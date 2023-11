Nagy változások jönnek az élelmiszeriparban: ez lehet a legkelendőbb szaktudás a jövőben

Az élelmiszerlánc biztonságát a gyökerétől, tehát a növényvédelemtől kell garantálni, ezért a növényorvosok, növényvédelmi mérnökök szakmai naprakészsége nem csupán tudományos érdek, hanem a társadalom, az emberek életére is hatással van - jelentette ki Nobilis Márton, az Agrárminisztérium élelmiszeriparért és kereskedelempolitikáért felelős államtitkára a XVIII. Növényorvos Napon Budapesten szerdán, az Agrárminisztérium (AM) közleménye szerint.

Az államtitkár hozzátette, sok feladat áll a növényekkel foglalkozó szakemberek előtt, hiszen egy rendkívül változó világban élünk. Kifejtette, nagy kihívások állnak Magyarország előtt is, mert a jövő év második felében ellátja majd a soros uniós elnökséget. Ezen időszak alatt pedig komoly szerep hárul majd a növényorvosokra is, akik szakmai összefogására a továbbiakban is szükség lesz, mert a fenntarthatóság jegyében szigorítások várhatóak az Európai Unióban. Az EU-s célok között a fenntartható növényvédelem megvalósítása, a kémiai növényvédő szerek használatának csökkentése is megjelenik - tette hozzá a tájékoztatás szerint.

A közleményben Nobilis Márton kiemelte, a rendelettervezetek tárgyalása során fő törekvés egy olyan új szabályozás megalkotása, amely úgy járul hozzá a környezeti- és klímacélok megvalósításához, hogy közben a gazdák versenyképességének megőrzését és az élelmezésbiztonságot sem veszélyezteti. Az agrártárca számít a növényorvosok szaktudására, akik tudományos eredményeikkel és javaslataikkal Magyarország élelmiszerellátását tovább erősítik - fűzte hozzá.

Címlapkép: Getty Images

