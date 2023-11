Megkongatták a vészharangot: komoly bajba kerülhetnek a pálinkafőzdék

A kötelező visszaváltás miatt rengeteg pluszköltsége keletkezik, emellett pedig csak a Mohunak töréstesztre beküldeni előírt üvegeken százezreket bukik egy-egy pálinkafőzde 2024-től.

A kiterjesztett gyártói felelősség (EPR) az anyagi mellett nagy adminisztratív terhet jelent a pálinkafőzdéknek, még annak is, aki modern programot használ a szigorú jövedéki nyilvántartáshoz, amiben az EPR-t is be lehet rögzíteni. Minden egyes terméknél – függetlenül attól, hogy esetenként csak az üvegbe töltött pálinka más, de ugyanaz az alkoholfoka – külön-külön le kell mérni az üveget, a dugót, a címkét, és a kapszulát - írja a VG.

A különböző űrtartalmú üvegeknél ugyanezt az adminisztrációt minden egyes típusra meg kell ismételni. Márpedig üvegből nagyon sokféle van – mondta a Világgazdaságnak saját tapasztalatai alapján is Mihályi László, a Pálinka Nemzeti Tanács (PNT) elnöke.

Az EPR-t még meg sem emésztették, de januártól már jön a körforgásos gazdálkodás érdekében bevezetendő kötelező visszaváltási rendszer (DRS), ami újabb többlet terhet jelent a pálinkafőzdéknek is. Jelenleg még azt sem látják, hogy mekkorát, hiszen a minisztériumnak csak november 30-ig kell meghirdetnie a díjakat.

Most mindenki retteg, mert olyan információk is érkeztek, hogy az EPR-nél is magasabb díjak lesznek

– érzékeltette a PNT elnöke a főzdések körében eluralkodott hangulatot.

A DRS tervezete ugyan finomodott az elmúlt hónapokban, de így is több sebből vérzik - tette hozzá. A szabályozás szerint mindenkinek új címkét kell gyártania, a dobozos üdítőknek, energiaitaloknak pedig új dobozt, miközben egy-egy ilyen terméknél ez legalább két-három hónapba telik, ráadásul majdnem mindenki ugyanazokkal dolgoztat.

Címlapkép: Getty Images

