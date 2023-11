Szenzációs felfedezés Szegeden: ez a találmány forradalmasíthatja az életünket?

Környezetvédelmet támogató kerámiabetétet fejlesztettek ki a Szegedi Tudományegyetemen. A zöldtéglának elnevezett katalizátor átalakítja a kályhákban-kazánokban az égéskor keletkező füst káros anyagait, például a veszélyes szén-monoxidot, így kevesebb szennyező gáz és korom jut ki a környezetbe.

A Szegedi Tudományegyetem Alkalmazott és Környezeti Kémia Tanszékén több évtizede folynak környezetvédelmi kutatások, dr. Sápi András vegyész pedig két éve kezdett foglalkozni a háztartásokban is alkalmazható fűtési katalizátor kifejlesztésével. A kutatási tervet az indokolta, hogy az Európai Unióban az elmúlt évek során egyre lejjebb szorították a szabályok a füstkibocsátás megengedett mértékét. Európában azonban az ipari és a lakossági fa- és vegyes tüzelésű berendezések – kályhák, kandallók, kazánok – száma több mint 70 millió - számolt be róla a Telex.

A fűtés során az égési folyamatban mindenképpen keletkezik korom, nitrogén-oxid és veszélyes szén-monoxid. Ezért a kályhákban, kandallókban és kazánokban olyan megoldást kell alkalmazni, ami csökkenti a káros anyagok kibocsátását. Az egyetem anyagilag, műszeres háttérrel és minden egyéb szükséges forrással támogatja Sápi András kutatását.

A katalizátorhoz felhasználható anyagok tesztelését szinte kiskanálnyi adagokkal kezdtük: először kis mennyiségeknél vizsgáltuk meg, hogyan reagál egy-egy anyag a füstgázokra

– magyarázta a lapnak kutató.

Az elkészült katalizátort a fafűtés mellett a vegyes tüzelésű, továbbá a gázzal és az olajjal fűtött kazánokban is alkalmazni lehet. A szegedi zöldtégla hasonló elven működik, mint a belső égésű motorral hajtott gépjárművek katalizátorai, tehát az égés során keletkező füstgázösszetevőket megköti és átalakítja más, kevésbé ártalmas anyagokká.

A katalizátort szeretnék majd külföldön is árusítani. A környezetvédelmi szempontok mellett vásárlóknak az is ösztönző lehet, hogy a kerámiabetét átalakítja a fűtéskor keletkező, veszélyes szén-monoxidot, amely hazánkban eddig évente több halálesetet is okozott. A zöldtégla emellett a fűtési hatásfokot is javítja.

