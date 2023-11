Ezen állhat vagy bukhat a termés sorsa: sok magyar gazda nem foglalkozik vele

A talaj az egyik olyan természeti erőforrásunk, amellyel fenntartható módon kell gazdálkodnunk, egyre nagyobb figyelmet szükséges szentelni védelmére. Ennek érdekében A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, az Agrárminisztérium és a KITE Zrt. három kisfilm segítségével mutatja be a gazdálkodók számára alkalmazható új technológiákat.

A megfelelő mezőgazdasági és erdőgazdálkodási gyakorlatokban hatalmas lehetőségek rejlenek – írja közleményében az Agrárminisztérium. A már bevált, jó gyakorlatok alkalmazásával helyreállítható a talaj állapota, csökkenthető a légkör széndioxid mennyisége, ami a talaj szervesanyag-készletének gyarapítására fordítható. Fontos, hogy a gazdálkodók a számukra legmegfelelőbb agrotechnikát használva, alkalmazkodni tudjanak a változó körülményekhez, védve talajukat, a talaj vízgazdálkodását, termékenységét. A kisfimsorozat ehhez kíván segítséget nyújtani.

Ezeket a talajromboló folyamatokat mutatják be

A grafikai elemekkel, gazdálkodói jó gyakorlatok bemutatásával színesített, 10-15 perces szakmai videók bemutatják a talajromboló folyamatok közül az eróziós károkat, a humuszvesztés folyamatát, valamint rámutat a megfelelő tápanyag-gazdálkodás fontosságára, az inputanyagok felhasználásának racionalizálási lehetőségeire. Szemlélteti, hogy lejtős szántóterületeken a víz, a lefolyási útvonala mentén gyakorlatilag évente elhordja az értékes humuszos termőföldet.

Ennek megakadályozása érdekében fontos a megfelelő agrotechnika alkalmazása, a víz erejének megtörése, a víz helyben tartása. Ennek egyik lehetséges módja a füvesített erózióvédelmi sáv kialakítása, ezáltal megakadályozható a vízmosások további mélyülése, a talaj elhordása, hiszen a növények gyökérzete megköti a talajt, a leveleik pedig lassítják a víz mozgását, s emellett ökológiai szempontból is fontos szerepet játszhatnak, életteret biztosítva számos hasznos ízeltlábú fajnak.

További lehetőség a talajaink helyben tartására, a humuszos talajtakaró védelmére, ha a gazdálkodó arra törekszik, hogy csak szükséges mértékben bolygassa a talajt, a lehető legtöbb szármaradványt hagyja a felszínén, biztosítsa minél hosszabb ideig a növényi borítottságot, amely a talajéletet is serkenti. Jó megoldás az is, ha a növényeket a lejtőre merőleges irányban vetik el, hiszen így a kultúrnövény is akadályozza a talaj lemosódását.

