images